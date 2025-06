Juan Farinati, CEO de Bayer: "El líder de hoy no está por encima del equipo, está al servicio del equipo"

El halo genuino le sienta bien a Juan Farinati, CEO de Bayer en Cono Sur, en especial porque le imprime un estilo de liderazgo humano y empático. Se considera un generalista apasionado por trabajar con personas y cree que el rol del líder es ayudar a otros a tener éxito. Promueve la empatía y la transparencia como claves para conectar con los equipos. Y por sobre todas las cosas, critica el modelo de gerenciamiento jerárquico tradicional y remarca que hoy los líderes deben estar “al servicio” de sus equipos.

En un nuevo episodio de CEO Talks, el espacio que desarrollamos en conjunto con la gente de VISA, lo entrevistamos para conocer el día a día de su trabajo, cómo se ve a sí mismo y qué habilidades blandas se reconoce. "La frustración es una fuente de aprendizaje enorme", asegura y nos da pie para hablar del talento, de lo que significa desarrollar la pertenencia de los colaboradores. "Nosotros no trabajamos para retener talento, trabajamos para que el talento brille con nosotros", dice enfático. También profundiza en cómo es trabajar con grupos diversos sobre lo que afirma: "La diversidad sólo sirve si tiene lugar para expresarse".

De la extensa charla que compartimos y cuyo video sumamos aquí, me inclino por una que lo describe: "Nunca quise ser CEO, simplemente fui eligiendo lo que me apasionaba". Y si bien es una reflexión breve, lo liga a la idea de que la "pasión por lo que se hace" es una pulsión vital y piedra angular para lograr resultados positivos.

Faniati hizo un largo recorrido en su formación profesional, mucho del cual transcurrió dentro de Monsanto, la firma que absorbió la compañía alemana Bayer hace unos años y que lo llevó a su rol actual, en el que gestiona los equipos de pharma y de agro. Ejerció distintas posiciones, muchas de las cuáles fueron fuera del país, e incluso en lugares exóticos para nuestra realidad como Singapur. Pero de todo asegura haber sacado experiencias gratificantes. "El idioma es sólo el 10% del desafío, el 90% está en la cultura", afirma.

Un poco de historia y los altos en el camino

Ingeniero agrónomo de formación, Juan Farinati inició su carrera profesional en uno de los momentos más complejos para el agro argentino, a fines de los años 90. Lejos de paralizarse ante la incertidumbre, optó por seguir formándose y realizó un posgrado en Agronegocios. Según recuerda, ese paso fue clave y lo llevó a ingresar al programa de Jóvenes Profesionales de Monsanto, donde empezó a forjar un recorrido que hoy lo posiciona al frente de Bayer Cono Sur.

Desde sus primeros años en la compañía —que luego sería adquirida por Bayer— fue asumiendo distintos roles estratégicos: comercial, marketing, asuntos corporativos y estrategia. La amplitud de funciones le dio una mirada integral del negocio, que luego potenció con experiencia internacional: vivió en Chile y en Singapur, donde dirigió operaciones en Asia-Pacífico liderando un equipo multicultural de 12 nacionalidades.

Ya de regreso en el país, fue CEO de Monsanto Argentina y, tras la integración con Bayer, continuó su ascenso hasta tomar la conducción regional. Hoy lidera la operación de Bayer en cinco países del Cono Sur y coordina los negocios de agro y salud, con más de 2.500 personas a cargo.

Perfil: - ¿Te planteabas en algún momento ser CEO?

JF: - Nunca, nunca, nunca. Para que te hagas una idea, cuando me recibo, estaba entre dos caminos: hacer un máster de producción vegetal en Balcarce o un máster de agronegocios en la Universidad del CEMA, que fue, finalmente, lo que hice. Y, fíjate que eran dos cosas totalmente divergentes y nunca pensé estar donde estoy. Siempre mi lógica en la carrera fue de poder disfrutar y aprender de lo que estoy haciendo. Y las cosas me fueron llevando, fue proceso, si querés, del aprendizaje de todo ese tiempo. Pero nunca tuve ese objetivo.

P: Si tuvieras que reconocer alguna característica en vos, ahora se habla muchísimo de habilidades blandas al momento de poder lidiar con grupos de trabajo.

