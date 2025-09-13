Putin y sus drones tensan nervios de la OTAN: luego de Polonia sobrevolaron Rumania

Rumania, integrante de la Unión Europea y de la OTAN, avisó que este sábado 13 de septiembre un dron ruso entró en su espacio aéreo. Esto ocurre tres días después de que 19 aparatos provenientes de Moscú aparecieran en Polonia, otro miembro de la Alianza Atlántica, donde fueron derribados con ayuda de las Naciones Unidas.

El gobierno rumano detalló que el dron ruso violó su espacio aéreo durante un ataque contra su vecina Ucrania, el país invadido por el ejército de Putin en febrero de 2022.

El Ministerio de Defensa emitió un comunicado explicado que el ejército de Bucarest mandó dos F-16 que “detectaron un dron en el espacio aéreo nacional” y lo siguieron hasta el momento en que “desapareció del radar”. Según este informe: el aparato “no sobrevoló zonas pobladas y no supuso una amenaza inminente para la seguridad de la población”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Rusia niega el ataque sobre Polonia, que derribó sus drones con ayuda de la OTAN

Esta visita inesperada provocó alarma en la Alianza Atlántica. Este sábado 13 de septiembre, Polonia y la OTAN decidieron tomar precauciones. “Debido a la amenaza de bombardeos de vehículos aéreos no tripulados (drones) en las regiones de Ucrania limítrofes con la República de Polonia (...), hay aviones polacos y de aliados operando en nuestro espacio aéreo, y los sistemas terrestres de defensa aérea y de reconocimiento por radar alcanzaron su máximo nivel de alerta", detalló, en su cuenta de X, el mando operativo de las Fuerzas Armadas polacas.

Donald Tusk, primer ministro de Polonia, también usó su cuenta en X para hacer referencia “la amenaza que plantean los drones rusos que operan por encima de Ucrania, cerca de la frontera polaca”. Por precaución, el espacio aéreo del aeropuerto de Lublin fue cerrado y varios vuelos debieron ser desviados o salieron con retraso.

Horas después, el máximo mandatario polaco anunció que se había levantado el alerta, pero remarcó que seguirían prestando mucha atención a cualquier posible amenaza. Rusia dijo que Varsovia no tenía pruebas de que los drones fueran suyos, y aseguró que nunca tuvo intenciones de atacar Polonia.

Pese a esta declaración hecha por Moscú, Francia, Alemania y Suecia declararon que reforzarán su ayuda a la defensa aérea polaca en su frontera con Bielorrusia y Ucrania.

Marco Rubio habló de los drones rusos en Polonia

Marco Rubio, el Secretario de Estado norteamericano, habló este sábado con periodistas en Washington y declaró: “La cuestión es saber si esos drones tenían por objetivo específico entrar a Polonia. Si ese es el caso, si la evidencia nos conduce a ello, entonces obviamente se trataría de una escalada mayor”.

Además, su jefe, el presidente Donald Trump, afirmó en su cuenta de Truth Social: “Estoy listo para aplicar sanciones significativas contra Rusia cuando todos los países de la OTAN acuerden, y comiencen, a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN PAREN DE COMPRAR PETRÓLEO A RUSIA”.

El mandatario norteamericano ya había amenazado con implementar este tipo de acciones para quitarle a Putin los recursos que necesita para seguir su guerra contra Ucrania, pero nunca avanzó realmente en esa dirección.

Por otra parte, el ejército ucraniano consiguió atacar una gran refinería rusa ubicada en las afueras de la ciudad de Ufa, a unos 1.400 kilómetros de la línea del frente. En las redes sociales se viralizaron videos donde puede verse como un dron se acerca al lugar y luego estalla.

“Hoy, la planta de Bashneft fue objeto de un ataque terrorista, con un dron. No hubo víctimas ni heridos. La planta de producción sufrió daños menores y se produjo un incendio, que actualmente se está extinguiendo”, afirmó Radiy Jabirov, gobernante de esa región, en Telegram. La acción por una fuente de la agencia de inteligencia militar GUR de Ucrania.

HM