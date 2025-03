Chelo Cavazzoli, el "builder" que creó Lemon para democratizar el acceso a las criptomonedas

Marcelo "Chelo" Cavazzoli es un emprendedor y tecnólogo argentino, conocido por ser el fundador y CEO de Lemon Cash, una plataforma financiera que facilita el acceso a las criptomonedas y servicios relacionados con blockchain. Desde muy joven, Chelo mostró una gran pasión por la tecnología y la programación, comenzando a programar a los 12 años. Su interés por la tecnología lo llevó a estudiar Ingeniería Informática en la Universidad de Buenos Aires, donde consolidó sus conocimientos y habilidades en desarrollo de software y tecnología.

Chelo se define a sí mismo como un “builder”, alguien que construye en el ámbito tecnológico. Desde sus inicios, ha estado involucrado en la creación de proyectos tecnológicos, desde páginas web hasta videojuegos, y trabajó en empresas como Clarín, donde adquirió experiencia en el desarrollo de software y la gestión de equipos. Sin embargo, su verdadera pasión siempre fue el emprendimiento, lo que lo llevó a fundar Lemon, una empresa que busca democratizar el acceso a las criptomonedas y blockchain, especialmente en América Latina.

“Me gusta construir, me gusta hacer tecnología y me gusta compartir eso. Me gusta compartir con otras personas que hacen, con otras personas que les interesa. Así que sí, soy Chelo, el builder”, comenta en esta charla que se convierte en el Episodio 1 de las Ceo Talks, el encuentro que proponemos en PERFIL en conjunto con VISA para conocer un poco más a los líderes de las empresas más destacadas de la Argentina.

PERFIL: ¿Quién es Marcelo Cavazolli? ¿Y cuál es su origen?

MC: Bueno, una, si querés como para definirme, hay una palabra en inglés que no tiene una traducción al español que es builder. Builder es alguien que construye en tecnología. Justamente eso, a mí me gusta mucho la tecnología, si querés, un apasionado en tecnología, y que también construyó. Desde muy chiquito, arranqué programando, a los 12 años, y desde ahí fui aprendiendo cosas, y construyendo, y construyendo, y construyendo; y si me das el fin de semana un poco de tiempo, también me pongo a construir o a investigar algo.

PERFIL: Esa idea que nace en esa programación de los 12 años, ¿arranca ahí? ¿hay una disrupción en tu vida en ese momento, o vos veías que esa gente se venía construyendo desde más chico todavía? ¿Cómo era Marcelo en el jardín de infantes? ¿Qué pasaba en esa primaria para llegar a esos 12 años?

MC: Sí, bueno, siempre me gustaron los videojuegos, las computadoras, internet. Entonces, ya en ese momento, cuando estaba programando, yo ya usaba internet, usaba la computadora, y siempre me interesó muchísimo eso. Entonces. Yo nací en 1991, entonces fue como el nacimiento de internet, el nacimiento de la computación, de las computadoras en las casas. Para mí fue la tecnología que me marcó la infancia.

PERFIL: Te pregunto por algo que seguramente te va a traer alguna memoria más emotiva, ¿qué pasaba en tu familia? ¿En algún momento te decían ‘dejá el jueguito, pará, por qué no te pones a estudiar’, o algo así?

MC: Teníamos un límite, en un momento, que solo podía usar la compu una hora. Entonces, tenía que elegir muy bien qué iba a hacer en esa hora. Pero después, bueno, fui haciendo otras cosas, fui programando, fui creando. A los 16 recibo mi primer cheque de Mountain View, California, de Google, por una página web. Entonces, ahí les podía demostrar a mis padres; decía, ‘mirá, me estoy ganando dinero con esto que hago’. Entonces, ahí me dejaron un poco más de libertad.

PERFIL: Y después, ¿Qué estudiaste?, ¿te metiste más formativamente en todo lo que tiene que ver con la programación? ¿Cómo fue el paso del autodidacta de los 12 años que arranca, a hacerlo algo más serio, a pensar en vivir de esto?

MC: Bueno, ahí justo decía algo particular. En ese momento no era tan fácil ser autodidacta. Hoy, con todo lo que hay en internet, con YouTube, con, no sé, AI (NdR: inteligencia artificial), que podés preguntarle hasta las 3 de la mañana, le podés preguntar lo que quieras, es mucho más fácil. En ese momento no había muchas cosas en internet, no existían plataformas de videos, tutoriales. Entonces, era muy difícil. Hasta tenía libros que para mí eran como, para esa edad, eran muy avanzados. Entonces, decidí estudiar Ingeniería Informática.

