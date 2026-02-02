Tras la renuncia de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se postergará la aplicación de la nueva medición de inflación que estaba prevista para darse a conocer el 10 de febrero.

“Vamos a mantenerlo hasta el proceso de desinflación esté consolidado. Por ahora sigue como está. Como estamos muy confiados de que la inflación va a caer, no queremos dar lugar a especulaciones”, expresó el funcionario en declaraciones a Radio Rivadavia.

"En mayo, cuando estábamos 1,5%, podíamos pensar que en enero íbamos a estar mejor, pero el ataque político del año pasado tuvo implicancia en el nivel de crecimiento, en el riesgo país y en la inflación. Al colapsar la demanda de dinero, la inflación pegó un escalón para arriba y no podíamos cambiarlo en el momento en el que estamos haciendo todo el trabajo para que la inflación caiga”, explicó el ministro.

“La inflación va a converger a niveles internacionales, más o menos rápido, dependiendo de la demanda de dinero. Cuando eso pase, van a decir que cayó porque cambiamos el índice y no por todo el esfuerzo que hicimos. Por eso creemos que no hay necesidad de cambiar el índice ahora”, completó.

Pedro Lines será el nuevo titular del INDEC tras la renuncia de Marco Lavagna

El organismo nacional tenia como objetivo implementar a partir de este martes 10 de febrero una nueva metodología para medir la inflación, adecuando el cálculo a una canasta de consumo más representativa de los gastos actuales. Finalmente, este cambio no se efectuará al menos en el corto plazo.

La renuncia de Lavagna

Marco Lavagna renunció este lunes 2 de febrero como titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El funcionario, hijo del exministro de Economía Roberto Lavagna, había llegado al cargo en la presidencia de Alberto Fernández y se mantuvo en el cargo por decisión de Javier Milei.

Según Caputo, "Marco Lavagna renunció porque se estuvo trabajando en la nueva metodología y Marco tenía fecha implementarlo ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviera totalmente consolidado El ministro de Economía anunció que Pedro Lines será el nuevo titular del organismo estadístico.

Luego de presentar su renuncia, el ahora ex director del organismo, envió un comunicado a los trabajadores del organismo a modo de despedida, con una carta en la que les informó su decisión de “cerrar esta etapa”.

En el correo electrónico dirigido a los trabajadores del Instituto, Lavagna mencionó que el sistema estadístico nacional “necesita seguir adaptándose y fortaleciéndose” para adaptarse a la realidad económica y social que cambia permanentemente.

“Quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso, que estoy seguro podrán completarse y ser implementados próximamente”, dijo el ahora ex titular de INDEC.

Lavagna manifestó que no fue una decisión sencilla, pero que cree que es momento de encarar nuevos proyectos y desafíos, “con la tranquilidad de haber compartido con ustedes una etapa intensa y valiosa”.

“Quiero agradecerles sinceramente por el trabajo diario, el compromiso y la vocación con la que sostienen al INDEC todos los días. Son el principal activo del organismo y la base para que las estadísticas públicas sigan siendo técnicas, confiables y transparentes”, expresó el economista.

Lavagna fue duramente criticado, principalmente por el arco opositor, por el atraso en la actualización del índice de precios al consumidor. Sus detractores señalaban que por órdenes políticas había “pateado” la renovación de la medición de la inflación para luego de las elecciones de 2025.

FN