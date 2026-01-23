Crónica de un paciente enfermo y desorientado

La “Teoría de los mercados contestatarios” propuesta por W. Baumol argumenta que los mercados con pocas empresas podrán ser competitivos, si las barreras de entrada y salida son bajas, lo que significa que nuevas empresas pueden entrar fácilmente y las existentes estarán obligadas a cambiar o cerrar. Esta posibilidad de entrada forzada, obligaría a empresas locales a establecer precios competitivos (cercanas al costo marginal) y operar eficientemente, lo que impediría las ganancias monopolísticas, incluso si no se produce una entrada real, ya que la sola amenaza disciplinaría el comportamiento.

Después de los desastrosos cambios a las Leyes 23660/661 y la destrucción total de la Ley 26.682 de Medicina prepaga (comenzada mucho antes), las cuotas de medicina prepaga alcanzan niveles estratosféricos, llenando las arcas de estas empresas merced a precios obviamente oligopólicos.

Un plan de cobertura razonable cuesta localmente entre un 30% y 50% más caro que un similar en España. Si comparamos ingresos por ejemplo de tercera edad, una jubilación de un matrimonio en España es de 1.250 euros; en Argentina este promedio es de 500 euros. Ni que hablar específicamente de salarios de los médicos 1.000 euros acá y no menos de 3.000 euros netos en España.

En cuanto a la calidad, todas las prepagas más importantes y caras están teniendo tiempos de espera para una consulta de especialista de 4 meses. Esto es similar al Servicio Publico de Salud de España, donde los ciudadanos no deben pagar de su bolsillo absolutamente nada.

Las empresas de Salud españolas que vinieron en los 90’s tuvieron que irse perdiendo plata; aunque de continuar esta tendencia tentadora de altísimas cuotas de Seguros de Salud (junto con la posible liberación de diferentes procesos), es muy probable que las internacionales de ese origen y otros, con gran experiencia y cobertura puedan volver pronto.

Posiblemente esos desembarcos no se desarrollen como en el pasado comprando carteras de las locales, sino saliendo a afiliar empresas y familias directamente. Desde luego deberán inscribirse por lo que el ministro Sturzenegger debería controlar muy de cerca que la Superintendencia de Servicios de Salud -manejada como un quiosco de las empresas de medicina prepaga desde hace muchos años -no impida o torpedee estas inscripciones de empresas extranjeras competitivas.

Explosión de Sífilis y otras patologías amenazantes

Todos los indicadores presagiaban desde hace muchos años una crónica de paciente enfermo y desorientado para nuestro Sistema de Salud. Como suele decir un médico y columnista muy importante (cuya identidad protegemos atento a cuidar su integridad física LOL): el Sistema no podrá sanearse sin enfrentar los miles de quioscos (y hasta Hipermercados agregamos nosotros) improductivos en todas las estructuras públicas y privadas sectoriales.

El Boletín Epidemiológico Nacional, confirmó todas las denuncias de médicos y sanitaristas. Un aumento explosivo de sífilis detectados en el 2025, con 55.183 casos, un 71% más que el promedio 2020-2024, la cifra más alta en cinco años, afectando principalmente a jóvenes (15-39 años) y también embarazadas que pasaron de 11.396 a 12.532 casos (una de las razones de la tétrica tasa de mortalidad materna que registra nuestro país).

Detengámonos ante lo demencial de la incidencia de este número de casos: la población en ese rango etario puede estimarse en 13,5 millones, lo que implicaría que 1 de cada 250 personas en Argentina con ese rango de edad, ha tenido sífilis diagnosticada durante el año 2025.

Pensemos que esta incidencia se refiere solo a sífilis que es grave por su fácil contagio y posibles secuelas genéticas, pero también están presentes otras múltiples ETS como: clamidia, gonorrea, herpes genital, VIH, VPH y diferentes parasitarias.

En años recientes se gastaron fortunas (que suponemos abastecieron muchos quioscos en diferentes lados) en implantes subdérmicos anticonceptivos, argumentando que: “brindan protección entre 3 y 5 años, dependiendo del dispositivo que puede retirarse cuando lo desees”. Aunque también aparecía el “no protege del VIH ni de otras infecciones de transmisión sexual, por eso se recomienda la doble protección con el uso de preservativo” el solo uso de estos implantes creemos funcionó también como un retro estímulo al incremento de relaciones no estables ni protegidas.

Sin una sólida educación abarcativa y precisa, en conjunto con la inexistencia total (y quizás intencional) de campañas antidrogas (otro factor realmente coadyuvante en el aumento de relaciones de riesgo), se ha registrado esta grave incidencia (sin pensar la prevalencia que puede estar implicando esto). De continuar enfermos y desorientados, las consecuencias para la Salud Publica de nuestro país serán realmente catastróficas.