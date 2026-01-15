La producción del maíz subirá un 24% en 2026 y podría alcanzar los 62 millones de toneladas

La producción de maíz podría alcanzar los 62 millones de toneladas, superando por 9,5 Mt al récord anterior que se registró durante la temporada 2023/24, en donde se alcanzó los 52,5 Mt. Con respecto al ciclo pasado, el aumento de la producción sería de un 24%, según detallaron desde la Bolsa de Comercio de Rosario.

En materia climática, destacaron que los campos argentinos de maíz temprano, fueron favorecidos con lluvias que comenzaron el 24 de diciembre del 2025 y se restringieron solo al norte del país, además de un centro de alta presión que evitó el ingreso de humedad en el centro del país y por último los 3 a 4 días de calor intenso que cerraron el año pasado. El 2026 comenzó con un alivio de las temperaturas y algunas lluvias aisladas, aunque insuficientes para revertir la situación.

Maíz: buena campaña en camino, pero con “mucho volumen” que puede empujar precios a la baja

Cristián Russo, de la Bolsa de Comercio de Rosario, señaló en el último informe que “todo esto que pasó en pocos días, tuvo un gran impacto en las expectativas de rindes superadores para los maíces tempranos. La posibilidad de concretar rindes de 120 a 130 qq/ha en la región central, incluyendo el centro de Buenos Aires, quedó atrás”.

Crédito: Bolsa de Comercio de Rosario

En esta primera estimación se toman en cuenta expectativas más moderadas, en torno a rindes promedios para la región central, en donde las siembras tempranas fueron muy importantes. Los técnicos de estas zonas coinciden en señalar que "hay una sensación de que el maíz temprano se pinchó, perdió el potencial en el llenado". La falta de agua y el estrés por altas temperaturas estaría dejando entre un 10 y 20% de recorte en función de cuándo y cómo regrese el agua.

Cuáles son las estimaciones a nivel nacional

La provincia que mantiene altas expectativas es Santa Fe, en donde está mejor el cultivo, pero requiere de mejoras en materia climática, necesitando que lleguen pronto las lluvias en el sur y centro provincial para sostener los rindes estimados.

La misma suerte se observa en el sur de Córdoba, como también en el sur, el centro este y el oeste de Buenos Aires. Sin embargo, el sur de Santa Fe es el área más necesitada, aunque la buena noticia es que hay pronósticos de lluvias para el 15 y el 16 de este mes para el centro del país.

Crédito: Bolsa de Comercio de Rosario

Regresando con las estimaciones, en Santa Fe se estima un rinde de 90,4 qq/ha, 5 quintales más que en el pasado ciclo maicero. Córdoba está en el segundo puesto con 88,2 qq/ha y casi 8 quintales más hace un año. Buenos Aires, le sigue con 78,1 qq/ha y con 6,8 quintales por encima del año pasado.

“Es importante destacar que en el centro norte y norte del país hay excelentes posibilidades para los maíces tardíos. Después de tantos años de sequía que, sufridos por Chaco y Santiago del Estero, el agua está acompañando el nacimiento de los cultivos y hasta hay problemas de retrasos por las lluvias”, señaló Russo.

Pronósticos de pérdidas

Tanto en Chaco como en Santiago del Estero, los técnicos están en alerta por dos situaciones que los colocan en un lugar de desventaja respecto del año pasado: la siembra de maíz muy temprano posibilitada por las inesperadas lluvias de agosto y la falta de frío en el 2025.

En el 2025, en Chaco se registraron solo 4 heladas, 3 de las cuales fueron agronómicas, mientras que en el 2024 hubo casi 40 heladas. Los técnicos también destacan que esta vez están más preparados: se han sembrado materiales más resistentes y saben qué productos son más eficientes y cómo hacer más efectivos los tratamientos.

El maíz se mantiene fuerte ante el avance de la chicharrita

Por otro lado, hay agua para sostener el crecimiento de plantas vigorosas y hacerle frente al virus que transmite la chicharrita. Hace dos años atrás, el calor y la sequía volvía al maíz mucho más vulnerable al patógeno.

Se esperan mejoras en la soja mientras que el sigue igual trigo

La siembra de soja ha terminado en los recientes días y se da por completada la intención de cubrir un área de 16,4 M ha. La falta de agua y las intensas temperaturas de los últimos 30 días comienza a dejar marca en los cultivos de soja de 1ra y de 2da en el centro y sur de la región pampeana.

Crédito: Bolsa de Comercio de Rosario

Pero con pronósticos de lluvias para los próximos días, se espera que el cultivo retome una condición buena a muy buena. Por este motivo, se espera que se sostenga un buen escenario de crecimiento para la oleaginosa que sigue en carrera y con buena probabilidad de superar la proyección inicial de 47,0 Mt

En este apartado, se destacó que la cosecha prácticamente está finalizada, y nuevos datos reafirman el excelente comportamiento de los rindes, también en la provincia de Buenos Aires pese a los severos excesos de agua.

Crédito: Bolsa de Comercio de Rosario

Por último, en el informe se destacó que por el momento se confirman los guarismos del mes pasado, con una producción récord de trigo 27,7 Mt, y un rinde inédito a nivel país de 41,0 qq/ha. Para el guarismo se tienen en cuenta una pérdida de superficie de 400.000 ha a partir de un área sembrada de 7,1 M ha.

