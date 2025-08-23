Congreso Internacional de Maíz: Rosario se convertirá en la capital mundial del cultivo

La necesidad que tiene el productor maicero argentino de conocer en profundidad las bondades que le puede reportar un buen paquete tecnológico, claves del manejo de los suelos, de la nutrición y cuál es el mejor momento para sembrar se pondrán de manifiesto en Rosario, en el marco de la cuarta edición del Congreso Internacional de Maíz, que se realizará el próximo miércoles 27 y jueves 28 de agosto, con entrada libre y gratuita inscribiéndose pero con cupos limitados a través de www.congresointernacionaldemaiz.com.ar

Al respecto, Joaquín Pinasco, CEO de La Pastelera Producciones, que en conjunto con las provincias de la Región Centro organiza el evento, remarcó la necesidad de “aprovechar de un modo inteligente la oportunidad que brindan los paquetes tecnológicos” que les ofrecen las empresas, y es por ello que reconoció que “la Argentina tiene una gran oportunidad de mejorar sus rindes maiceros”.

El evento contará con más de 130 especialistas tanto locales como internacionales, que expondrán toda la información y conocimientos científicos sobre el maíz y su producción, como así también las nuevas tecnologías que están pisando fuerte en la actividad.

Además, se contará con la participación de los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora.

Gustavo Puccini, Maximiliano Pullaro, Myriam Prunotto y Joaquin Pinasco

“Hay que reconocer -dijo Pinasco- que desde hace por lo menos cuatro o cinco campañas agrícolas, una precampaña como la que vive el maíz no era tan positiva como viene siendo esta. El primer motivo es que hay agua en los perfiles. En segundo lugar, está el tema de retenciones que anunció el presidente Javier Milei en el acto inaugural de la Rural de Palermo, algo que mejoró los números para el productor, ya que los números venían muy ajustados”.

Agregó que “también hubo una mejora de los precios internacionales y por suerte el sector maicero se desempolvó el susto que le propinó la chicharrita. Allí ayudaron mucho las heladas. Todo esto deja al productor de maíz en un lugar que no tenía al menos desde hace cuatro precampañas”.

Para el CEO del evento, “todo este escenario deja al productor de maíz con una energía y una expectativa muy buena para que tome decisiones comerciales muy importantes”. Y por ello ponderó el aporte que harán especialistas técnicos de la talla de Tony John Vyn (de Estados Unidos), Carlos Muñoz Zavala y Ernesto Cruz (de México), Luiz Gustavo Floss (de Brasil), Mario Perez Bidegain (de Uruguay) y Heather Tredgold (de Sudáfrica), entre otros.

Todos ellos, junto a muchos especialistas más, abordarán temas que van desde las brechas de rendimiento, la sustentabilidad y la plasticidad que ofrece el cultivo en diferentes regiones productivas del maíz hasta el uso de la inteligencia artificial en la actividad.

La próxima siembra de maíz viene con “viento de cola” y se prevé una excelente campaña 2025/26

De acuerdo a lo previsto en una extensa agenda de trabajo, entre los disertantes locales figuran Gustavo Maddonni, Margarita Sillón,Santiago Tourn, Beto Peralta, Tino De Rossi, Lucrecia Couretot, Fernando Salvagiotti, Jorge Mercau y Norma Formento.

También está confirmada la presencia de funcionarios provinciales conocedores del tema productivo en la región centro como Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe; Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería provincial; Segio Busso, ministro de Bioagroindustria de Córdoba; y Marcos Blanda, secretario de Agricultura y Recursos Naturales de esa provincia.

Según reconoció Pinasco, “el maíz no es como la soja, necesita mas conocimiento, mas técnica, más visita al lote. Por ello, cuando se hace una mega reunión de dos días, que no se va a ver en ningún otro lugar del mundo, con este nivel y con esta cantidad de especialistas, allí es donde el productor maicero aprende lo que le falta sobre este cultivo”.