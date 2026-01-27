Las mejores herramientas de Europa para contrarrestar a Trump

Ahora que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado marcha atrás en su exigencia de "poseer" Groenlandia, se ha evitado una guerra comercial inminente entre Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, hay pocas razones para pensar que la administración Trump no encontrará más motivos para coaccionar y antagonizar a Europa, incluso con renovadas amenazas arancelarias. Pero, contrariamente a la narrativa de la administración Trump, los líderes de la UE tienen opciones para defenderse.



Dado que EE. UU. y la UE mantienen la relación económica más robusta e importante del mundo —que comprende no solo altos volúmenes de comercio de mercancías, sino también copiosos intercambios de servicios y capital—, una guerra comercial transatlántica sería muy costosa para ambas partes. Pero debido a que los exportadores europeos dependen más del mercado estadounidense que los exportadores estadounidenses de Europa, la UE probablemente tendría más dificultades para hacer frente a una escalada de aranceles recíprocos, lo que probablemente provocaría resistencia por parte de los países de la UE más expuestos.

España regularizará por decreto a medio millón de inmigrantes y beneficiará a miles de argentinos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite



Sin embargo, si la UE evitara los aranceles a la importación en favor de impuestos a la exportación, Estados Unidos podría sufrir un golpe mayor. Una gran parte de las exportaciones de EE. UU. a la UE es energía, una materia prima fungible para la cual se pueden encontrar proveedores alternativos con relativa facilidad. Por el contrario, los miles de bienes para los cuales la UE es el proveedor dominante de Estados Unidos —que ascienden a 300.000 millones de dólares en importaciones anuales estadounidenses— serían significativamente más difíciles de sustituir.



Pero la UE debería ir más allá. En lugar de imponer aranceles de exportación generalizados, debería dirigirse a aquellos productos para los cuales EE. UU. no ha impuesto aranceles de importación, una indicación de su deseo de evitar aumentos de precios internos. Un buen ejemplo son los productos farmacéuticos, donde la UE mantiene un gran superávit comercial con EE. UU. Un ejemplo aún mejor es la maquinaria utilizada para fabricar microchips, especialmente los dispositivos más avanzados, producidos por la empresa holandesa ASML. Sin las máquinas de ASML, EE. UU. no podría producir los chips que necesita para las tecnologías de IA. Por esta razón, la empresa ha sido exenta de los aranceles de importación estadounidenses.



Los servicios representan otro punto de presión potencial. Trump se ha concentrado hasta ahora en los aranceles sobre los bienes. Pero el comercio transatlántico de servicios es casi tan grande como el comercio de bienes: ambos se sitúan algo por encima de los 800.000 millones de dólares anuales. Y mientras que EE. UU. tiene un déficit en bienes frente a la UE, disfruta de un superávit sustancial en servicios. La pregunta es cómo puede la UE explotar esta vulnerabilidad.



La estrategia obvia, según algunos, es un arancel sobre las importaciones de servicios de EE. UU. Pero esto sería difícil de implementar, porque el valor de los servicios comercializados directamente a través de las fronteras es difícil de calcular. Otros han propuesto un impuesto europeo a los servicios digitales, porque los costes recaerían principalmente sobre las grandes empresas estadounidenses. Pero varios estados miembros de la UE ya tienen en vigor un impuesto de este tipo, y ha tenido un impacto limitado, generando ingresos insignificantes.



Un mejor enfoque se centraría en gravar los pagos de regalías (royalties). EE. UU. debe su superávit de servicios en gran medida a los pagos de regalías por patentes tecnológicas —que ascienden a unos 100.000 millones de euros (118.000 millones de dólares) anuales—, procedentes en su mayoría de filiales de grandes empresas tecnológicas con sede en Irlanda. Para las empresas matrices estadounidenses, esta dirección irlandesa es vital para minimizar sus obligaciones fiscales en EE. UU. Cerrar este vacío legal supondría, por tanto, un golpe directo a sus beneficios netos, y EE. UU. tendría pocas opciones de represalia.

Trump y la ciencia en EEUU: recortes, antivacunas y un impacto que ya deja muertes, según el Instituto Curie



Pero la mayor vulnerabilidad de Estados Unidos surge de su dependencia de los inversores extranjeros para financiar su enorme déficit, que se proyecta en torno al 6% del PIB este año. Esto significa que se añadirán otros 1,8 billones de dólares a la deuda existente del país de 38 billones de dólares. Los inversores europeos poseen unos 6 billones de dólares de esta deuda: unos 3 billones en bonos del Tesoro de EE. UU. y otros 3 billones en deuda de agencias de vivienda estadounidenses respaldada por el Tesoro. EE. UU. posee solo la mitad en activos europeos. Además, la UE tiene un superávit por cuenta corriente, por lo que los gobiernos europeos no dependen de compradores extranjeros para financiar sus déficits (mucho menores).



Esto coloca a Estados Unidos en una posición vulnerable, y la administración Trump lo sabe. Cuando un analista de Deutsche Bank sugirió que los inversores europeos podrían vender sus bonos y acciones estadounidenses en respuesta a las amenazas de Trump sobre Groenlandia, el Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, restó importancia al riesgo, al tiempo que advirtió a Europa contra tales ventas. Trump, por su parte, prometió una "gran represalia" contra cualquier país europeo que vendiera bonos del Tesoro de EE. UU.



Pero la idea de que los inversores europeos puedan deshacerse de sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense, hundiendo así el mercado y disparando los tipos de interés, no es realista. Aunque los bancos centrales de la UE poseen algo de deuda estadounidense, la mayor parte de las tenencias de deuda de EE. UU. en Europa están en manos de inversores privados, especialmente instituciones financieras como bancos y compañías de seguros. Es poco probable que atiendan a los llamamientos de "vender Estados Unidos", especialmente si ello supone incurrir en grandes pérdidas.



La UE tiene, sin embargo, una opción para ejercer cierta influencia en este frente: puede dejar de reconocer los bonos del gobierno de EE. UU. como libres de riesgo en sus regulaciones de los mercados financieros. Si los reguladores europeos asignaran incluso una pequeña cantidad de riesgo a los bonos del gobierno estadounidense, mantener activos de EE. UU. se volvería más costoso y menos atractivo para los inversores institucionales. Si bien cualquier cambio de este tipo debería implementarse gradualmente para limitar las pérdidas de los tenedores de bonos, el mero anuncio enviaría un mensaje poderoso y aumentaría el coste de refinanciar los déficits de EE. UU.



Cuando Trump intentó intimidar a China con altos aranceles de importación, China respondió de la misma manera, haciendo que las tasas arancelarias superaran el 100% a principios del año pasado. La UE no sería prudente si replicara este enfoque, por muy satisfactorio que resulte emocionalmente. Una estrategia más selectiva golpearía a Estados Unidos donde más le duele.

(*) Daniel Gros es Director del Instituto de Elaboración de Políticas Europeas de la Universidad Bocconi.

gd/