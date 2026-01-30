El año de la autodestrucción de Estados Unidos

BERLÍN – El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, parece decidido a remodelar la región del Atlántico Norte, y está dispuesto a destruir al Occidente transatlántico en el proceso. Trump y sus asesores parecen creer que alianzas como la OTAN son una carga, y que "Estados Unidos solo" alcanzará la verdadera grandeza. Sin embargo, al revisar el historial de la administración durante el último año, solo se encuentran pruebas de un autodebilitamiento.

Ejemplos obvios incluyen poner en peligro la democracia y el estado de derecho en casa; forjar nuevas alianzas de facto con gobernantes autoritarios como el presidente ruso Vladimir Putin; perseguir un orden mundial de imperios basado exclusivamente en el poder, sin reglas vinculantes ni instituciones multinacionales; y destruir alianzas y relaciones comerciales de larga data.

Lo que siempre había distinguido a los Estados Unidos, desde su fundación hasta su ascenso como superpotencia global, fueron sus profundas raíces en los valores de la Ilustración. Los Padres Fundadores estaban plenamente comprometidos con el humanismo occidental y una constitución construida racionalmente. Las instituciones que establecieron hicieron que EE. UU. tuviera más éxito que cualquier otro estado fundado en los tiempos modernos.

El preámbulo de la Constitución de EE. UU. comienza con "Nosotros, el pueblo", un pluralis majestatis ("nosotros real") que anteriormente había estado reservado para los monarcas. La reivindicación de la soberanía popular que implicaban esas tres palabras fue una provocación deliberada y un símbolo poderoso del desafío revolucionario de la naciente democracia estadounidense al dominio absolutista en todo el mundo.

Por supuesto, durante su ascenso histórico —convirtiéndose primero en una potencia continental norteamericana, luego en una potencia mundial y finalmente en la superpotencia global de nuestro tiempo—, EE. UU. siempre mostró el carácter dual de una potencia imperial y una democracia arraigada en los valores de la Ilustración. Su aceptación inicial de la esclavitud en sus estados del sur estuvo en tensión permanente e irreconciliable con el compromiso con la igualdad y los derechos inalienables anunciados en la Declaración de Independencia y consagrados en la Constitución.

Pero cualesquiera que fueran sus defectos, al menos EE. UU. nunca representó únicamente el poder duro. Su ascenso a la hegemonía global ciertamente debió mucho a su dominio económico y a su posición geográfica entre los dos océanos más grandes; ventajas que influyeron en sus victorias militares en las dos guerras mundiales y en su triunfo en la Guerra Fría. Pero fue la combinación de fortalezas materiales y el atractivo universal de los valores de la Ilustración lo que resultó decisivo para permitir el ascenso de América.

Con su dependencia del poder desnudo y el rechazo de todas las limitaciones a su autoridad, Trump representa lo opuesto a todo lo que hizo grande a EE. UU. Bajo su mal gobierno, una superpotencia con un poder económico y militar inconmensurable se está hundiendo en el irracionalismo, el nacionalismo egocéntrico y la violencia oficial.

A medida que se acerca el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, la democracia más antigua del mundo enfrenta un desafío existencial por parte de un solo hombre que preferiría imponer un gobierno absolutista. Lo que está en juego es nada menos que la república estadounidense y todo lo que alguna vez representó. Está siendo reemplazada por una oligarquía corrupta dominada por multimillonarios con fantasías imperiales de dominación mundial y sueños febriles de colonizar planetas distantes y alcanzar la inmortalidad.

Las libertades civiles protegidas constitucionalmente están dando paso a una vigilancia y un control integrales, administrados por empresas privadas como Palantir. Quienes protestan y resisten corren el riesgo de ser ejecutados por agentes federales enmascarados que son efectivamente inmunes al procesamiento. Las universidades e instituciones de investigación líderes en el mundo están bajo una presión financiera creciente, y la libertad de expresión pertenece solo a quienes están en el poder.

"La tierra de los libres" se siente cada vez más para los viajeros como el antiguo bloque del Este. En política exterior, los aliados más cercanos y leales de Estados Unidos —como Dinamarca— están siendo convertidos en adversarios, simplemente porque se resisten a las pretensiones imperiales sobre su territorio soberano. Para Trump y su círculo, los belicistas agresivos como Putin no son el problema. Los europeos lo son, especialmente la Unión Europea. Suena absurdo, porque lo es.

Trump está llevando a cabo una gran revisión de todo lo que durante mucho tiempo hizo grande a EE. UU.: una separación de poderes funcional, un mercado laboral abierto, un sistema universitario que atraía a las mejores mentes de todo el mundo y un sistema de valores basado en la tolerancia, la razón y los derechos universales. MAGA está destruyendo no solo el Occidente transatlántico, sino los cimientos del poder de EE. UU.

Mientras tanto, el resto del mundo seguirá necesitando a los EE. UU. para gestionar algunos de nuestros mayores desafíos compartidos. Desafortunadamente, los propios EE. UU. pueden ser uno de ellos.

(*) Joschka Fischer, ministro de Asuntos Exteriores y vicecanciller de Alemania de 1998 a 2005, fue líder del partido Alianza 90/Los Verdes durante casi 20 años.