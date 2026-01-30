Por qué Groenlandia es importante

NUEVA YORK – Un tema dominó el Foro Económico Mundial de este año en Davos: las amenazas del presidente Donald Trump de obtener el control estadounidense de Groenlandia. El anuncio de un acuerdo esquemático entre el presidente Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, fue una buena noticia —aunque resulte ser una cortina de humo para un intento fallido de apropiación de tierras— porque el revuelo sobre la retórica de Trump estaba oscureciendo lo que es una preocupación geoestratégica genuinamente seria.

Sin una presencia robusta de EE. UU. en la isla, argumenta Trump, China y Rusia vendrán a explotar su vulnerabilidad. Tanto la seguridad del Ártico como la defensa contra misiles balísticos se verían socavadas.

Pero la sugerencia de que Rusia o China tengan planes para atacar, invadir o comprometer de alguna manera la isla en detrimento de Estados Unidos es exagerada. Groenlandia es un territorio autónomo del Reino de Dinamarca, no una base de operaciones avanzada para potencias hostiles. Es posible que sea necesario hacer más para apuntalar la defensa de Groenlandia, pero afirmar que está a disposición de EE. UU., o de sus rivales de las grandes potencias, es ignorar a la OTAN y el Artículo V, el mecanismo de defensa colectiva de la alianza.

El verdadero valor estratégico de Groenlandia reside principalmente en la seguridad del Ártico. La isla ancla el extremo occidental del paso Groenlandia-Islandia-Reino Unido, un corredor marítimo crítico a través del cual los submarinos y buques de superficie de la Flota del Norte de Rusia deben pasar para llegar al Atlántico Norte. Esto convierte a la isla, la más grande del mundo, en una pieza central para la capacidad de la OTAN de vigilar y, si es necesario, contener a las fuerzas marítimas de Rusia.

Además, a medida que el hielo ártico se derrite, la proximidad de Groenlandia a posibles rutas de navegación transpolares y de latitudes altas aumenta aún más su importancia como puesto de avanzada para mantener abiertas las líneas de comunicación marítima. También está posicionada de manera única para la alerta temprana de misiles balísticos y la defensa antimisiles del territorio estadounidense.

Pero el control de la isla no es un requisito previo para materializar su potencial estratégico. Bajo el acuerdo de defensa existente de 1951 entre EE. UU. y Dinamarca, Estados Unidos ya tiene una amplia autoridad para estacionar fuerzas, construir y modernizar bases, y operar sistemas de alerta de misiles y del dominio espacial desde Groenlandia. En un momento dado, durante los primeros años de la Guerra Fría, EE. UU. mantuvo 17 instalaciones en Groenlandia.

Hoy, EE. UU. tiene solo una instalación en Groenlandia que opera por su cuenta, no porque los daneses expulsaran a Estados Unidos, sino porque EE. UU. recogió sus cosas y se fue. El liderazgo político de Groenlandia y Dinamarca ha dejado claro que estarían encantados de tener de vuelta al ejército estadounidense, pero no al coste de su soberanía nacional. Todo lo que Estados Unidos tiene que hacer es pedirlo.

Es cierto que adquirir Groenlandia aumentaría significativamente el tamaño de Estados Unidos. Aunque Groenlandia parece mucho más grande en el mapa tradicional de Mercator —lo cual podría ser parte de su atractivo—, con aproximadamente 836.000 millas cuadradas (2,2 millones de kilómetros cuadrados), representa alrededor del 22% del tamaño actual de los Estados Unidos, añadiendo una masa terrestre similar a las grandes expansiones territoriales del siglo XIX.

Pero es poco probable que Groenlandia, el 80% de la cual está cubierta permanentemente por hielo, proporcione una bonanza de riquezas. A pesar de cierto entusiasmo inicial sobre su potencial minero, Trump parece apreciar que el clima austero y la infraestructura limitada de Groenlandia difícilmente la situarán en el primer puesto de la lista para la producción de minerales críticos.

Sea como fuere, Trump también ve el control de EE. UU. como una forma de compensación por el papel estadounidense en la liberación de Europa de los nazis y en su defensa desde entonces a través de la OTAN, la cual él considera que sirve únicamente a los intereses de Europa. Pero la red de alianzas de Estados Unidos, con la OTAN a la cabeza, es una ventaja militar comparativa fundamental que cubre todos los teatros estratégicos. Ni China ni Rusia poseen activos remotamente similares.

Trump no otorga mucho valor a esta asimetría. Y en Davos, fue un paso más allá al cuestionar la determinación de los aliados de la OTAN para defender a EE. UU. si este fuera atacado.

Pero aquí hay un registro histórico. Cuando, por primera y única vez en la historia, se invocó el Artículo V tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, miles de fuerzas aliadas de la OTAN se desplegaron en Afganistán. Dinamarca, con una población menor que la de Los Ángeles, desplegó por sí sola a más de 18.000 soldados para luchar junto a los estadounidenses, sufriendo una de las tasas de bajas per cápita más altas de las fuerzas aliadas en la guerra. Los estados miembros de la OTAN, incluida Dinamarca, también lucharon junto a las fuerzas estadounidenses en Irak.

Y aunque en el pasado pudo haber mérito en el descontento de Trump con el compromiso de la mayoría de los países de la OTAN con el gasto en defensa, la carga se está reasignando ahora. En términos per cápita, EE. UU. ya no es el que más gasta de la alianza (lo es Noruega). Además, todos los aliados de la OTAN gastan ahora al menos el 2% de su PIB en defensa y, el verano pasado, acordaron —con la excepción de España— un nuevo objetivo del 5% para 2035, con un 3,5% dedicado a la defensa central.

Las dudas de Trump sobre el valor de la OTAN también pasan por alto cómo la alianza permite a EE. UU. aprovechar los recursos de otros países para servir a los intereses estadounidenses. La integración militar con la OTAN permite a EE. UU. desplegar capacidades militares interoperables a gran escala en todo el mundo. Puede que Trump se opusiera a las guerras de Irak y Afganistán, pero en el caso hipotético de que Estados Unidos necesite ir a la guerra en el futuro, sería bueno tener aliados.

En cuanto a la resolución de la disputa por Groenlandia, un acuerdo puede adoptar varias formas. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un acuerdo de arrendamiento permanente con Cuba por la Bahía de Guantánamo que data de 1903. Y a pesar de las demandas de Cuba para que se devuelva la tierra, este solo puede terminarse de mutuo acuerdo, a diferencia de otras bases donde las fuerzas estadounidenses se han retirado a petición del gobierno anfitrión.

La Zona del Canal de Panamá podría proporcionar un modelo alternativo. Durante la mayor parte del siglo XX, Panamá permitió a EE. UU. controlar el canal y cinco millas a cada lado de la vía interoceánica. Otro ejemplo que viene a la mente son las bases del Reino Unido en Chipre, que se consideran territorio soberano británico.

Un activo en Groenlandia recibe poca o ninguna atención: la isla alberga algunos de los campos de golf más septentrionales del mundo. Hay uno en el borde de una antigua base militar estadounidense en Kangerlussuaq que le vendría bien algo de inversión. Cualquier propuesta que incluya un guiño al deporte favorito de Trump bien podría endulzar el trato.

(*) Michael Froman es presidente del Council on Foreign Relations.