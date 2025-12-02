Sexta audiencia en la causa Cuadernos: De Vido pidió la recusación de los tres jueces y el cuarto intermedio se extiende por casi dos horas

El Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) inició este martes la sexta audiencia por la Causa Cuadernos, que tiene como acusados por defraudación al Estado a decenas de empresarios y a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El juicio se hace de forma virtual y en la audiencia de este martes continúa la lectura del requerimiento de elevación a juicio, con la acusación del fiscal Carlos Stornelli.

La semana pasada concluyó la lectura de las declaraciones de los arrepentidos, entre la que estuvo la del exsecretario privado del matrimonio Kirchner, Fabián Gutiérrez, y se comenzó con la acusación fiscal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Causa Cuadernos: finaliza la lectura de las acusaciones y se abre el capítulo "La Camarita"

Parte de la lectura se trata de las anotaciones de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, quien era el segundo del ministro de Planificación Federal Julio De Vido y quien, en calidad de imputado colaborador, relató haber escrito como seguimiento de viajes, entregas de bolsos y movimientos vinculados, según su testimonio, al esquema de recaudación ilegal atribuido a ex funcionarios.

En esos escritos menciona a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien el fiscal Stornelli considera jefa de la supuesta “asociación ilícita”. En la audiencia del jueves pasado, se recordó que la ex mandataria rechazó declarar en la causa, a la que consideró motorizada por el ex presidente Mauricio Macri. “No existen pruebas que me vinculen con los delitos, no hay estado de sospecha”, afirmó Cristina Fernández de Kirchner sobre este juicio.

Terminada esta parte, el TOF 7 abrirá formalmente el capítulo conocido como “La Camarita”, que investiga la supuesta cartelización de la obra pública vial entre 2003 y 2015.

Aún resta definir si se sumarán audiencias presenciales y dónde. Una opción es realizarlas en el Auditorio AMIA de Comodoro Py, una sala con capacidad para casi 200 personas cuya disponibilidad fue ofrecida por la Cámara de Casación a partir del 10 de diciembre.

13:45

El abogado de De Vido recusó a los integrantes del tribunal

Al inicio de la audiencia, el abogado de Julio De Vido, Gabriel Palmeiro, aseguró que esta mañana recusó a los integrantes del Tribunal, Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli por falta de parcialidad.

La defensa pidió que se trate el planteo y el presidente del TOF 7 ordenó un cuarto intermedio de diez minutos para responder al escrito de los abogados del ex ministro de Planificación.