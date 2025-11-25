Intervención del Senasa en la lucha contra la garrapata bovina: cuáles son las medidas que implementará

El secretario de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), Sergio Dalcol, analizó para Canal E el escenario actual de la garrapata bovina y la respuesta sanitaria que se está articulando entre el sector público y privado.

Sergio Dalcol recordó que el abordaje provincial no es nuevo y explicó que, “desde el año 2004, a nivel de la provincia, la fundación de la lucha contra la fiebre aftosa, la FUCOFA, se hizo un poco cargo de la problemática de la garrapata, adoptando un plan a nivel provincial como para, insisto, combatir y erradicar este flagelo”.

Cuántos campos están en tratamiento contra la garrapata bovina

Luego, manifestó que aquel programa llegó a mostrar resultados sólidos: “Se partió de alrededor de 2.000 campos detectados y se llegó, hasta hace aproximadamente unos tres años atrás, a bajar esta problemática a solamente 200 campos”. Sin embargo, dos fenómenos climáticos hicieron retroceder los avances: una fuerte seca y luego una gran inundación. Como consecuencia, “tenemos registrados 1.300 campos que están en tratamiento”.

Dalcol destacó que la mesa técnica provincial busca sumar herramientas sin abandonar el objetivo principal: la erradicación. “La finalidad de que se pretende, tanto del Senasa como de la provincia, como de los mismos productores es la de limpiar los campos, sabiendo que no es una tarea sencilla, es una tarea que nos va a demandar tiempo y esfuerzo, pero que no es imposible”, planteó.

La resolución a medias de la inmunización

Entre las alternativas aparece la inmunización, aunque aclaró que no debe pensarse como reemplazo de los tratamientos tradicionales: “Tenemos una herramienta que es la inmunización, pero con la inmunización sola no alcanza”.

El entrevistado comentó que el manejo sanitarios integral requiere continuidad y disciplina productiva: “Se tuvo en cierta manera tapado esto de informar al productor para que el productor se conozca de la problemática, cómo lo puede ir manejando”. También explicó por qué en muchos campos el problema se perpetúa: “Una de las claves es tratar la hacienda en tiempo y forma para realizar el tratamiento y que venga el 100% de la hacienda”.

Y advirtió sobre las consecuencias cuando eso no ocurre: “Si yo tengo 100 vacas, junto nada más que 90, me quedan 10 en el campo, esas 10 vacas siguen desparramando la garrapata, entonces todo lo que hice a las 90 no me sirve de nada”.