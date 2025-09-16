Taiwán volvió a actualizar su manual de defensa civil, en un momento de tensión creciente con China. La tercera edición de "Cuando llega la crisis: Guía de seguridad nacional para toda la población de Taiwán", publicada originalmente en 2022, enseña a prepararse para desastres naturales como terremotos o tsunamis, pero también para enfrentar amenazas militares. Menciona la posibilidad de ataques a infraestructuras críticas, como los cables submarinos que aseguran la conexión a internet o el tendido eléctrico. Da recomendaciones sobre cómo usar las redes sociales y previene contra las fake news: "Todo anuncio de que Taiwán se ha rendido es falso".

Frente a la posibilidad de una acción militar, el manual avisa sobre peligros como "actores no amigos que hagan ejercicios con fuego real cerca de Taiwán o declaren una zona de prohibición aérea, con el pretexto de maniobras militares". Si suenan las sirenas de ataque aéreo, la orden clara es ir a un refugio bajo tierra o en lugares cerrados. También se aconseja irse rápido de zonas con actividad militar, porque los civiles pueden confundir fuerzas amigas con enemigas. Y de forma clara, no subir fotos o videos a redes sociales durante una invasión, porque esto puede poner en peligro la seguridad de las fuerzas de Taiwán.

Según las autoridades de Taiwán, la tercera edición del manual busca volverlo más sencillo, "para que todos lo entiendan". Enseña a reconocer las sirenas que identifican los ataques aéreos y diferenciarlas de las alertas de tsunami. Con imágenes simples, enseña a preparar mochilas de emergencia con agua potable, bolsas de dormir y capas impermeables. También se recomienda empacar provisiones para una semana: alimentos enlatados, papel higiénico y comida para mascotas. En su versión digital, el manual cuenta con links a aplicaciones para ubicar los refugios de emergencia más cercanos, y videos que explican qué hacer en distintas situaciones.

El manual advierte sobre el peligro de noticias falsas y manipulación, incluso ataques informáticos que pueden cortar el internet. Advierten que se pueden esparcir noticias falsas que pueden causar pánico o confusión, como reportes falsos de invasiones o anuncios del gobierno. Aconsejan chequear la información solo con fuentes de confianza, como la radio o las líneas de emergencia del gobierno, sobre todo si internet está caído por posibles ciberataques. Para ir contra estas campañas, el manual propone no compartir información sin chequear en redes sociales, y asegura: "Cualquier noticia de que el Gobierno taiwanés se rindió o el país fue vencido es falsa". En elecciones pasadas, se usaron bots y cuentas falsas para polarizar a la población de Taiwán.

Para China, Taiwan es una "parte que no se puede separar" de su territorio. La reunificación es uno de los objetivos a largo plazo que puso el presidente chino, Xi Jinping, desde que llegó al poder en 2012. Taiwán, importante en la fabricación mundial de semiconductores por medio de empresas como TSMC, es un lugar estratégico en la pelea entre Estados Unidos y China; Donald Trump prometió "dar una respuesta firme" si hay una agresión de China a Taiwán. Los 23 millones de ciudadanos de Taiwan viven en estado de alerta, y sus autoridades trabajan para mantenerlos "preparados" para cualquier eventualidad.

