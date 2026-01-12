Caen activos de EE.UU por presiones contra la Fed

El sentimiento de “Sell America” se extendió por los mercados el lunes después de que la administración Trump intensificara sus ataques contra la Reserva Federal, lo que avivó las preocupaciones sobre la autonomía del banco central para fijar la tasa de interés.

El dólar, los bonos del Tesoro y los futuros de las acciones estadounidenses cayeron después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijera que la amenaza de una acusación penal en Estados Unidos era consecuencia de un desacuerdo sobre la política monetaria. Aunque las caídas fueron relativamente pequeñas, el tema candente de la independencia de la Fed y las implicaciones para los mercados estadounidenses resurgió en los debates de los inversionistas.

El gobernador de la Reserva federal aseguró que EEUU podría enfrentar una recesión si no se recortan más las tasas

La liquidación reaviva el debate sobre hasta dónde puede y debe influir el presidente de Estados Unidos en la postura de tasas del país, que en las últimas décadas ha estado aislada de la interferencia política para garantizar la estabilidad de precios. También vuelve a plantear interrogantes sobre si los inversionistas deberían reducir su exposición a los activos de EE.UU. y al dólar, un tema que dominó los mercados globales en abril pasado cuando el presidente Donald Trump anunció aranceles universales.

“Cualquier acontecimiento que genere dudas sobre la independencia de la Fed añade incertidumbre en torno a la política monetaria de EE.UU.”, dijo Gary Tan, gestor de portafolio de Allspring Global Investments, que administra más de US$600.000 millones. “Es probable que esto refuerce las tendencias existentes de diversificación fuera del dólar y aumente el interés por coberturas tradicionales como el oro”.

El índice del dólar de Bloomberg cayó un 0,3%, la mayor caída desde el 23 de diciembre. Los futuros del S&P 500 bajaron un 0,7%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años avanzaron tres puntos básicos hasta el 4,20%, en camino de alcanzar el cierre más alto desde septiembre. Los rendimientos de los bonos a 30 años subieron cinco puntos básicos hasta el 4,86%.

Para los inversionistas, la escalada prepara el terreno para una mayor volatilidad de los mercados dado el posible impacto sobre la política monetaria de largo plazo. JPMorgan Asset Management espera que las noticias empinen la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro ante expectativas de recortes más agresivos de tasas. Lombard Odier ve al dólar y a los bonos bajo mayor presión. Invesco Asset Management señala que los activos fuera de EE.UU., como las acciones europeas y asiáticas, parecen más atractivos.

La situación pone el foco en el dólar, que sustenta el comercio mundial y representa cerca del 90% de las transacciones cambiarias. El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Francois Villeroy de Galhau, advirtió la semana pasada que las críticas de la administración a la Fed están amenazando el papel del billete verde.

Lo que dicen los estrategas de Bloomberg…

“Cualquier regreso al manual de 2025 para buscar alternativas al dólar dará alivio a corto plazo a la moneda común, lo que significa que un piso de corto plazo para el EUR/USD podría estar formándose. Los operadores recordarán la acción de precios en torno a los aranceles del Día de la Liberación de abril de 2025. Entonces, el euro, junto con el oro, se vio favorecido por la percepción de que ofrecía una alternativa líquida al dólar”.

La disputa se origina en la prolongada confrontación de Trump con Powell. El presidente ha presionado a la Fed para que recorte tasas con mayor rapidez para impulsar la economía y aliviar los costos de endeudamiento del gobierno, mientras que los responsables de la política monetaria que fijan las tasas han sido cautelosos ante el riesgo inflacionario. Paul Volcker, quien asumió como presidente de la Fed en 1979, es recordado por librar una lucha tenaz para contener una inflación que muchos creen se agravó porque la Fed cedió a la presión del entonces presidente Richard Nixon.

“Las noticias podrían volver a propagar la narrativa de ‘Sell America’ a medida que se acerca la apertura de los mercados”, dijo Gerald Gan, director de inversiones de Reed Capital Partners, con sede en Singapur. Las dinámicas reflejan una administración “centrada en recuperar el respaldo público de cara a las elecciones de mitad de mandato, incluso a costa de la credibilidad institucional”.

Menor atractivo

Los activos de EE.UU. ya habían estado bajo presión el año pasado cuando el sorpresivo anuncio de aranceles globales de Trump sacudió a los mercados. Los rendimientos del Tesoro se dispararon cuando se anunciaron los gravámenes en abril, con los títulos a 30 años subiendo más de 80 puntos básicos en términos intradiarios, entre el llamado Día de la Liberación y finales de mayo. El dólar cayó más de un 8% en 2025, su mayor descenso anual desde 2017.

“La citación judicial a la Fed es otro ejemplo de cómo los activos de EE.UU. se están volviendo menos atractivos”, dijo David Chao, estratega global de mercados de Invesco Asset Management, que administra más de US$2 billones en activos. “No solo Estados Unidos se repliega tras sus fronteras de ‘Fortress América’, sino que el país también se está volviendo más depredador”.

En una entrevista con NBC News el domingo, Trump negó tener conocimiento alguno de la investigación del Departamento de Justicia sobre el banco central.

Algunos adoptan una visión más cautelosa y señalan que, dada la sólida posición del dólar como moneda de reserva, la profunda liquidez de los bonos del Tesoro y el auge de la inteligencia artificial que impulsa a las acciones, cualquier corrección podría representar una oportunidad de compra. “Aunque siempre nos preocupa la independencia, es algo que observaremos y sobre lo cual tomaremos decisiones cuando haya un resultado económico más definible”, dijo Marvin Loh, estratega macroeconómico senior de State Street en Boston.

Aun así, es poco probable que las presiones de “Sell America” desaparezcan a medida que avanza la negociación en 2026.

La investigación sobre Powell parece “más humo que fuego” por ahora, dijo Hebe Chen, analista senior de mercados de Vantage Global Prime Pty., pero cuánto tiempo dure eso está en discusión. “Sus implicaciones de más largo plazo y más profundas son mucho más relevantes”, añadió.