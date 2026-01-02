La producción de granos en la campaña 2025/26 marcaría un nuevo récord y aportaría casi US$ 37.000 millones en exportaciones, de acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) .

"Luego de una sucesión de años en los que las condiciones climáticas distaron de acercarse a las óptimas producto de primaveras secas y frías (...) la nueva campaña se perfila para romper la racha y permitirle al sector finalmente romper el récord productivo marcado hace ya ocho años", indica el reporte de la entidad.

El volumen total de granos que alcanzar las 154,8 millones de toneladas (Mt), un salto del 12% interanual que pulveriza el récord previo de 141,5 Mt de la temporada 2018/19.

Maíz: buena campaña en camino, pero con “mucho volumen” que puede empujar precios a la baja

El informe destaca un desempeño excepcional de la cosecha fina. La producción triguera se estima en un máximo histórico de 27,7 Mt, acompañada por 5,6 Mt de cebada. Este "doble récord" se explica por una primavera que, a diferencia de otros años, aportó la humedad necesaria en los perfiles de suelo.

En cuanto al maíz, tras la caída sufrida el año pasado por la plaga de la chicharrita, la producción podría alcanzar las 61 Mt, un crecimiento del 22% interanual. Este "rebote histórico", señala la BCR, responde a una decisión técnica: "la decisión fue decantarse particularmente por variedades tempranas, con un potencial de rinde más alto".

En cuanto a la soja, con una reducción de 1,4 millones de hectáreas en su superficie, redondearía una cosecha de 47 Mt (un 5% menos). Esta transferencia de hectáreas hacia el maíz y el girasol —que tendrá su mejor área sembrada del siglo con 2,7 Mhas— redefine el mapa productivo nacional.

El área sembrada de girasol se estima creciendo 13% hasta los 2,7 Mhas, el nivel más alto del siglo, que generaría 5,5 Mt. En contra partida, la producción de sorgo, con una caída de 13% en superficie, alcanzaría los 2,4 Mt.

Exportaciones récord en volumen que no se traducen en valor

En 2026, las exportaciones totales de granos, harinas, aceites y biocombustibles llegarían a 110 Mt. Este volumen no solo es 7,5 Mt superior al ciclo previo, sino que se posiciona como la mayor marca histórica para la Argentina.

El maíz será el principal protagonista de los embarques con 40 Mt, seguido el trigo que aportará despachos récord de 17 Mt. Por otra parte, se prevé que las exportaciones de soja caigan a 5,5 Mt desde las 12,2 Mt estimadas para esta campaña.

Sin embargo, el mayor volumen total no se traduce totalmente a la cantidad de dólares generados. A pesar de exportar mucho más, el valor total de las ventas externas ascendería a US$ 36.800 millones, apenas US$ 600 millones por encima de la campaña actual. "La caída de precios internacionales de los commodities agrícolas se lleva la mayor parte del efecto volumen", advierte el informe, dejando el ingreso de divisas por debajo de los registros de 2021 y 2022.

Dólares para el Banco Central y retenciones

Para el Banco Central, la oferta de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC) de las exportaciones agroindustriales se proyecta un 8% por debajo del 2025, situándose en US$ 33.600 millones.

Esta caída se debe a que la eliminación temporal de derechos de exportación aplicada a finales de septiembre de 2025 provocó un fuerte adelantamiento en las declaraciones y liquidaciones. Es decir que el agro "adelantó" parte de los dólares del 2026 para aprovechar el beneficio fiscal del año anterior.

Aun así, el fisco recibirá una compensación vía cantidades. La recaudación por Derechos de Exportación (DEX) de los principales complejos se proyecta en US$ 4.830 millones, un 4% más que en 2025. El complejo soja seguirá siendo el gran sostén, aportando US$ 3.670 millones, mientras que el maíz mostrará un salto recaudatorio del 32% debido a su recuperación productiva.

LM