“Downton Abbey: el gran final” finalmente llega a los cines argentinos y promete cerrar una de las franquicias más queridas de la televisión y el cine aristocrático. Tras liderar los rankings en Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, la película podrá verse en Argentina a principios de octubre. La saga, que comenzó con seis temporadas televisivas y dos películas previas, culmina ahora en un cierre emotivo y lleno de tensiones familiares, secretos y cambios sociales.

Ambientada en la década de 1930, la historia muestra cómo los Crawley y su personal se enfrentan a un mundo en transformación, marcado por conflictos financieros, escándalos personales y decisiones difíciles. La protagonista, Lady Mary, debe lidiar con su reciente divorcio, un evento que desafía las normas sociales de la época y genera conflictos dentro de la familia.

El estreno argentino genera expectativa entre los seguidores de la saga, quienes siguen las repercusiones del film en el mundo. La película promete homenajear a personajes emblemáticos, incluyendo un tributo a Violet Crawley, interpretada por la recordada Maggie Smith, quien falleció en 2024. Al mismo tiempo, la producción presenta la ausencia de algunos protagonistas, lo que añade una matriz intrigante al cierre de la historia.

Cuándo y dónde ver “Downton Abbey: el gran final”

La película estará disponible en los principales cines de Argentina a partir del jueves 9 de octubre de 2025, bajo la distribución de Universal Pictures. Hasta el momento, no se confirmó una fecha de estreno en plataformas de streaming, aunque como es habitual, los fanáticos podrán acceder a la película en servicios de video a demanda como YouTube, Apple TV y Prime Video tiempo después de su paso por la gran pantalla.

Como parte de la promoción internacional, la película ya se estrenó en países como Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, donde debutó en primer lugar en taquilla, recaudando $5,8 millones de dólares. Las cifras reflejan el éxito continuo de la franquicia, que combina nostalgia, drama y personajes complejos que atrapan tanto a viejos como nuevos espectadores.

Además del estreno en salas, NBC y Peacock transmitieron un especial televisivo titulado “Downton Abbey Celebrates The Grand Finale”, con entrevistas exclusivas y material inédito. Este programa se emitió el 10 de septiembre, dos días antes del estreno en cines internacionales, permitiendo a los seguidores reconectarse con la historia y recordar los momentos más icónicos de la serie y las películas anteriores. Actualmente, está disponible en su plataforma de streaming.

Reparto, trama y ausencias destacadas en “Downton Abbey: el gran final”

El reparto de “Downton Abbey: el gran final” reúne a la mayor parte de los protagonistas de la serie original. Michelle Dockery retoma su papel como Lady Mary, mientras que Hugh Bonneville interpreta nuevamente a Lord Grantham y Elizabeth McGovern regresa como Cora Crawley. Completan el elenco habitual Laura Carmichael, Jim Carter, Joanne Froggatt, Brendan Coyle, Lesley Nicol, Sophie McShera, Kevin Doyle y Raquel Cassidy, junto a nuevos actores como Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale y Arty Froushan, quienes aportan aire fresco al cierre de la saga.

La trama principal se centra en los desafíos que enfrentan los Crawley y su personal ante un contexto social cambiante y dificultades económicas. Lady Mary atraviesa un escándalo público derivado de su divorcio, mientras la familia debe replantear prioridades y adaptarse a las nuevas realidades financieras. La historia mezcla tensiones sociales, secretos familiares y la necesidad de supervivencia de la aristocracia en la década de 1930.

Uno de los momentos más emotivos de la película es el tributo a Violet Crawley, interpretada por Maggie Smith, quien falleció en 2024. Su ausencia se refleja con respeto y emoción, incorporando escenas que rememoran a este personaje clave de la saga. Además, se aborda la ausencia de Matthew Goode, quien no repite su papel como Henry Talbot debido a conflictos de agenda y una cirugía de rodilla. Según Goode, solo se escribió "una escena de media página" para él, insuficiente para incluirlo de manera significativa.

A pesar de estas ausencias, el filme logra mantener la esencia de Downton Abbey, combinando humor, drama y crítica social, y ofreciendo a los fanáticos un cierre emocional y satisfactorio, según críticos de cine. La dirección de Simon Curtis y el guión de Julian Fellowes buscan resolver las tramas pendientes, enfatizando la herencia, el cambio generacional y la adaptación de la nobleza a un mundo en transformación, asegurando que el legado de la franquicia quede debidamente cerrado.

