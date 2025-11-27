Causa Cuadernos: continúa la lectura de la acusación por la megacausa de corrupción

El Tribunal Oral Federal N°7 inicia este jueves la quinta audiencia por la Causa Cuadernos, que tiene como acusados por defraudación al Estado a decenas de empresarios y a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El juicio continuará de forma virtual y tendrá como fin la lectura del requerimiento de elevación a juicio. Este tramo del proceso busca completar la acusación del fiscal Carlos Stornelli, instancia que se espera que termine los primeros días de diciembre.

El pasado martes se finalizaron las lecturas de las declaraciones de los arrepentidos, entre la que estuvo la del exsecretario privado del matrimonio Kirchner, Fabián Gutiérrez, y se comenzó con la acusación fiscal.

Seguí en vivo la quinta audiencia por la Causa Cuadernos