Y cuando entro a Ingeniería Informática, se me brillan los ojos. Digo, esto es lo que estaba buscando. Y aprendí a programar ahí. Fue una de las herramientas más importantes que tuve para desenvolverme en esa creación, en esa capacidad de desarrollar y crear tecnología.

PERFIL: En todo ese proceso de formación, ¿siempre te pudiste dedicar 100% a eso que vos estabas creando ya desde chico y que después termina siendo Lemon? ¿O tuviste algunos empleos en el medio, si estaban vinculados con esto, si tuviste que buscarla por otro lado, pero seguiste en esta situación? ¿Cómo fue tu relación con el empleo?

MC: Bueno, siempre estuve en tecnología, arrancando desde hacer páginas web, hacer videojuegos. Y después, en un momento, me pongo a trabajar en full time, en un medio, de hecho, en Clarín, como desarrollador, en el equipo de desarrollo de un portal de inmuebles. Y ahí pude ver cómo era una compañía de tecnología por dentro. Entonces, tuve la oportunidad de no sólo ver cómo programar, sino cómo se manejaban equipos, cómo se manejan proyectos, cómo se desplegaba código en producción.

Y me pude capacitar de lo que pasaba dentro de la cocina de la empresa. Estuve un tiempo y después dije, bueno, creo que ya tengo lo que estaba buscando. Y ahí arranqué mi camino emprendedor.

PERFIL: ¿Te sirvió pasar por esa parte y poder ver las distintas maneras para construir lo que después fue para ahí? ¿Crees que te alcanzó, que te hubiera gustado explorar alguna otra etapa o con eso estuvo bien para llegar a lo que llegaste?

MC: Es difícil imaginarse qué hubiera pasado. Yo sí creo que, por ahí, me hubiera recomendado trabajar un poco más en otras compañías de tecnología, sobre todo en startups, en compañías, en emprendimientos de tecnología, más como tecnológicos, más modernos, más compañías que están arrancando. Porque cuando me fui a hacer startups, y es muy distinto a una compañía más grande, la dinámica es totalmente distinta, los problemas son distintos.

Entonces creo que por ahí hubiera trabajado un poquito más en startups, pero igualmente el camino lo fui llevando y llegué a donde estoy hoy. Y cuando vas construyendo todo eso, todos en algún momento que queremos ser algo, que soñamos ser algo, claramente vos arrancaste imaginándote un mundo que lo fuiste concretando y que se fue moldeando.

PERFIL: ¿Ibas mirando algún referente, algo que dijeras ‘es por acá’, ‘esta persona es la que me genera admiración’? Hay muchas referencias en el mundo de la tecnología, pero decime ¿qué es lo que mirabas? ¿A quién admirabas? Y si tuviste distintas etapas de admiración.

MC: Sí. Bueno, en ese momento justo el emprendedurismo no era algo muy cool. Yo hablaba con mis amigos y les decía, ‘voy a hacer esta aplicación’ o ‘voy a hacer este proyecto’, y ellos tenían un plan de carrera en una empresa grande, y me veían como hasta medio como el loco.

Entonces tomaba mucho riesgo. Y en eso entonces no había tal vez tantos referentes como hay hoy y tanta información. Yo tuve la suerte de que, en la facultad, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires en Ingeniería de la Facultad de Buenos Aires, y había una camada de ayudantes que estaban muchos ad honorem, muchos como por prestigio, que estaban por ahí en sus treintas, pero que eran profesionales que trabajaban en compañías como Google, en Amazon, o sea, carrerones, y estaban ahí, y eran los que me enseñaban, y eran las personas que yo podía ir a preguntarles.

Entonces creo que, de ese grupo de profesores de la facultad, que tuve la suerte de poder ser su alumno, fue conectar y aprender muchísimo, y me fueron guiando específicamente con la parte tecnológica, de cómo sentar muy buenas bases y admirarlos desde un lugar más intelectual.

PERFIL: Contás un poco de un Marcelo estudiante que iba mirando cosas distintas, e iba admirando. Y también señalás que tu generación es también una parte donde hay un sector que dice, ‘bueno, hay que hacer las cosas seriamente, de acá en más, hay que pensar en un futuro, hay que dejar los juegos de lado, y empezar a meterte en eso’ ¿Cómo rompés ese paradigma de lo instituido formalmente? ¿Tenés que tener una imagen determinada que te permita decir ‘esto que se puede ver en lo tecnológico también se puede ver en lo cotidiano’? ¿por qué tengo que vestirme de una manera, tener un horario determinado? ¿hubo una construcción o una destrucción de modelo?

