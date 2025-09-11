Donald Trump denunció la incursión de drones rusos en Polonia tras las violación de su espacio aéreo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció la incursión de 19 aeronaves no tripuladas rusas sobre el territorio polaco y cuestionó a Vladimir Putin a través de su cuenta oficial de la red social Truth Social: “¿Qué hace Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Allá vamos otra vez!”, expresó.

La Casa Blanca confirmó que dialogará con su homólogo Karol Nawrocki por la ofensiva con incidencia directa sobre la guerra con Ucrania. El mandatario norteamericano solicitó el último miércoles a la Unión Europea (UE) que imponga aranceles del 100% a China y a la India por la compra de petróleo ruso e incrementar la presión sobre Moscú.

Trump fue insultado en un restaurante de Washington: le gritaron "el Hitler de nuestro tiempo"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La UE transfirió este jueves un nuevo préstamo de 1.000 millones de euros a Ucrania en el marco del acuerdo del G7 con los ingresos extraordinarios que generan los activos rusos inmovilizados por las sanciones, según informó la Comisión Europea a través de un comunicado.

Incursión de 19 drones rusos en Polonia

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, manifestó que “lo que Putin quiere hacer es probarnos". "Lo que pasó en Polonia es un cambio de juego”, dijo y llamó a “sanciones más fuertes”.

Donald Trump expresó su frustración en reiteradas ocasiones por la negativa del Kremlin a poner fin a la guerra de Ucrania. El ataque controversial que encendió las alarmas en el continente europeo, tuvo lugar a sólo días del comienzo de los ejercicios militares programados Zapad-2025 entre Rusia y su aliado, Bielorrusia que se desarrollarán desde este viernes 12 al martes 16 de septiembre.

Primer ministro de Polonia, Donald Tusk advirtió sobre la posibilidad de una “gran guerra en Europa”

Volodímir Zelenski, insistió este jueves “pasos fuertes, no solo de Europa”, para presionar a Rusia con el objetivo de frenar la guerra tras reunirse con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, en Kiev.

Violación del espacio aéreo en Polonia

Zelenski: “La mejor respuesta a la incursión de drones en Polonia son sanciones contundentes”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado a sus socios la aprobación cuanto antes de “un nuevo y contundente paquete de sanciones” contra Rusia, y sostuvo que “la mejor respuesta” a su juicio a la incursión el miércoles de cerca de una veintena de drones rusos en Polonia y, por consiguiente, en territorio de la UE.

Polonia afirma haber derribado drones rusos y califica de "provocación a gran escala" la incursión a su territorio

En redes sociales reveló: “ estamos preparando una herramienta europea para bloquear el acceso de Rusia a bienes críticos y bloquear los esquemas concebidos para eludir las sanciones”.

PM/ff