Con Cristina Kirchner aún internada, continúan las audiencias de la Causa Cuadernos

El Tribunal Oral Federal N°7 realiza este martes la audiencia número trece del juicio por la causa conocida como "Cuadernos de la corrupción", que tiene como imputados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, casi veinte exfuncionarios de su gobierno y decenas de empresarios, acusados de participar de una asociación ilícita que cobraba y pagaba coimas en torno a la asignación de contratos de obra pública.

La Unidad de Información Financiera, querellante en el juicio, atribuye a la exmandataria el rol de jefa del esquema, junto al exministro de Planificación, Julio De Vido, y otros exfuncionarios como José López y Claudio Uberti. Incluye a más de 50 empresarios, varios de ellos arrepentidos, como Ángelo Calcaterra (primo y ex socio de Mauricio Macri) y Aldo Roggio.

Claves para entender qué es la causa "Cuadernos de la Corrupción"

Por primera vez desde el inicio de las audiencias, Cristina Kirchner no participa de la sesión, sino que es representada por sus abogados. Desde el sábado pasado, permanece internada en el Sanatorio Otamendi, donde fue operada por apendicitis aguda con peritonitis localizada. Fue su primera salida del edificio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, desde junio pasado. La Justicia autorizó la internación.

La audiencia comenzó de manera virtual alrededor de las 9:20 y continuó con la lectura de la acusación, presentada por la UIF. Se espera que hoy se complete esta lectura, que ocupó todas las sesiones anteriores.

La querella apunta a la Cámara Argentina de Empresas Viales

La recta final de la lectura de la acusación se dedica al final del expediente paralelo sobre la cartelización de la obra pública vial conocido como "La Camarita", que pone el foco sobre la Cámara Argentina de Empresas Viales. La UIF describe un esquema de recaudación ilegal organizado por las máximas autoridades nacionales para enriquecerse con fondos públicos entre 2003 y 2015. Incluye adjudicaciones digitadas en el Ministerio de Planificación Federal, que habrían propiciado retornos del 3 al 20 por ciento de las empresas beneficiadas.

Otro ausente por motivos de salud es Ernesto Clarens, conocido como "el financista k" e imputado clave en el esquema de recaudación ilegal de fondos provenientes de la obra pública vial que se investiga en "La Camarita". Clarens estaba a cargo de la financiera Inverness S.A., y era cercano a Lázaro Báez y al círculo de Néstor y Cristina Kirchner. En la causa Cuadernos actúa como imputado colaborador (arrepentido).

"Voy a ir por vos y por tu familia": las amenazas que denunciaron los empresarios arrepentidos de la Causa Cuadernos

Según su declaración, desde 2005 Clarens recolectaba pagos de empresarios y constructoras a cambio de contratos adjudicados por el Estado, los convertía en dólares o euros y los entregaba a funcionarios como José López o al secretario privado Daniel Muñoz, con destino final en domicilios del matrimonio Kirchner o en el sur del país. Su testimonio detalla el funcionamiento de la cartelización conocida como "La Camarita" y aporta elementos centrales para la acusación contra la expresidenta y exfuncionarios por asociación ilícita.

Si se completa la lectura hoy, el tribunal podría avanzar en la acusación de otro expediente paralelo sobre coimas en el Corredor Vial N.º 1. Se agendó una audiencia más antes del receso por feria judicial de verano, el próximo martes 30 a las 9. Las indagatorias a los 86 acusados llegarán recién en 2026; la primera audiencia está fijada para el lunes 3 de febrero.

