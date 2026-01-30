¿Es la opulencia un obstáculo para vivir bien?

WASHINGTON, DC – El gran economista John Maynard Keynes argumentó en su ensayo de 1930, "Posibilidades económicas para nuestros nietos", que "la humanidad está resolviendo su problema económico". La acumulación de capital y el avance de la tecnología habían puesto los niveles de vida en una trayectoria ascendente que, según Keynes, pondría fin a "la lucha por la subsistencia" en un plazo de cien años.

La perspectiva de resolver este problema económico llenaba a Keynes de pavor. La humanidad, afirmó, "se verá privada de su propósito tradicional". A Keynes le preocupaba el "reajuste de los hábitos e instintos del hombre común, grabados en él durante incontables generaciones, que se le pediría descartar en unas pocas décadas", y predijo que la sociedad experimentaría "un colapso nervioso generalizado".

Recordé el ensayo de Keynes al leer el importante nuevo libro de Brink Lindsey, El problema permanente: La incierta transición de la abundancia de masas al florecimiento de masas. Lindsey, vicepresidente sénior del Centro Niskanen, sostiene que las predicciones de Keynes se han cumplido: las democracias liberales ricas esencialmente han resuelto el problema de la provisión material, y ahora están experimentando un colapso nervioso.

Según el relato de Lindsey, los individuos en las democracias ricas tienen sobrepeso, son adictos a sus teléfonos y presentan un declive en sus habilidades de alfabetización, así como en sus puntuaciones de CI y SAT. En comparación con las generaciones pasadas, experimentan peores resultados en salud mental, tienen menos amigos cercanos y pasan más tiempo solos y menos tiempo teniendo relaciones sexuales. También tienen menos probabilidades de casarse, procrear y asistir a servicios religiosos, mientras que son más propensos a sufrir sobredosis de drogas. Estas sociedades exhiben un dinamismo reducido, un crecimiento de la productividad más lento, brechas de clase crecientes y una disminución de la confianza en el gobierno y del apoyo a la democracia liberal.

"Para decirlo sin rodeos", escribe Lindsey, "la sociedad se está desmoronando".

La evaluación de Lindsey es coherente con los argumentos de los comentaristas post-liberales de que el capitalismo democrático está agotado, es un experimento fallido y un obstáculo para el florecimiento humano.

El capitalismo no está agotado. El argumento de que lo está tiene su origen en la ansiedad generalizada durante los últimos años de la década pasada sobre la capacidad de las economías avanzadas para seguir innovando. Esa preocupación parece totalmente fuera de lugar en nuestra actual era de maravillas, con los fármacos GLP-1 para la diabetes y la pérdida de peso, así como el rápido progreso en los tratamientos para enfermedades mortales como el Alzheimer y el cáncer. Luego está la IA generativa, que incluso los pronósticos más pesimistas esperan que aumente notablemente el crecimiento tendencial de la productividad durante la próxima década.

La crítica post-liberal identifica, en efecto, muchas áreas de preocupación genuina, pero no cuenta la historia completa: a saber, que a las sociedades democráticas ricas les va mejor que nunca en muchas medidas importantes y amplias. Por ejemplo, la esperanza de vida en los Estados Unidos está volviendo a subir tras una caída durante la pandemia, y es hoy más alta de lo que era durante la década de 1990, cuando el apoyo al neoliberalismo estaba en su apogeo. Además, la tasa de mortalidad por enfermedades cardíacas en EE. UU. cayó un 66% entre 1970 y 2022, mientras que la tasa de delitos violentos del país se ha reducido a la mitad en las últimas tres décadas.

Para 2021, los hogares estadounidenses tenían un acceso a la información históricamente sin precedentes, con un 95% que poseía una computadora y un 90% que estaba suscrito a internet de banda ancha. Los trabajadores tienen sustancialmente más días de vacaciones que en el pasado. De 1980 a 2013, las muertes de pasajeros aéreos cayeron de 100 por cada 100.000 millones de millas-pasajero a menos de una.

¿Ha conducido la opulencia de masas a una sociedad que se está "desmoronando"? Difícilmente. La sociedad estadounidense era mucho menos opulenta y estaba en condiciones mucho peores en la década de 1850, hasta el punto de que estalló una guerra civil en 1861. La Francia de hoy es mucho más estable que durante el Reinado del Terror. A nivel mundial, la sociedad fue más estable —y mucho más rica— durante la década de 2010 que en la de 1910.

El "problema permanente" para el hombre, escribió Keynes en 1930, no es la lucha por la subsistencia. Es "cómo usar su libertad de las preocupaciones económicas apremiantes, cómo ocupar el ocio que la ciencia y el interés compuesto le habrán ganado, para vivir con sabiduría, de manera agradable y bien".

Los comentaristas post-liberales piensan que el capitalismo democrático ha fallado en este aspecto. Lindsey, que comparte gran parte de su crítica pero (que yo sepa) todavía se considera liberal, parece estar de acuerdo, escribiendo: "Cuando el desafío era hacer retroceder la escasez material, el capitalismo cumplió; ahora, sin embargo, cuando la tarea es convertir la abundancia material en riquezas espirituales generalizadas, está flaqueando".

Pero Keynes (y Lindsey) cometieron un error conceptual crucial al asumir que la lucha por la subsistencia precede a la lucha por vivir bien. Es más exacto pensar en ambas ocurriendo simultáneamente. Después de todo, la filosofía moral seria se remonta al siglo V a. C., a pesar de que los antiguos griegos no dominaban la provisión material.

A nivel individual, vemos esto en nuestras propias vidas. Las familias jóvenes trabajan duro para construir y aumentar flujos de ingresos, pero sus vidas no existen en una sola dimensión. Sienten el peso de las "preocupaciones económicas apremiantes" mientras intentan, simultáneamente, vivir con sabiduría y bien.

Tampoco deberíamos concluir —como predijo Keynes y afirma Lindsey— que la lucha por la subsistencia ha quedado atrás. Vivir al nivel de subsistencia es mucho más caro en 2026 de lo que era en 1799, cuando George Washington, de 67 años, un hombre fabulosamente rico para su época, murió de una afección de garganta que hoy se trataría fácilmente con soporte respiratorio y antibióticos. En este sentido, no hemos resuelto el "problema económico" —y probablemente nunca lo haremos— porque los bienes y servicios considerados necesidades básicas crecerán y se expandirán con el tiempo.

Dos cosas son ciertas: en comparación con nuestros antepasados, habitamos un mundo de abundancia material. Y no estamos viviendo tan sabia o tan bien como podríamos. Pero lo primero no ha causado lo segundo. Toda sociedad ha luchado con la cuestión de cómo vivir bien. Somos un pueblo caído en un mundo caído, una condición que hemos luchado por explicar desde la expulsión de Adán y Eva del Jardín del Edén. Sabemos que los pensadores post-liberales de hoy también están luchando, porque su argumento es evidentemente erróneo.

(*) ​Michael R. Strain, director de Estudios de Política Económica en el American Enterprise Institute, es autor, más recientemente, de The American Dream Is Not Dead (But Populism Could Kill It) [El sueño americano no ha muerto (pero el populismo podría matarlo)] (Templeton Press, 2020).