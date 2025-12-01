"Increíble": así tildaron desde el campo la iniciativa de la tasa ambiental que propone una diputada kirchnerista

En las últimas horas se conoció la propuesta de la legisladora bonaerense Lucía Klug, cercana a Juan Grabois, quien presentó un proyecto de ley para gravar las emisiones de gas metano y desde el campo salieron a cuestionar su propuesta: "Que una diputada impulse cobrar un impuesto por los gases que emiten las vacas no es una discusión ambiental: es otra muestra de la capacidad de daño de dirigentes que, lejos de comprender cómo se produce en Argentina, vuelven a atacar al sector que sostiene al país", expresaron en un comunicado oficial desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y se sumaron al planteo de horas previas de otra entidad CARBAP, que señaló que :“cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción”, alegaron.

En horas recientes y en diálogo con el programa Vamos Rivadavia por Radio Rivadavia, el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, sostuvo que la intención de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA), por parte de la legisladora Lucía Klug (Unión por la Patria) es “una cosa increíble”.

En este aspecto, reconoció que “es un proyecto que hace unos meses que está pero ha tomado relevancia y vuelo estos últimos días” y criticó que “lo único que se le puede ocurrir a la legislatura bonaerense es gravar cada vez más a los que producen”.

Al compartir que tuvo un diálogo con la legisladora que impulsa la iniciativa, el dirigente agropecuario precisó que “ellos entienden que gravando con una tasa ambiental van a concientizar a los productores a que se esfuercen en que hagan una ganadería más sustentable y de esa manera generar un fondo para la mitigación de la contaminación”.

En este sentido, expresó que “lo que creen es que grabando y generando más impuestos algo va a cambiar por una cuestión de intención nomás”.

Asimismo, Kovarsky expuso que la iniciativa carece de sentido ya que “hay falta de sustento porque en el mundo ya ni siquiera se habla de emisión como refiere este proyecto” al puntualizar que “hoy se habla de balance de carbono”.

Al respecto, explicó que “el metano de la vaca en 9 a 12 años se disocia en vapor de agua y carbono, que es el sustento fundamental para el pasto y para las plantas para producir oxígeno y materia verde”.

De esta manera, insistió en que “hay un error conceptual de la diferencia de contaminación y emisión” y reveló que “en la ganadería argentina el feedlot es lo que menos se hace”.yApyyg

En este marco, Kovarsky apuntó que “están poniendo el foco en uno de los sectores que menos emite” y afirmó que “hay una desinformación abismal” por parte de los impulsores del proyecto en todo lo relativo al tema.

La negativa de CRA a la "tasa al metano bovino"

Una de las entidades del campo más representativas, Confederaciones Rurales Argentinas, también se mostró en contra de la tasa al metano bovino, y en un comunicado de este 1 de diciembre explicaron que "la ganadería argentina alimenta al mundo, genera miles de empleos y moviliza economías regionales. Inventar una “Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA)” es simplemente seguir esquilmando al que produce, cargando más impuestos sobre quienes ya enfrentan una de las presiones fiscales más altas del planeta. Y, para colmo, sin aportar ninguna solución técnica seria o viable", se quejaron.

Entre otras cosas, señalaron que necesitan "dirigentes que trabajen a favor de la producción, no quienes creen ocurrencias desconectadas de la realidad del campo y de la ciencia. Si estas son las ideas que algunos proponen para “impulsar” el sector, queda claro el tipo de liderazgo con el que pretenden que construyamos futuro", criticaron.

Finalmente expresaron: "CRA va a seguir defendiendo la producción, el trabajo y la gente que todos los días sostiene al país, frente a políticas que solo buscan frenar, castigar y asfixiar a quienes producen".

Cuál es la propuesta de la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA)

El proyecto fue presentado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires por la diputada Lucía Lorena Klug, del bloque de Unión por la Patria.

Propone gravar con una tasa las emisiones de gas metano (CH4) generadas por la actividad ganadera bovina en la provincia —es decir, los gases que producen las vacas en su digestión (eructos, flatulencias, fermentación entérica, estiércol).

La tasa se calcularía según los kilogramos de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) emitidos por cada establecimiento, en función de la cantidad de cabezas de ganado.

Bajo el principio de “responsabilidad extendida del productor”, quienes estén alcanzados por la ley serían obligados a pagar.

Los fondos recaudados se destinarían a un fondo fiduciario ambiental, cuya misión sería financiar acciones de mitigación ambiental, especialmente la mejora de la gestión de residuos sólidos urbanos —como rellenos sanitarios y tratamiento de basurales— con la lógica de “compensar” las emisiones del metano con reducción de otros focos de gases.

Objetivo declarado: el proyecto busca reducir el impacto ambiental de la ganadería bovina frente al cambio climático, reconociendo el metano como gas de efecto invernadero importante.