JF: A mí me gusta mucho tener un rol de generalista. Me gusta mucho trabajar con gente. Disfruto muchísimo del desafío de las personas. Creo que el poder trabajar con equipos, inspirarlos, aprender de ellos, que se desafíen, me apasiona. Me gusta muchísimo comunicar. Yo creo que el tema de la comunicación es algo fundamental en el liderazgo. Tanto en una instancia como esta, como con equipos. Y me gusta muchísimo trabajar con los 'stakeholders', actores tanto dentro como fuera de la compañía. Y esas son tres o cuatro cosas que, para mí, hacen que elija siempre roles que tengan esas variables, que a mí me gustan.

Y para eso la empatía, la posibilidad de conectar interpersonalmente, el tema de ser genuino. Yo soy una persona muy genuina. Lo que ves es lo que es. Y eso, en mi carrera, me ha ayudado un montón. Obviamente, esa transparencia, esa simpleza en la forma de interactuar con gente, varía dependiendo de los roles que uno tiene, pero a mi siempre me ha ayudado a conectar mucho con las personas.

Perfil: ¿Te gusta estar disponible para tus colaboradores?

JF: Cien por ciento. Una cosa que a mí me pone muy nervioso es cuando viene alguien y me dice, 'yo sé que estás a mil'. Ahí siempre respondo, ¿quién te dijo que estoy a mil?, ¿Estás viendo mi agenda? Decime qué necesitas.

Creo que es todo un tema el mito de que las personas no tienen agenda o que están colapsadas de trabajo. Uno tiene que estar disponible para la gente, porque en el fondo trabajamos ayudando gente, la gente no trabaja para nosotros. Me parece que ahí hay un cambio muy grande en la lógica en la cual fuimos criados en el pasado del jefe. Los líderes de hoy trabajamos para generar resultados a través de un montón de personas y trabajamos para que ellos sean exitosos. Entonces, me parece que es algo fundamental el estar disponible para la gente.

Perfil: ¿Cómo hacés para que la diversidad en los equipos realmente funcione?

JF: La diversidad es clave, pero tiene que tener lugar para expresarse. Muchas veces se pone foco en tener más mujeres o más perfiles distintos, pero si no se les da un espacio para que esa diferencia juegue y aporte, no sirve.

Yo me crié en un agro lleno de hombres, todos ingenieros agrónomos. Hoy eso cambió, y lo importante no es solo tener un equipo diverso, sino que esa diversidad genere impacto, ideas, perspectivas distintas.

Perfil ¿Cómo ves a las nuevas generaciones en el mundo laboral?

JF: Las expectativas del talento joven son muy distintas a las que teníamos nosotros. A mí nunca se me hubiese ocurrido pedirle una charla al CEO cuando empecé, y hoy tengo chicos del programa de jóvenes profesionales que me dicen: "Juan, me gustaría charlar con vos". Eso me parece espectacular. Los jóvenes nos desafían como líderes, nos obligan a ser más abiertos, a repensar cosas. Traen frescura y energía que suman mucho.

Perfil: ¿Qué mirada tenés sobre el agro y la salud en Argentina?

JF: El agro es clave porque representa más del 60% de las exportaciones, más del 20% del PBI y genera 4 millones de empleos. Pero tiene muchísimo para crecer. La presión impositiva lo frena, y eso nos retrasa respecto a otros países. En salud, el avance tecnológico es impresionante, sobre todo en medicina de precisión. Argentina tiene excelentes profesionales y eso hace que seamos un país relevante para estudios clínicos globales. Ambos sectores tienen mucho para aportar si se crean las condiciones.

PerfiL ¿Es cierto que sos triatleta? ¿Cómo manejás ese equilibrio entre un rol tan demandante y el deporte?

JF: Sí, trato. Soy como muy estructurado en el manejo de mi tiempo. Antes tenía la típica lógica de trabajar de ocho a ocho, como si eso fuera un indicador de éxito. Con el tiempo me di cuenta de que el balance es lo adecuado, no solo para mi vida, sino también para mi trabajo. Mi calendario está siempre muy organizado. Yo ya sé con un mes de anticipación qué días voy a nadar, andar en bici o a correr. Eso lo tengo agendado. Para mí, el balance es fundamental: me hace mejor profesional y mejor persona.

La charla fue extensa y enriquecedora, al punto que también dio lugar a una breve autocrítica: "Si hubiera aprendido antes el valor del balance, habría sido un mejor líder", concluyó el empresario.

