Construir un orden mundial de potencias medias

FLORENCIA – "Ruptura" es una palabra fuerte, definida como "un caso de rotura o estallido repentino o completo". Sin embargo, es el término que el primer ministro canadiense, Mark Carney, utilizó en Davos la semana pasada cuando advirtió de una "ruptura en el orden mundial, el fin de una ficción agradable y el comienzo de una realidad dura, donde la geopolítica... no se somete a límites ni restricciones".

Pero el discurso de Carney no fue desesperanzador, porque planteó un segundo punto importante. "Otros países, especialmente las potencias intermedias como Canadá, no carecen de poder", observó. "Tienen la capacidad de construir un nuevo orden que abarque nuestros valores, como el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la solidaridad, la soberanía y la integridad territorial de los diversos estados".

¿Cómo debería ser ese orden? En lo que ahora parece otro siglo (aunque solo han pasado 16 meses), los estados miembros de las Naciones Unidas concluyeron el "Pacto para el Futuro" y, en preparación para su firma, el Secretario General de la ONU, António Guterres, convocó comisiones y juntas de alto nivel (incluida una en la que yo participé) para identificar los elementos de un "multilateralismo eficaz".

El multilateralismo eficaz se refiere a la cooperación entre múltiples países que logre resultados: detener la guerra, imponer la paz, proteger a las personas de desastres naturales o provocados por el hombre y cuidarlas tras ellos, así como establecer normas regionales o globales sobre temas que van desde la tecnología digital y las armas nucleares hasta la protección de algunos de los lugares más bellos y significativos del mundo.

Nuestro informe, Un avance para las personas y el planeta, presentó diez principios —extraídos de amplias consultas y observaciones de acuerdos multilaterales que ya funcionan bien— para ayudar a reorientar el sistema internacional actual "hacia una toma de decisiones más distribuida y en red para nuestro bienestar colectivo".

Las potencias medias del mundo pueden utilizar estos acuerdos como modelo. Para ser eficaz, el multilateralismo debe estar "centrado en las personas", enfocado en ofrecer resultados tangibles no para los estados, sino para los "pueblos" del mundo, como se establece en el preámbulo de la Carta de la ONU. El impacto de las instituciones multilaterales debe medirse desde el punto de vista de las personas a las que deben ayudar. Deben ser "representativas", reflejando los intereses de todas las partes interesadas y, fundamentalmente, "permitiendo que las mayorías representativas tomen e implementen decisiones frente a la oposición de las minorías cuando sea necesario para cumplir con cuestiones de interés global".

En otras palabras, el gobierno multilateral por consenso —que implica la posibilidad de un veto— no funciona. Las mayorías pueden ponderarse de diversas maneras, pero deben incluir una gama diversa de estados: grandes y pequeños, de diferentes regiones o partes de subregiones, ricos y pobres, aliados y no aliados de las grandes potencias. Así es como se ve la verdadera representación.

El multilateralismo eficaz es también "transparente, equitativo y en red". Lo primero es fácil de defender pero difícil de lograr, porque puede requerir revelar cosas que pueden perjudicarte. No obstante, la legitimidad conferida por la transparencia tiene un poder propio. Como proclamó Carney, "el poder de los menos poderosos comienza con la honestidad".

La "equidad" en este contexto significa reconocer responsabilidades comunes pero diferenciadas cuando se trata de países ricos y pobres, a menudo antiguas potencias imperiales y sus excolonias. Y "en red" significa reconocer la necesidad de colaboración entre actores estatales y no estatales para lograr objetivos comunes. Dado que las redes son horizontales, pueden contrarrestar la jerarquía, a menudo asfixiante, de las organizaciones internacionales formales y facilitar coaliciones de voluntarios.

Los grupos que tienen éxito también cuentan con recursos, están enfocados en la misión y son flexibles. Necesitan fondos adecuados y oportunos para cumplir sus tareas; necesitan saber con precisión cuáles son esas tareas y cómo saber si han tenido éxito o han fracasado; y necesitan poder adaptarse a las circunstancias cambiantes. Tal flexibilidad permite proyectos piloto y la exploración de nuevos enfoques, incluso con el riesgo, o tal vez la probabilidad, de fracasar.

Los grupos multilaterales que tienen dinero, una misión clara y capacidad de adaptación requieren aún dos elementos finales para el éxito. Deben ser responsables, estar sujetos a "normas comunes y exigibles que ningún actor pueda romper con impunidad". Y los actores multilaterales deben estar orientados al futuro, respondiendo a los choques y crisis actuales de manera que sirvan a las generaciones venideras, dando a los jóvenes una participación en su trabajo.

Estos principios pueden servir de guía para reformar las instituciones actuales o crear otras nuevas. En la ONU, por ejemplo, las potencias medias pueden unirse y actuar a través de la Asamblea General, eludiendo al Consejo de Seguridad. Eso puede requerir una acción radical: asumir por sí mismas (mediante votos de mayoría o mayoría cualificada) el desarrollo de prácticas que, de facto, enmienden la Carta de la ONU.

Las potencias medias del mundo podrían trabajar para fortalecer las numerosas redes gubernamentales que han surgido en las últimas décadas, desde el Consejo de Estabilidad Financiera hasta la Red Internacional para el Cumplimiento y la Aplicación de la Normativa Ambiental. Por supuesto, para hacerlo, lo más probable es que necesiten trabajar al margen de Estados Unidos y otros miembros que no quieran jugar siguiendo las reglas.

El G7 ofrece otro modelo más. Comenzó cuando Francia y Alemania invitaron a Reino Unido, Italia, Estados Unidos y Japón a una cumbre informal en el verano de 1975. Canadá se unió al año siguiente, así como la Comunidad Europea. Rusia se unió formalmente en 1997, creando el G8, que volvió a ser el G7 tras la invasión y ocupación rusa de Crimea. A finales de la década de 2000, el G7 también se reunía en diversas formaciones con otros países, y esas agrupaciones evolucionaron hasta convertirse en el G20.

En el contexto actual, Carney podría invitar a Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Japón y la UE a reunirse con Corea del Sur, Australia, Brasil, Nigeria, Sudáfrica, México, Indonesia y algunos otros países en Ottawa, formando el núcleo de un nuevo M20 (potencias medias). Este grupo podría expandirse para incluir a otros en una coalición de voluntarios de potencias medias, que votaría como un bloque de reforma dentro de otras instituciones. El primer paso sería exigir a los miembros que se comprometan con los principios descritos anteriormente. Es hora de convertir los discursos en voluntad política.

(*) Anne-Marie Slaughter, exdirectora de planificación de políticas en el Departamento de Estado de EE. UU., es CEO del think tank New America, profesora emérita de Política y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton y autora de Renewal: From Crisis to Transformation in Our Lives, Work, and Politics (Princeton University Press, 2021).