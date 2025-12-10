El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el 9 de diciembre una reducción permanente de los Derechos de Exportación (DEX) para los principales complejos agroindustriales. EN las últimas horas un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) midió el impacto que tendrá la baja, no sólo en términos tributarios en relación a lo que dejará de percibir el gobierno en 2026, sino también en términos comerciales y de precios.

El plan de Caputo para la vuelta a los mercados hace tambalear la renegociación con el FMI

Aunque el decreto aún no había sido publicado en el Boletín Oficial al cierre del informe, la BCR confirmó el alcance del recorte: una baja de aproximadamente 20% para trigo, cebada y girasol, y del 10% para maíz y el complejo soja.

Las nuevas alícuotas serán:

Soja: 26% a 24% Subproductos de soja: 24,5% a 22,5% Trigo y cebada: 9,5% a 7,5% Maíz y sorgo: 9,5% a 8,5% Girasol: 5,5% a 4,5%

Impacto fiscal 2026: caída de US$ 511 millones en la recaudación

Según la BCR, la baja de alícuotas tendrá un impacto fiscal directo de US$ 511 millones en 2026. De esta manera, la recaudación total por DEX se estima en US$ 4.809 millones, un 10% menos de lo que hubiera ingresado bajo el esquema previo.

Baja de retenciones: el campo celebró la medida de Caputo pero pide certezas

Sin embargo, la recaudación proyectada para 2026 prácticamente iguala la estimada para 2025 (US$ 4.805 millones).

El informe de la BCR explica esta estabilidad por el programa de “retenciones 0%” vigente en septiembre: durante esa ventana se declararon exportaciones por casi 20 Mt sin tributar, de las cuales 14 Mt correspondieron a productos del complejo soja, el segmento de mayor carga tributaria.

Mejora del FAS teórico y efectos en el precio interno

El informe de la BCR también cuantifica el impacto en precios: la menor carga impositiva aumenta la capacidad de pago del sector exportador, generando un incremento potencial en los valores percibidos por productores y acopiadores.

Con los precios actuales, el FAS teórico de la soja mejora 3% respecto de la semana del 5 de diciembre. Pero la diferencia es aún mayor en la comparación interanual: si las alícuotas del inicio de 2025 (33% para poroto y 31% para derivados) siguieran vigentes, el FAS sería de US$ 290/t. Bajo el nuevo esquema, asciende a US$ 329/t, lo que implica una mejora del 14%.

Más de 60 Mt aún sin precio entre soja, maíz y trigo

El análisis comercial de la BCR muestra un volumen significativo de granos con precio sin fijar, lo que magnifica el impacto del cambio en retenciones.

Soja 2024/25

Comprometidas: 40,2 Mt Con precio firme: 32,3 Mt Por vender: 4,6 Mt Sin precio: 12,5 Mt

El 25% de la cosecha aún no tiene precio firme.

Maíz 2024/25

Producción: 50 Mt Comercializadas: 30,9 Mt Con precio firme: 27,65 Mt Por vender: 11,4 Mt Sin precio: 14,66 Mt

El 29% de la producción sigue sin precio.

Trigo 2025/26

Con una producción récord de 24,5 Mt, el ciclo recién comienza.

Vendidas: 7,45 Mt Con precio: 4,7 Mt

Sólo el 19% tiene precio firme.

En total, quedan por fijar precio 27,16 Mt entre soja y maíz, equivalentes a US$ 7.084 millones, y 18,6 Mt de trigo, valuadas en US$ 3.016 millones.

Señales de mercado en plena definición de márgenes

Como destaca la BCR, la medida llega en una etapa clave del año comercial: ventas iniciales de trigo nuevo, definiciones en soja y maíz y transición hacia la nueva campaña de girasol.

En este escenario, con más de USD 10.000 millones en mercadería sin precio, la modificación del esquema de retenciones reconfigura incentivos, márgenes y estrategias de cobertura.

El recorte permanente de DEX consolida la orientación pro-exportadora del Gobierno, mientras abre interrogantes sobre su impacto fiscal en un año donde la consolidación de cuentas públicas seguirá siendo prioritaria.

lr/ff