El rey Felipe VI de España tachó al accionar de Israel sobre Gaza de "crisis humanitaria insoportable"

En medio de una nueva ofensiva terrestre del Ejército israelí sobre el enclave palestino para hacerse del territorio, el rey Felipe VI de España consideró este martes que la respuesta del Israel al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 se degeneró en un "sufrimiento indecible de cientos de miles inocentes y en la total devastación de Gaza”.

El monarca español sostuvo una postura crítica sobre el conflicto en el marco de una visita que inició con la Reina Letizia en Egipto, donde señaló que tanto su país como el que lo recibió comparten el anhelo “de convivencia pacífica, diálogo y reconciliación en Oriente Próximo que permita finalmente un entorno de estabilidad para el desarrollo de los pueblos con dignidad y justicia". En febrero, Egipto y España elevaron la relación de ambos Estados al grado de asociación estratégica.

Las palabras del rey español fueron proferidas el mismo día que la ONU, a través de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados, confirmó que Israel cometió un genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza. Bajo esa misma denuncia, este fin de semana hubo multitudinarias protestas en Madrid.

"Nuestros países caminan juntos en la búsqueda de esa paz duradera y valiente", sostuvo el rey en referencia a los esfuerzos de mediación de Egipto para un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes aún en manos de Hamás así como a las medidas adoptadas por el Gobierno español para intentar frenar lo que considera que es un genocidio. Sin embargo, Felipe reconoció que la tarea "de momento parece una utopía, pero debe ser posible y todos debemos contribuir a que así sea".

Al mismo tiempo, sin mencionar expresamente a Israel, aunque en clara alusión a las medidas del Gobierno de Benjamín Netanyahu, evaluó: "Ha provocado una respuesta con incontables víctimas, que ha degenerado en una crisis humanitaria insoportable, el sufrimiento indecible de cientos de miles inocentes y en la total devastación de Gaza".

"La reina y yo", les afirmó ante los presentes Felipe VI, "somos conscientes de la gran incertidumbre que genera el complejo e inestable contexto regional y por eso queremos transmitiros nuestro apoyo y cercanía, y con ella la de vuestros compatriotas".

Este martes la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado declaró que Israel cometió un genocidio en Gaza y llamó a su Gobierno a cumplir con el derecho internacional y ponerle fin a la violación de derechos humanos.

Los expertos de la Comisión indicaron que las autoridades israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, al causar lesiones graves a la integridad física o mental, someter deliberadamente a condiciones de vida que acarrean la destrucción total o parcial de los palestinos e imponer medidas destinadas a impedir la natalidad.

“Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”, declaró la presidenta de la Comisión, Navi Pillay.

Pillay además destacó: "Es importante señalar que los acontecimientos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 no se han producido de forma aislada. Fueron precedidos por décadas de ocupación ilegal y represión bajo una ideología que exigía la expulsión de la población palestina de sus tierras y su reemplazo".

La presidenta de la Comisión además enfatizó que la responsabilidad de los delitos de lesa humanidad “recae en las más altas esferas de las autoridades israelíes, que han orquestado una campaña genocida durante casi dos años con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza”. Los principales apuntados son el presidente israelí, Isaac Herzog, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant.

