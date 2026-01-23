India Stack: el enfoque y la experiencia de la India

¿Qué es India Stack?

Es un conjunto de interfaces de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) abiertas y bienes públicos digitales que conforman la infraestructura digital fundamental de la India. En conjunto, sus componentes permiten a diversas entidades, incluidos gobiernos, empresas y particulares, interactuar y realizar transacciones de forma digital. Los componentes de India Stack, como Aadhaar (identidad), UPI (pagos), DigiLocker (documentos), e-Sign (firma digital), e-KYC (conozca a su cliente), DBT (transferencia directa de beneficios), Ayushman Bharat Digital Mission (atención a la salud), entre otros, permiten a los ciudadanos, las empresas y los desarrolladores realizar transacciones y utilizar servicios sin papel, sin presencia física y sin efectivo.

El enfoque indio

India Stack es un marco cuyo objetivo es acelerar la transformación digital de la India y mejorar la inclusión financiera.

Aunque el nombre del proyecto incluye la palabra "India", la visión de India Stack no se limita a un solo país. Se puede aplicar a cualquier nación, ya sea desarrollada, en vías de desarrollo o emergente.

El proyecto se conceptualizó a principios de este siglo y se implementó por primera vez en 2009 a través del programa de identidad única Aadhaar.

India Stack fue diseñado con el fin de brindar una plataforma segura e interoperable para la prestación de diversos servicios a los ciudadanos, aprovechando el poder de la tecnología y los datos.

¿Cómo funciona India Stack?

India Stack funciona a través de cinco niveles.

El nivel sin efectivo, con una red de pagos interoperable, cuyo titular y operador es la Corporación Nacional de Pagos de la India (NCPI, por sus siglas en inglés). Este nivel incluye plataformas de pago como IMPS, que facilita las transferencias electrónicas inmediatas de una cuenta bancaria a otra, y UPI, un sistema de pago instantáneo en tiempo real entre individuos, empresas o entidades, que reemplazan el uso de billetes y monedas. El UPI ganó una inmensa popularidad durante el periodo de la COVID y, desde entonces, ha crecido a pasos agigantados en la India. Estas y otras plataformas como AEPS (Aadhaar Enabled Payments System) y APB (Aadhaar Payment Bridge) reducen el coste y el riesgo de las transacciones financieras.

El nivel sin papel permite almacenar y recuperar información en tiempo real. Es propiedad del Departamento de Electrónica y Tecnología de la Información e incluye e-Sign, e-KYC y DigiLocker.

El nivel sin presencia física provee identidades biométricas digitales únicas (Aadhaar) con API abiertas, lo que permite la verificación de identidad en tiempo real, en cualquier momento y en cualquier lugar sin documentos físicos. Esto reduce el fraude y simplifica el acceso a los servicios digitales.

El nivel de consentimiento permite a las personas controlar sus datos personales a través de un marco para el intercambio seguro y consentido que incluye: el consentimiento electrónico de datos (EDC, por sus siglas en inglés) para límites de tiempo y finalidad; un artefacto de consentimiento para la transparencia; y entidades reguladas como los agregadores de cuentas (AA, por sus siglas en inglés) para gestionar el flujo de datos. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, si una persona o entidad solicita un préstamo, da su consentimiento para compartir sus datos financieros, como estados de cuentas, a través de un AA, que recupera de forma segura los datos del banco con el consentimiento otorgado. Los datos se comparten con el proveedor del préstamo, según los permisos especificados por el usuario en el artefacto de consentimiento.

El nivel comercial está impulsado por la Red Abierta para el Comercio Digital (ONDC, por sus siglas en inglés), una empresa sin fines de lucro regulada por el Artículo 8. Cuenta con protocolos abiertos para la interoperabilidad, operaciones estandarizadas (de inventario, catalogación, etc), privacidad de datos y un marco basado en el consentimiento, lo que permite una integración perfecta entre compradores y vendedores. Ayuda a reducir el monopolio al fomentar un mercado digital competitivo y reducir las barreras de entrada para los vendedores más pequeños, como las micro, pequeñas y medianas empresas y los supermercados de barrio. Este nivel se basa en la Infraestructura Pública Digital (DPI, por sus siglas en inglés) de la India, al utilizar Aadhaar, UPI, DigiLocker y el nivel de consentimiento.

La experiencia de la India con India Stack

Cientos de millones de ciudadanos y residentes indios han incorporado diversos componentes de la DPI creada por India Stack para disfrutar de servicios financieros, educativos, de atención a la salud, y de otro tipo seguros y protegidos. Sus datos principales son:

Presta servicios completos a los ciudadanos.

♦ Su objetivo principal es mejorar la vida de las personas.

♦ Es el resultado de varios años de innovación.

♦ Es un sistema de prestación de servicios sin papel y sin efectivo.

Ha facilitado la creación de soluciones innovadoras y de nuevas empresas que aprovechan la tecnología digital para enfrentar los desafíos sociales y mejorar el acceso a los servicios para todos los segmentos de la población. La experiencia de la India se puede resumir en los siguientes resultados.

Inclusión financiera: India Stack cumple una función crucial en la promoción de la inclusión financiera al brindar una plataforma digital para servicios bancarios, financieros y pagos. Ha permitido que personas que antes estaban excluidas de los sistemas financieros —aquellas sin acceso a servicios bancarios o con acceso limitado— puedan acceder a métodos de pago digitales.

Acceso a los servicios: con India Stack, los ciudadanos pueden acceder a una amplia gama de servicios gubernamentales, financieros, de atención a la salud, educativos y muchos más a través de plataformas digitales, lo que mejora la comodidad y la responsabilidad.

Emprendimiento e innovación: las API abiertas de India Stack han impulsado la innovación al permitir que las empresas emergentes y las compañías crearan nuevos servicios sobre la infraestructura existente. Esto ha dado lugar al crecimiento de un ecosistema tecnológico dinámico.

Reducción de la corrupción: gracias a la implantación de las transferencias directas de beneficios (DBT) y las subvenciones digitales, la asistencia económica del Gobierno a los ciudadanos llega directamente a sus cuentas bancarias a través de las DBT, en lugar de hacerlo a través de intermediarios, como ocurría en el pasado. De este modo, India Stack contribuye a reducir las fugas y la corrupción en la distribución de los subsidios y subvenciones gubernamentales.

El modelo de la India se está replicando a nivel mundial, y el India Stack sirve de base para el crecimiento inclusivo y la transformación digital en otros países en desarrollo.

Aunque siguen existiendo algunos desafíos en materia de privacidad de los datos, ciberseguridad, inclusión digital y supervisión normativa, India Stack brinda un buen servicio a la población del país. También ayuda a varios países amigos a construir su propia infraestructura pública digital para el crecimiento inclusivo y la transformación digital.

Debnath Shaw es un experimentado diplomático indio que ha desempeñado roles clave en el Servicio Exterior de la India desde 1984, incluyendo embajador en Azerbaiyán y cargos de alto nivel en Tanzania y otras misiones. Ha publicado análisis sobre la gobernanza digital de la India, destacando la cooperación tecnológica.