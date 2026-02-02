Tras el receso de verano, el megajuicio por la causa Cuadernos de las Coimas vuelve a entrar en escena este martes en los tribunales federales, con la defensa de la expresidenta Cristina Kirchner intentando anular partes del proceso antes de que continúe el debate oral.

El Tribunal Oral Federal Nº 7 (TOF 7) retomará las audiencias —esta vez de manera remota vía Zoom con dos sesiones semanales— con la apertura de las llamadas cuestiones preliminares, en las que abogados defensores buscarán plantear nulidades sobre la instrucción de la causa y la validez de testimonios de quienes se acogieron a la figura de imputado colaborador.

La acusación sostiene que entre 2003 y 2015 operó una asociación ilícita integrada por altos funcionarios y empresarios, con presuntos pagos de coimas relacionados con adjudicaciones de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas. Esa acusación también ubica a Cristina Kirchner como presunta jefa de esa organización, un punto que la defensa cuestiona fuertemente.

El abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, contará con alrededor de 90 minutos para exponer sus objeciones al proceso, con especial atención en cuestionar la utilización de testimonios de arrepentidos y plantear que algunos hechos ya fueron analizados en otras causas judiciales.

Claves para entender qué es la causa "Cuadernos de la Corrupción"

Para la ex presidenta, que actualmente cumple prisión domiciliaria en su residencia de la calle San José por la condena en la causa Vialidad, este proceso es solo el comienzo de un año complejo en los tribunales. En los próximos meses también se prevé el inicio de los juicios por Hotesur - Los Sauces y el Memorándum con Irán.

La fiscal Fabiana León, por su parte, deberá responder a estos planteos y defender la continuidad del juicio, que también involucra a decenas de exfuncionarios y empresarios imputados. Entre los testimonios clave se cuentan los de quienes relataron el presunto circuito de pagos de sobornos, que según la acusación alimentaban una red de recaudación sistemática.

Finalmente, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli definirán qué argumentos son atendidos.

El proceso, que comenzó el 6 de noviembre de 2025 —fecha confirmada en etapas previas del debate— está proyectado para desarrollarse durante varios años, debido al volumen de pruebas y la cantidad de personas involucradas.

La causa Cuadernos es considerada una de las investigaciones más importantes sobre presunta corrupción en la historia reciente argentina. La fiscalía ha acusado a Kirchner de ser la destinataria final de sobornos, aunque la defensa ha denunciado una supuesta manipulación de pruebas y ha puesto en duda la autenticidad de los “cuadernos” que originaron el caso.

Cristina Kirchner ya calificó en otras oportunidades al proceso como un “show judicial”, argumentando que se utiliza con fines políticos y que distrae la atención de otros temas de agenda nacional.

Causa Cuadernos: los arrepentidos detallan la “Camarita” y apuntan a Cristina Kirchner

Por otro lado, quienes apoyan la continuidad del juicio señalan que este tipo de causas son necesarias para fortalecer la transparencia pública y asegurar que la corrupción de alto nivel no quede impune, aunque también admiten que el largo calendario judicial —que incluye otras causas pendientes contra la exmandataria— puede diluir la atención pública y extender la litigiosidad.

Con el reinicio de las audiencias, el proceso entra en una nueva etapa en la que la Justicia deberá decidir si admite los planteos de nulidad y, de ese modo, marcar una hoja de ruta para los meses y años venideros, tanto en este caso como en otros procesos pendientes contra Cristina Kirchner.

