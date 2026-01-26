¿Hacia dónde se dirige Europa a partir de ahora?

DAVOS – En la reunión anual del Foro Económico Mundial celebrada este enero en Davos, la élite mundial fue testigo de primera mano de lo que algunos han denominado el «estilo de gobierno «neorrealista». Pero la semana ofreció algo más que un espectáculo exagerado (más Juego de Tronos que Versalles). También reveló cambios estructurales más profundos que marcarán la toma de decisiones de los líderes políticos y empresariales durante mucho tiempo.

Aunque la crisis provocada por la exigencia de Donald Trump de que Dinamarca entregue Groenlandia a Estados Unidos parece haberse calmado por ahora, la idea de un Occidente unido ha recibido un golpe fatal. Incluso si Trump cumple su promesa de abstenerse de usar la fuerza contra un aliado de la OTAN, su comportamiento grosero (y el de todos sus asesores) en los días previos a Davos y durante la conferencia ha suscitado dudas duraderas sobre la fiabilidad de Estados Unidos, incluso en la mente de algunos de los atlantistas más comprometidos.

Estas dudas constituyeron la esencia del ahora famoso discurso del primer ministro canadiense, Mark Carney, en el que habló de una «ruptura en el orden mundial». El mismo sentimiento se reflejó en la última encuesta de mi propia organización, que revela que solo el 16 % de los europeos ve a Estados Unidos como un aliado, mientras que casi el doble en países como Francia, Alemania y España lo ve como un rival o incluso un enemigo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Nueva amenaza de Donald Trump: Canadá pagará aranceles del 100% si se alía con China

Igualmente importante, como me comentó en privado un líder europeo, la imprevisibilidad de la política exterior estadounidense bajo Trump refleja la debilidad de Estados Unidos más que su fortaleza. Una vez más, nuestra encuesta lo confirma. Un año después de iniciar su segundo mandato, el mayor logro de Trump ha sido hacer que China vuelva a ser grande. En todo el mundo, los encuestados esperan que China se convierta en la mayor potencia mundial y predicen que sus propios países desarrollarán vínculos más estrechos con ella que con Estados Unidos.

¿Qué lecciones deben extraer los europeos de este momento? La primera conclusión se refiere al ejercicio del poder. La resolución sobre Groenlandia que Trump anunció en Truth Social el 21 de enero parece haber sido el resultado de la incansable labor diplomática del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre. Pero lo más importante es que estos «susurradores de Trump» tuvieron éxito porque Europa había mostrado una determinación inusual a la hora de trazar líneas rojas y manifestar su voluntad de defenderlas.

Sin duda, los líderes europeos tuvieron que gestionar las divisiones habituales dentro de sus propias filas (por ejemplo, el presidente nacionalista de derecha de Polonia, Karol Nawrocki, descartó la crisis de Groenlandia como un problema bilateral entre Dinamarca y Estados Unidos). Pero, a diferencia de la débil y, en última instancia, infructuosa respuesta de Europa a los aranceles del «Día de la Liberación» de Trump, la afirmación de la soberanía europea en las últimas semanas ha sido contundente y creíble. Incluyó el despliegue de tropas en el Ártico y la amenaza de introducir aranceles de represalia por valor de 93 000 millones de euros (110 000 millones de dólares) y de utilizar el llamado «bazuca comercial» de la UE (el Instrumento Anticoerción).

Donald Trump ha abandonado al mundo

Esta respuesta fue suficiente para asustar a los mercados, al Congreso y al público estadounidense. Trump se vio obligado a cambiar de rumbo, tal y como hizo cuando China le tomó la palabra sobre los aranceles el año pasado. Los europeos demostraron no solo que tenían «cartas» y estaban dispuestos a jugarlas, sino también que están preparados para participar en la política de poder trumpiana en sus propios términos. La pregunta ahora es si los europeos acelerarán sus esfuerzos para aislarse de la volátil política estadounidense e identificar las cartas que pueden jugar en el próximo contratiempo transatlántico.

Esto nos lleva a una segunda lección: ahora es el momento de prepararse para un mundo posoccidental mediante la construcción de relaciones más amplias más allá del Atlántico. Carney preparó el terreno para ello al reconocer que gran parte del mundo siempre ha considerado hipócrita el orden internacional liberal. Y en sus discursos, el presidente francés Emmanuel Macron, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el canciller alemán Friedrich Merz hicieron hincapié en tender la mano al resto del mundo.

Estas propuestas son prudentes. Los asistentes a Davos procedentes de la India, África y Sudamérica me dijeron que están ansiosos por encontrar formas cooperativas de resistir la anarquía y la política de poder sin restricciones. Pero, una vez más, hay dudas sobre si los europeos estarán a la altura de las circunstancias.

Al fin y al cabo, la complicada política intraeuropea sigue siendo un obstáculo persistente. Mientras los líderes europeos alababan el multilateralismo en Davos, el Parlamento Europeo se afanaba en bloquear la aplicación de un histórico acuerdo comercial entre la UE y Mercosur que se había firmado con gran fanfarria la semana anterior. Del mismo modo, los líderes europeos llevan mucho tiempo luchando por encontrar el tono adecuado a la hora de relacionarse con países fuera de Occidente, como demuestra su fracaso a la hora de crear una alianza global en apoyo de Ucrania.

Día 777: Del orden al terror interno

Por último, los europeos deben recordar que, aunque este momento pueda parecer sin precedentes, en realidad no lo es. Uno de los debates más interesantes a los que asistí en Davos se centró en las lecciones aprendidas en la década de 1920. Esa década también se caracterizó por una discrepancia entre el optimismo tecnológico (tras la llegada de la electrificación y la producción en masa) y las crisis geopolíticas. Y fue el preludio de la guerra mundial, debido en parte a la adopción por parte de Estados Unidos de aranceles, proteccionismo y aislacionismo.

Ante una dinámica similar, la pregunta para los europeos es si podrán estar a la altura del desafío y evitar que la historia se repita. La gran diferencia esta vez es que actuarán como un actor global más entre muchos otros. El mundo posoccidental ya está aquí.

Mark Leonard, director del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, es autor de The Age of Unpeace: How Connectivity Causes Conflict (Bantam Press, 2021).