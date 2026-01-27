Altas temperaturas y sequía encienden alarmas para la cosecha récord

Las altas temperaturas y la falta de lluvias en la zona central del país están afectando al desarrollo de cultivos clave como la soja y el maíz, los cuales tienen proyecciones de producción récord para la Argentina.

Antes de los eventos climáticos adversos, se estimaban 47 millones de toneladas para el maíz y 61 millones de toneladas para la soja. Estas producciones, sumadas a las de trigo, cebada y girasol alcanzarían un total de 154,8 millones de toneladas.

“Hoy el clima es el factor que puede torcer la historia de una campaña que, en lo productivo, venía muy bien. Esa incertidumbre es la que está poniendo un piso a los precios y reabriendo oportunidades de venta”, señaló Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

“Inicialmente, los cultivos sólo acusaron golpes menores, o bien concentrados en zonas como el sur de Córdoba. Pero en la última semana la preocupación creció, y los pronósticos no son concluyentes en cuanto a la posibilidad de que febrero vuelva a traer las lluvias necesarias”, afirmó Romano.

Maíz

Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el 74% del maíz temprano transita su período crítico y, si bien la condición de cultivo se encuentra en un 83,6% entre Normal y Buena, “se relevan deterioros y pérdidas puntuales tanto de área como de rendimiento en el Sur de Córdoba, asociados a la menor disponibilidad de humedad y las altas temperaturas”.

El maíz tardío avanza en su desarrollo, con el 90,2% del área relevada en condición entre Normal y Buena, “aunque la continuidad de esta dependerá de la reposición de humedad en las próximas semanas”.Además de la cuestión climática, la alta presencia en lotes santafesinos de la chicharrita vectora del achaparramiento del maíz empieza a modificar las decisiones de manejo y parte de la superficie tardía aún no implantada podría reorientarse hacia soja.

Soja

La bolsa porteña informó que la siembra de soja transita su etapa final, cubriendo el 96,2% del área proyectada, mientras que las lluvias continúan condicionando el avance de las labores sobre el norte del área agrícola.

La condición de cultivo Adecuada/Óptima bajó de 61% a 53%, mientras que la Regular/Mala se incrementó de 4% a 13%, principalmente por la falta de humedad sobre el Sur de Córdoba y el oeste bonaerense.

Néstor Roulet, productor agropecuario cordobés, calcula que en la provincia de Córdoba hasta ahora, las pérdidas alcanzan a 5 millones de toneladas en maíz y de 1 a 2 millones de toneladas en soja.

"Por lo tanto el récord de producción que esperábamos se siente resentido y dependerá de cómo llueva en adelante", aseguró a Canal E.

Impacto en los precios

En cuanto a los precios, “el mercado empezó a incorporar una prima climática porque la falta de agua ya dejó de ser un riesgo teórico y pasó a ser un factor concreto en algunas regiones clave”, según Romano.

“Los precios actuales ya fueron recorridos varias veces. Por eso, aun con algo más de firmeza, el productor duda en vender porque el clima seco deja un signo de pregunta sobre cuánto va a terminar cosechando”, agrega el profesor.

