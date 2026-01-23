BERLÍN – Al amenazar con apoderarse de Groenlandia por la fuerza, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado al descubierto las ilusiones infantiles de sus admiradores europeos.

Tras pasar años cultivando sus idilios con él, los populistas de derecha del continente —Nigel Farage en el Reino Unido, Jordan Bardella en Francia, Alice Weidel en Alemania, Matteo Salvini en Italia, Robert Fico en Eslovaquia, Viktor Orbán en Hungría y Mateusz Morawiecki en Polonia— se imaginaron compañeros de viaje en una revuelta contra el internacionalismo liberal. Ahora, su ídolo y patrón ha estado amenazando con engullir total o parcialmente (si el supuesto "acuerdo" que anunció llega a concretarse) el territorio soberano de un aliado europeo.

Su respuesta ha sido el silencio, evasivas tartamudeantes o una incomodidad evidente, revelando el cinismo que siempre definió su relación con Trump. Nunca fueron socios minoritarios, sino solo juguetes desechables.

Lo que ninguno de ellos puede admitir es lo que debieron creer en privado: que su solidaridad ideológica con Trump les otorgaba derecho a ser tomados en cuenta, que sus años de apoyo serían correspondidos con alguna consideración por sus intereses. Como suplicantes a lo largo de la historia, han descubierto que la figura poderosa que les sonreía cuando no le costaba nada solo los convocará cuando sus intereses o caprichos requieran su humillación pública.

Pero los populistas no están solos en su error de cálculo. Los líderes europeos tradicionales han cometido un error paralelo. Imaginando que Trump podría ser apaciguado, han dado señales de su voluntad de cooperar, de ajustarse, de acomodarse. Han malinterpretado con quién están tratando. Trump no quiere una cooperación voluntaria. Quiere una sumisión extraída con dolor.

Algunos comentaristas afirman ahora que Europa "se plantó" en Davos y obligó a Trump a "retroceder". Es una ilusión. Su vago "concepto de acuerdo" es menos una concesión que otra cortina de humo lanzada para aturdir y distraer mientras su plan para tomar el control de Groenlandia —de facto o de jure— sigue su curso. No solo sigue exigiendo "derechos, títulos y propiedad", sino que logró obligar a los líderes europeos a responder a sus locas provocaciones concediendo supuestamente a EE. UU. la soberanía del terreno donde hay una base militar estadounidense: una victoria en sí misma. La vaga noción de que los europeos lo han manipulado con éxito para que retroceda, si bien puede satisfacer su desesperada esperanza de ejercer cierta "capacidad de acción" en un mundo que gira fuera de control, subestima enormemente tanto la inestabilidad emocional de Trump como su inveterada duplicidad.

Para Trump, la aquiescencia forzada no es un medio para un fin, sino una culminación emocional. El placer reside en la coacción misma, en ver a otros doblarse y quebrarse bajo el poder de su voluntad. El cumplimiento voluntario le niega esta satisfacción. Cuando alguien ofrece cooperación libremente, conserva su dignidad; cuando la sumisión se extrae por la fuerza, esa dignidad se pierde. Por eso el apaciguamiento falla: le ofrece a Trump algo que él no quiere.

Un experimento mental reciente trazó cómo Trump podría adquirir Groenlandia mediante una absorción gradual: explotando dependencias, financiando intermediarios y fabricando el consentimiento. A eso se suma ahora la idea de una soberanía de rompecabezas sobre el territorio de Groenlandia. La estrategia es plausible precisamente porque no requiere confrontación. De hecho, cuando Dinamarca le ofreció, en la semana anterior a la reunión de Davos, todo excepto la soberanía, Trump lo rechazó. La rodilla hincada de Europa puede significar más para él que la propia isla.

Algo similar puede decirse de su trato hacia los estadounidenses que lo apoyaron con más fervor. La administración está recortando fondos de salud pública en estados controlados por republicanos, eliminando programas que sirven a los mismos votantes que le dieron la victoria. No hay gratitud por favores pasados, ni solicitud hacia los seguidores leales. ¿Por qué debería haberla? La gratitud es una actitud que tiene sentido si planeas interactuar repetidamente con otros, si crees que los beneficiarios de hoy podrían convertirse en los benefactores de mañana, si habitas en un mundo de relaciones continuas. Trump, como un minero a cielo abierto compulsivo, habita en un mundo de extracción de un solo uso.

El episodio de Groenlandia ilumina una distinción que cala más hondo que cualquier disputa política. La sumisión se extrae en el momento mediante amenazas punitivas. La lealtad se cultiva con el tiempo mediante el intercambio de compromisos. La sumisión requiere solo que la parte más fuerte sea más fuerte ahora. La lealtad requiere que ambas partes crean en un futuro donde la moderación de hoy sea correspondida.

