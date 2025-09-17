Con su llegada a Londres este martes, Donald Trump se convirtió en el primer mandatario estadounidense en ser recibido por dos reyes británicos: la reina Isabel, en 2019 -durante la primera gestión del republicano al frente de la Casa Blanca- y su hijo, Carlos III, hoy. Además, este viaje oficial es inusual: hasta ahora, ningún presidente estadounidense en su segundo mandato había logrado una segunda visita de Estado. A George W. Bush y Barack Obama se les había invitado a tomar el té o a almorzar con el monarca, eventos de menor rango diplomático.

Pero en este caso, Trump tiene mucho que discutir y negociar, tanto con la familia real como con el primer ministro británico, Keir Starmer. Su agenda es muy diversa: abarca desde inversiones multimillonarias de empresas de tecnología de Silicon Valley en el Reino Unido hasta el posicionamiento internacional en temas calientes como las agresiones militares rusas o los ataques de Israel en la franja de Gaza.

Esta visita es controversial para la opinión pública británica: el martes por la noche, cuatro personas fueron arrestadas por proyectar sobre el castillo de Windsor imágenes de Trump junto a Jeffrey Epstein, el empresario que murió preso por tráfico sexual de menores.

También se cuestiona el apoyo de Estados Unidos a Israel en sus continuos ataques a la Franja de Gaza, y su política exterior agresiva. En un artículo publicado en The Guardian, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, acusó a Trump de haber "avivado las llamas de la política divisiva y de extrema derecha"', y de usar " deliberadamente xenofobia, racismo y ‘alteridad’ como una táctica electoral”. Se espera una gran movilización en contra de Trump en el centro de Londres para este miércoles.

Cómo es la agenda de Trump en el Reino Unido: pompa real e inversiones de Silicon Valley

El príncipe y la princesa de Gales, William y Kate, recibieron al Trump y a su esposa Melania en el castillo de Windsor poco después del mediodía, antes de acompañarlos a reunirse con el rey y la reina para un saludo al aire libre. A continuación, se celebró una ceremonia de bienvenida con una guardia de honor en el patio del castillo.

Siguieron otros momentos protocolares, como el intercambio de regalos, donde Trump piropeó a la princesa Kate. La agenda incluye una visita a la tumba de la reina Isabel, la visita a las colecciones reales de arte y otras formalidades como demostraciones conjuntas de aviones militares de Estados Unidos y el Reino Unido.

Por la noche se celebrará una gran cena de gala tradicional en el salón St George's Hall del castillo de Windsor. Se espera que tanto Trump como el rey Carlos pronuncien un discurso al comienzo del evento.

Según SkyNews, entre los selectos participantes de esta cena se contará la plana mayor de Silicon Valley. Se espera la presencia de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, la empresa hoy más valiosa del mundo, fabricante de chips; y de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, la compañía de inteligencia artificial responsable de ChatGPT. También podría asistir Tim Cook, director ejecutivo de Apple.

La razón es que estos representantes de la industria tecnológica están anunciando un paquete de inversiones sin precedentes, de más de 30 mil millones de libras, unos 40 mil millones de dólares, para impulsar la industria británica de la inteligencia artificial. Se espera además la participación de Larry Fink y Stephen Schwarzman, directores ejecutivos de las firmas de capital de riesgo BlackRock y Blackstone.

Se espera que Altman anuncie la creación de una filial británica del proyecto informático "Stargate" de OpenAI en un evento en Northumberland, donde se está construyendo uno de los centros de datos más grandes de Gran Bretaña, y que Larry Fink anuncie una inversión de BlackRock de 500 millones de libras.

La reunión bilateral Trump - Starmer busca una alianza militar y tecnológica frente a China

Este jueves, Trump se despedirá y de los reyes y se reunirá con el primer ministro británico, Keir Starmer, para una reunión bilateral. Tienen entre manos muchos temas sensibles. Uno de los objetivos es sellar un acuerdo estratégico en tecnología -donde las inversiones de Silicon Valley son una carta fuerte- y energía nuclear, en medio de un panorama donde Trump percibe a China como una amenaza tanto comercial como tecnológica y militar.

El rompecabezas geopolítico internacional es complejo. Starmer busca un compromiso claro de Trump con la seguridad de Europa, especialmente tras las incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia y Rumania, y le pide que endurezca las sanciones contra Moscú. Trump exige que todos los aliados de la OTAN dejen de comprar petróleo ruso y apliquen sus propias sanciones.

Además, propone aranceles del 50% al 100% a China e India por importar petróleo ruso, para presionar por el fin de la guerra en Ucrania. El Reino Unido duda de esta medida por su reciente acuerdo comercial con India, pero apoya extender sanciones para presionar a Putin. Las charlas también abordarán la posibilidad de enviar armas a Ucrania para fortalecer a Zelenski ante posibles negociaciones. También hay diferencias sobre la ofensiva de Israel sobre Gaza: Reino Unido la condena como imprudente, mientras Trump la apoya; Starmer se orienta a reconocer un Estado palestino en la ONU, mientras que Trump considera que eso sería "premiar" a Hamás.

Starmer y Trump también tienen que ponerse de acuerdo sobre aranceles comerciales al acero, el whisky y el salmón británicos, entre otros productos. Y como si fuera poco, sobrevolará la cumbre el escándalo de Lord Mandelson, el ex embajador británico en Estados Unidos, quien fue despedido por Starmer la semana pasada ante la evidencia de emails donde llamaba a Jeffrey Epstein "amigo" después de su condena por abuso sexual infantil. Una agenda cargada para una visita que puede modificar el mapa global.

