Este martes 2 de diciembre, el Tribunal Oral Federal Número 7 llevará a cabo la segunda semana de dos audiencias semanales en el marco de la causa Cuadernos. En esta oportunidad, se realizará la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa principal por los cuadernos del ex chofer del exfuncionario Roberto Baratta.

Durante la jornada, se leerá la última parte de las anotaciones realizadas por Oscar Centeno, quien, como imputado colaborador, explicó que las realizó como seguimiento de los viajes, entregas de bolsos y movimientos presuntamente vinculados a un esquema de recaudación ilegal atribuido a ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal.

El ex chofer de Baratta relató que tomó la decisión de registrar todos en los cuadernos "a partir de sospechas" que le surgieron sobre el manejo de valijas y montos en dólares, indicando detalles sobre días de recaudación, recorridos con bolsos y visitas al departamento de la expresidenta Cristina Kirchner.

En este caso, a la ex vicepresidenta que cumple prisión domiciliaria por otra causa se la acusa de cumplir el rol de jefa de una asociación ilícita y también de ser "destinataria final del dinero", quedando involucrada en 175 hechos de cohecho pasivo.

Junto a CFK también fueron señalados el ex ministro Julio De Vido y Roberto Baratta, como así también varios empresarios acusados de haber efectuado pagos ilegales para la obtención de contratos vinculados a diferentes licitaciones estatales.

Causa Cuadernos: la Corte frenó a los empresarios y confirmó que seguirán acusados por coimas

"La Camarita": en qué consiste el siguiente capítulo de la Causa Cuadernos

El Tribunal continuará ahora con el capítulo llamado "La Camarita", en el que se investiga una presunta cartelización de la obra pública vial entre 2003 y 2015. Dicho debate se realizará en medio de las tensiones sobre si las audiencias se harán de forma presencial, virtual o mixto y dónde se llevarán a cabo a partir del próximo año.

En la sección de "La Camarita", un punto de la investigación enfocado solo a la obra pública vial, se buscará determinar la existencia supuestos acuerdos ilícitos entre empresas integrantes de la Cámara Argentina de Empresas Viales, las cuales se habrían repartido licitaciones y establecido retornos de forma coordinada.

Carlos Wagner, Angelo Calcaterra, Hugo Dragonetti, Aldo Roggio y José Cartellone son algunos de los 51 empresarios acusados de cohecho activo que aparecen en el apartado de "La Camarita". En este caso, la causa también alcanza a De Vido, José López, Nelson Periotti, Sandro Férgola y Sergio Passacantando.

Según se indicó, las declaraciones de los "arrepentidos", José López, Wagner y Ernesto Clarens, se calificaron como "determinantes" para la Fiscalía, dado que hablan sobre un sistema de retornos del 3% al 5% que se habría conformado como fuente de recaudación para funcionarios de Planificación y Vialidad Nacional.

El presunto sistema que habría sido construido operaba a través de "acuerdos previos entre empresas", definiendo los ganadores de licitaciones, sobreprecios y porcentajes destinados a funcionarios, según detalló en la acusación el fiscal Carlos Stornelli.

En este contexto, el TOF 7 debe definir si se habilitará la feria judicial de verano para las audiencias o si es que retomarán el caso en febrero y, por otra parte, si aceptará mudarse al Auditorio AMIA de Comodoro Py, un espacio para casi 200 personas que fue ofrecido por la Cámara de Casación para ser utilizado a partir del 10 de diciembre.