Trump no puede comprender la lógica de la asociación voluntaria porque no cree en un futuro que dependa de ella. ¿Por qué invertir en cultivar aliados cuando el mañana es irreal o es el problema de otra persona? ¿Por qué honrar los compromisos de otros contigo si no tienes intención de honrar los tuyos?

La mente transaccional puede entender el intercambio simultáneo: yo doy, tú das, trato cerrado. Pero llamar "transaccional" al comportamiento abusivo de Trump es pasar por alto la patología más profunda. Se mueve menos por la perspectiva de hacer tratos que por la necesidad de dominar; menos por el espíritu de intercambio que por el placer perverso de menospreciar a los demás y ensalzarse a sí mismo. Su gabinete de sicofantes que se rebajan a sí mismos es la prueba.

Esta necesidad no es solo un defecto de carácter. Es la consecuencia lógica de una orientación temporal particular, o lo que podríamos llamar nihilismo temporal. La OTAN es el caso que lo aclara todo. Su compromiso de defensa colectiva (Artículo 5) es nada más que una promesa sobre el comportamiento futuro, un voto de actuar cuando llegue el momento de crisis, potencialmente décadas después. Es lealtad institucionalizada. Todo el edificio descansa en el supuesto de que las partes honrarán sus compromisos incluso cuando la deserción pudiera ser ventajosa.

Trump trata las contribuciones a la OTAN como un tributo debido por protección, viendo a la alianza como una extorsión, no como un pacto de defensa mutua. Pero incluso una red de extorsión depende de una promesa creíble: paga y no te harán daño. Un jefe de la mafia que se queda con el dinero e incendia el negocio de todos modos no tiene una red de extorsión; su único proyecto es la depredación. Las amenazas arancelarias de Trump contra aliados que ya cumplen con sus compromisos con la OTAN son el incendio. Ningún pago compra seguridad, porque la seguridad no está a la venta. Lo que los compradores adquieren es el privilegio fugaz de rebajarse ante el hombre al que el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, llamó de forma servil "Daddy" (Papá) —y recibir a cambio una patada en los dientes—.

No cambia nada que Trump retirara sus amenazas arancelarias tras reunirse con Rutte en Davos, declarando "el marco de un futuro acuerdo" mientras no ofrecía detalles. Algunos llaman a este patrón TACO (Trump Always Chickens Out - Trump siempre se acobarda), pero fanfarronear y cambiar de opinión mientras mantiene a todos frenéticamente enfocados en él difícilmente es una retirada. Consiguió lo que quería: el teatro televisado de una alianza en apuros y un secretario general de la OTAN corriendo a besar el anillo.

Lo que el esfuerzo de Trump por apoderarse de Groenlandia expone no es su hostilidad hacia Europa, sino su hostilidad hacia el concepto mismo de relaciones mutuas. El poder para Trump no es un medio para lograr la cooperación, sino un sustituto de ella. ¿Por qué persuadir cuando puedes obligar? ¿Por qué cultivar cuando puedes coaccionar?

Los populistas europeos que se imaginaron compañeros de viaje están aprendiendo que no existe tal cosa, solo el dominador y el aplastado. La afinidad ideológica no les compra nada a Farage, Fico, Orbán y el resto. La afinidad conlleva el tipo de relación mutua que Trump rechaza porque la reciprocidad lo hace sentir destronado.

La lealtad es un fenómeno temporal. Ser leal es hacer un compromiso que se extiende hacia el mañana, incurrir en deudas ahora que se pagarán después, invertir en relaciones que rinden frutos con el tiempo. La lealtad recíproca, por lo tanto, no tiene lugar en el mundo de Trump. Habiendo declarado la guerra a un futuro en el que él no estará presente, ofrece algo más: la falsa solidaridad del agravio compartido, el consuelo tribal de los enemigos comunes, el placer efímero de ver arder las viejas estructuras. Lo que no puede y no hará es ofrecer una promesa de honrar mañana a quienes se arrodillan ante él hoy.

Los populistas europeos que han estado cortejando a Trump creían que estaban construyendo una relación. Desde la perspectiva de Trump, no había nada que construir. Solo existía el saborear la sumisión. La extrema derecha europea está descubriendo lo que su propia base aún no ha captado: la lealtad a Trump no compra nada, porque él no tiene nada que vender excepto el espectáculo de su propia dominación.

Stephen Holmes, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y becario del Premio Berlín en la Academia Americana de Berlín, es coautor (junto con Ivan Krastev) de The Light that Failed: A Reckoning (Penguin Books, 2019).