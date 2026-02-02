El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que Pedro Lines será el nuevo titular del INDEC tras la renuncia de Marco Lavagna.

Pedro Lines es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Master en Economía en el Centro de Estudios Macro-económicos y actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Trabaja como director técnico en el INDEC coordinando la elaboración del programa estadístico anual del País, así como el desarrollo de normas y procedimientos técnicos relacionados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos y encuestas, así como indicadores sociales y económicos, entre otras funciones.

Lines miembro del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA).

Trayectoria de Pedro Lines

Desde 2011 hasta 2016, trabajó para la Autoridad Estadística de Qatar, donde estuvo a cargo de la construcción de los cuadros de Oferta-Utilización y las cuentas por sector institucional de Qatar.

Entre 2016 a 2018, estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de la de Balanza de Pagos, Deuda Externa y PII de Argentina. También trabajó durante diez años como ayudante ad-honoren de Econometría en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Lines comenzó su carrera en Cuentas Nacionales, trabajando en las estimaciones del año base de 1993 de Argentina, donde participó en la recolección, validación y análisis de datos. Más tarde, en esa misma oficina, fue responsable de la consistencia final y el tratamiento matemático de la Matriz de Insumo-Producto 1997.

Estaba a cargo de los estimados de consumo privado e inversión bruta interna fija para Argentina. Entre otras tareas, ha sido responsable de un modelo de simulación macro-económica que permitió la formulación de un programa financiero a mediano y de desestacionalizar las series económicas.

Durante su carrera, adquirió experiencia en la recopilación, compilación, clasificación y producción de estadísticas de cuentas nacionales, junto con un profundo conocimiento en software estadísticos.

La renuncia de Marco Lavagna y la desconfianza de ATE

Este lunes 2 de febrero, Marco Lavagna presentó su renuncia al frente del INDEC. En una carta dirigida a los trabajadores del organismo, Lavagna calificó su paso por la entidad como "6 años de mucho trabajo y de enormes desafíos", en los que se logró "avanzar en la mejora de las estadísticas públicas".

"En lo personal no es una decisión sencilla, pero es momento de encarar nuevos proyectos y desafíos, con la tranquilidad de haber compartido con ustedes una etapa intensa y valiosa", expresó el economista en el texto dirigido a sus "queridas y queridos compañeros".

En su misiva, Lavagna reconoció que quedan iniciativas pendientes, haciendo alusión implícita a la reciente actualización del IPC: "Quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso, que estoy seguro podrán completarse y ser implementados próximamente".

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, expresó: “No deberíamos descartar que las nuevas autoridades del Instituto tengan la finalidad de manipular la información y establecer un mayor control sobre los datos”.

Por su parte Raúl Llaneza, Secretario General de la Junta Interna de ATE INDEC, manifestó: “Nos pone en alerta la renuncia de Marco Lavagna a ocho días de la salida del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con las nuevas ponderaciones de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGHO) 2017/18".

"Es un escenario en el que nuestro organismo va a estar en el centro de la opinión pública. Exigimos, históricamente, un INDEC independiente del poder político”, añadió el dirigente.

