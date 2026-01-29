Un hombre se hizo pasar por agente del FBI para intentar liberar a Luigi Mangione en una cárcel de Nueva York

Un hombre de 36 años fue acusado este jueves de hacerse pasar por agente del FBI para intentar sacar de una cárcel federal de Nueva York a Luigi Mangione, el principal sospechoso del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare. El hecho ocurrió en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde el imputado se presentó ante personal penitenciario con documentación apócrifa y aseguró contar con una orden judicial para liberar al detenido.

Según informo ABC News, Anderson se acercó a un área de admisión dentro de la penitenciaria y allí habría mentido a los policías diciendo que tenia documentos firmados por un juez que autorizaban a liberar al acusado de asesinar al director ejecutivo del centro de salud.

Aunque la denuncia no detalla que la persona que Anderson quiso liberar sea Mangione, se dijo que el foco del conflicto era el sospechoso de asesinato, lo que confirmo la teoría.

Se supo que el plan fracasó cuando un oficial le pidió, al oriundo de Minneapolis, que mostrara su credencial, a lo cual él exhibió su licencia de conducir y luego arrojó numerosos documentos al personal. Además, el supuesto agente del FBI llevaba consigo un tenedor de parrilla y un cortante similar a uno de pizza.

Este viernes 30, Mangione debe presentarse a la corte, donde un juez decidirá si el joven enfrentará la pena de muerte si es declarado culpable del homicidio que se le adjudica.

El caso de Luigi Mangioni

El 4 de diciembre de 2024 Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, fue baleado por la espalda, mientras caminaba hacia una conferencia de inversores. La conexión de Mangione con el caso se confirmó gracias a un detective sumamente detallista, quien notó que las cejas del sospechoso captado por las cámaras de seguridad coincidían con fotos en redes sociales del acusado.

Al ser detenido, se le encontró una carta que llevaba consigo y decía “No es un problema de conciencia ya; claramente se trata de juegos de poder. Evidentemente, soy el primero en enfrentarlo con una brutal honestidad”.

Como suele ocurrir en otros casos de Estados Unidos, la detención fue un completo show. El alcalde de Nueva York acompañó la caminata del acusado esposado y rápidamente los ciudadanos comenzaron a polarizarse.

El joven sufre de espondilolistesis, una condición espinal que lo llevó a, luego de su graduación, enfocarse en su salud. Caminaba por las noches, hacía yoga, organizaba clubes de lectura y conversaba con amigos sobre temas existenciales.

Además, en Reddit, aconsejaba a otros con su condición médica que usaran términos prácticos con los médicos: “Diles que no puedes trabajar... Vivimos en una sociedad capitalista. He visto que la industria médica responde con más urgencia a esas palabras clave que a tus descripciones de dolor insoportable”.

Luigi fue tomado por muchos como un símbolo de la lucha por las reformas sanitarias. Al ser escoltado afuera de su audiencia Mangione gritó “Su cobertura de este hecho está completamente desconectada de la realidad y es un insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense y sus experiencias vividas”.

Su defensa quiere separarlo de esa visión y sostiene que no es un símbolo, pero los hechos indican que el joven ya cuenta con apoyo del pueblo. A la espera del juicio, permanece detenido en el MDC de Brooklyn. La fiscalía federal pedirá la pena de muerte.

