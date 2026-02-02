El Ministro de Economía, Luis Caputo, negó este lunes 2 de febrero que Argentina fuera a recibir un préstamo de u$s 808 millones de Estados Unidos para pagar sus próximos compromisos con el Fondo Monetario Internacional.

En una entrevista radial, el funcionario explicó que Argentina debe pagarle intereses al FMI con la moneda que ellos operan, los Derechos Especiales de Giro (DEG), asegurando que en realidad se trata de "una operación común, que se hace a precio de mercado".

Caputo opinó además que la información del préstamo de EE.UU. es “una información falsa”, al mismo tiempo que detalló que “no es ningún préstamo”.

Cómo se consiguen los DEGs para pagarle al FMI

Luis Caputo explicó que “al fondo no se le paga con dólares, sino con su propia moneda que se llama DEGs, si fuera con dólares, directamente nosotros le pagaríamos al Fondo en dólares”. Por ese motivo, Argentina debe salir a comprar esos Derechos Especiales.

Estados Unidos es el vendedor de los DEGs. Por ese motivo, el Ministro informó que en realidad se trata de una "operación técnica" común que se hace siempre, “cada vez que le pagamos al Fondo” detalló Caputo, al mismo tiempo que aseguró que “no hay ningún préstamo”.

"No es nueva deuda. Estamos cancelando deuda", subrayó el funcionario. Y reiteró: "No hay ayuda de nada".

Además, el funcionario adjudicó a lo que el oficialismo llama "riesgo kuka" para explicar por qué la inflación y el riesgo país aún no bajan tanto como desea el Gobierno de Javier Milei.

"Lo que vivimos el año pasado, con intento de desestabilización, tuvo consecuencias en el riesgo país y en la inflación. Fue un muy buen año en términos de crecimiento, pero podríamos haber creacido en torno al 7 por ciento. Y hubo un nuevo escalón inflacionario que aún estamos pagando", aclaró.

El nuevo rescate a Javier Milei ante el FMI

El Tesoro de Estados Unidos, a cargo de Scott Bessent, vendió Derechos Especiales de Giro (DEGs) por u$s 808 millones a la Argentina. La operación se concretó el 29 de enero. Con esos fondos, el país cubre casi en su totalidad el pago de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) que vence este domingo 1 de febrero.

El monto del vencimiento asciende a u$s 833 millones. La asistencia permite afrontar el compromiso sin afectar en gran medida las reservas internacionales que el Banco Central acumuló en enero.

La operación marca la tercera ayuda directa de Bessent en tres meses. En octubre pasado, Argentina recibió DEGs por unos u$s 1.185 millones y los utilizó para pagar al FMI el 1 de noviembre. Antes, durante la campaña electoral estadounidense, el funcionario habilitó al Banco Central a activar u$s 2.500 millones del swap de monedas, que se canceló después mediante deuda con el Banco de Pagos Internacionales (BIS). Con esta medida se evitó una devaluación que parecía inminente.

