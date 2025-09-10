Primer ministro de Polonia, Donald Tusk advirtió sobre la posibilidad de una “gran guerra en Europa”

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, realizó declaraciones inquietantes a la agencia de noticias Reuters en las últimas horas y advirtió que la posibilidad de una “gran guerra en Europa está más cercana que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial” tras la incursión de entre seis y diez drones drusos en el territorio del país europeo. Informes preliminares precisaron que hubo 19 violaciones del espacio aéreo, con un número significativo de aeronaves no tripuladas cruzaron desde Bielorrusia hacia Polonia.

Las autoridades locales confirmaron el derribo de tres unidades, y se cree que una cuarta también logró ser neutralizada.

Polonia afirma haber derribado drones rusos y califica de "provocación a gran escala" la incursión a su territorio

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El jefe del Gobierno polaco advirtió que los ataques de anoche son solo una parte de un panorama de seguridad más amplio, y señaló que Rusia y Bielorrusia se preparan para realizar esta semana ejercicios militares “agresivos”.

Guerra en Europa

El canciller polaco señala que los legisladores de la nación de Europa Oriental invocará el Artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte tras la ofensiva rusa en su espacio aéreo.

La decisión fue tomada en coordinación con el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, según lo confirmó Donald Tusk. El primer ministro enfatizó: “Aprecio todas las expresiones de solidaridad, pero las palabras no son suficientes”.

En este sentido, Tusk convocó a las naciones aliadas a otorgar “un apoyo mayor”.

Estados Unidos busca interrumpir su ayuda militar a los países limítrofes con Rusia

¿Qué establece el artículo 4 de la OTAN y por qué influye el ataque con drones de Rusia sobre Polonia?

El artículo 4 de la OTAN establece que “los aliados se consultarán siempre que, a juicio de algunos de ellos, su integridad territorial, independencia política o seguridad se vea amenazada”.

El Tratado de Washington de 1949 reconoce la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada. El documento se firmó el 4 de abril de aquel año, tras la culminación de la Segunda Guerra Mundial.

Drones en el espacio aéreo de Polonia

Niega Rusia el ataque sobre Polonia, que derribó sus drones con ayuda de la OTAN

Es lo que considera Polonia que ha ocurrido tras la ofensiva rusa y la respuesta para la defensa de su territorio, para la que ha desplegado su estructura de defensa aérea y luego de que el conflicto bélico entre el Kremlin y Ucrania ha salpicado sus fronteras.

PM