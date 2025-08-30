El maíz y un desafío posible: consolidarse como una opción en la región extrapampeana

La cadena del maíz busca romper las barreras productivas que le impone la misma naturaleza y expandirse a regiones que hasta hace pocos años era impensado que el cultivo pueda sembrarse.

En este sentido, fue Bayer, una compañía de ciencia y tecnología, que junto a productores de la provincia de La Pampa, llevaron adelante un proyecto de producción del cereal en una zona semiárida en Guatraché, a 170 kilómetros al sur de Santa Rosa. Esto quiere decir que se lanzaron a producir maíz en pleno desierto.

El proyecto se desarrolló durante 12 años consecutivos en el establecimiento La Luna, junto a asesores de la firma Hijas de Juan A. Harriet y un equipo de especialistas de la empresa, que logró convertir un campo ganadero con monocultivo de trigo en un sistema agrícola diversificado y competitivo. Así, los especialistas lograron integrar al maíz en la rotación de cultivos, obteniendo rindes con picos de hasta 8.500 kg/ha y transformándolo en una opción rentable y sustentable.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La próxima siembra de maíz viene con “viento de cola” y se prevé una excelente campaña 2025/26

El caso fue presentado en el Congreso Internacional de Maíz (CIM), que se llevó a cabo el 27 y 28 de agosto en la ciudad de Rosario.

Allí, se presentó este caso en un panel moderado por el Ing. Agr. Federico Granillo Posse, Consultor Técnico Eximia Sur Bayer Crop Science, y con la participación de Martín Donnelly, productor agropecuario y propietario del Establecimiento La Luna, el Ing. Agr. Edgardo Bazterra, asesor externo a Hijas de Juan A. Harriet SA, y el Ing. Agr. Paul Ventimiglia, Encargado General en La Luna.

Al respecto, Granillo Posse comentó que vieron “una oportunidad de siembra a 40 kilómetros al oeste de Guatraché, La Pampa, donde no se hacía maíz, zona que contaba con una isohieta de unos 500 milímetros en las últimas tres décadas. Este es uno de los factores, y el segundo es contar con un suelo muy hostil y heterogéneo, lo que se presenta como un limitante, ya que la tosca está a no más de un metro y presenta carbonato de calcio”.

“Esto hace que retenga nutrientes esenciales para el cultivo. Además de contar con temperaturas muy altas en enero, heladas tardías y también tempranas, lleva a posicionar el cultivo en períodos críticos para escapar a toda esa adversidad", detalló Granillo Posse.

Maíz

Detalles del cultivo en zonas extrapampeanas

La experiencia del Establecimiento La Luna, en las cercanías de Guatraché, cambió el paradigma productivo de la zona, ya que plantar maíz en dicha región era visto como imposible.

Y no solo se pudo sumar el cultivo a la rotación, sino que se obtuvieron rindes con máximos de 8.500 kilos por hectárea, logrando hacer rentable y segura la producción. Actualmente, la brecha productiva se logra reducir con tecnología, innovación y manejo de precisión.

Granillo consignó que esto "forma parte de un gran sistema de producción, ya que no es muy difícil decir que fue por un motivo. Se trabajó en un sistema donde se integró el genotipo, las prácticas agronómicas, la biotecnología y sobre todo donde se estudia muy bien el ambiente. Todo esto nos explica el 80% del resultado obtenido".

También comentó que la producción en estas zonas es parecida a la Fórmula 1, ya que “cualquier detalle te deja fuera de carrera. Hay que poner más tecnología, más presupuesto y más manejo. Pero no es solo cuestión de plata. Quizás se pone el mejor material y el suelo está compactado. Por ello, si a un Fórmula 1 le ponemos cubiertas usadas, no va a andar".

Juan Farinati, CEO de Bayer: "El líder de hoy no está por encima del equipo, está al servicio del equipo"

"Pasa principalmente -dijo el técnico- por estudiar el ambiente y conocer la fecha de siembra, a fines de noviembre y principios de diciembre, para que el período crítico del maíz pase a enero. Allí hemos registrado temperaturas de 45 grados. Así la floración será en la primera semana de febrero. La meta es ordenar el sistema. Pero hay que ir con máxima tecnología, precisión en la siembra y manejo de barbechos y en la post emergencia: no hay detalle que se pueda dejar libre porque el ambiente te lleva puesto", concluyó.