MC: Bueno, justo desde mi primer trabajo como que había mucho formalismo, había que cumplir horarios, había como que fichar, y yo entrando nuevo y con la conexión por ahí que tenía con el mundo tecnológico, decía, ‘esto va a cambiar por completo’. O sea, estas cosas por ahí no tenían sentido, como en mi cabeza, más fresca, recién entrado, o sea, esto no lo veo en el futuro.

Y así fue que hoy muchas compañías tienen otra dinámica, sobre todo las startups tienen una dinámica diferente. Yo creo que lo fui viendo, y algo que creía por ahí, no sé, un poco disruptivo, al final terminó sucediendo.

PERFIL: ¿Cómo ves ahora un empleado tuyo, alguien que está trabajando en Lemon? ¿Te empiezan a decir, ‘hay que relajar un poco más’, o ‘hay que formalizar un poco más’ ¿Cuál es la relación hoy, y si te ves como un empleado en aquel momento?

MC: Yo lo veo como un equipo. Lo que tenemos es un equipo, es uno más, y las personas que tenemos son mejores que yo. Al contrario, yo veo en cada persona alguien que pueda aprender, porque donde está, es alguien que sabe más de lo que hace, de lo que yo sé. Entonces, creo que la dinámica es más un equipo, que pateamos todos para el mismo lado, para ganar, y hacemos como esa sinergia. Trabajamos, por ejemplo, hoy en mi equipo, principalmente en mi equipo de liderazgo, tengo un equipo donde nos sentamos 13 personas, en una mesa, y discutimos todos en un equipo. Y no importa tanto los títulos, o los niveles, sino las ideas, sino llegar a la verdad, llegar a lo más importante como equipo. Entonces, es como si fuéramos un gran equipo de fútbol, y que tenemos que hacer pases, entre todos. Es el final y tenemos que ganar. Si ganamos, ganamos todos.

PERFIL: Cuando tenés calificarte, ¿sos empresario, sos emprendedor, qué sos?

MC: Yo me considero más emprendedor, pero creo que esas palabras, en cierta manera, están muy conectadas. Tal vez un empresario puede ser un emprendedor que arrancó, y después, cuando creció, esa compañía se llama empresario. Pero sí creo que, por ahí, fue cambiando mucho el concepto de emprendedor, empresario.

Antes, sobre todo, 10 años atrás, ponele, era como que ni se mencionaba el hecho de ser emprendedor o empresario. Era como algo, una connotación medio negativa. Y hoy es todo lo contrario. Hoy, sobre todo, ser emprendedor es algo que mucha gente aspira. Hace poquito estuve en un evento en Rosario, un evento de emprendedurismo, y eran 3.000 personas, 3.000, sobre todo, jóvenes. Y yo decía, esto no existía hace 10 años.

Entonces, 3.000 personas escuchando emprendedores, y su camino, y cómo hicieron, y con ganas de hacerlo ellos. Entonces, como que veo que viene cambiando mucho, y me parece que es buenísimo que así sea. Porque generalmente, y una de las discusiones muy grandes que tiene el sector privado, es la vinculación con la gente, como si hubiera una ruptura entre una persona y otra, por el cargo o el desarrollo que puede llegar a tener en algún momento.

PERFIL: Pareciera ser que hoy, entonces, según lo que estás viendo, se ha derrumbado un poco esa imagen negativa que tenía la sociedad del empresario, del que generaba recursos, del que generaba riqueza, con el tipo de a pie de la calle.

MC: Sí, yo creo que hubo, sobre todo, trabajo de emprendedores que arrancaron hace 10 o hace 20 años, muchos argentinos, que lograron cosas increíbles y que fueron transformando esa imagen en Argentina y en el mundo. Hoy vos ves a un Steve Jobs, o ves a un Elon Musk, y son perfiles aspiracionales. Muchas jóvenes quieren ser como ellos mismos, yo en su momento también quería. Entonces, creo que fue cambiando, y me parece que es lo mejor para alinear los incentivos.

Yo tengo una definición, que para mí los emprendedores son los superhéroes modernos. ¿Por qué son superhéroes? Son personas que, por un lado, se sacrifican muchísimo. Yo, para construir Lemon, arranqué trabajando en mi departamento y era la oficina, y viví cuatro años en una oficina. Entonces, es mucho sacrificio. Por otro lado, tenés que resistir muchos desafíos, a veces aprendizajes que vienen con cierto grado de dolor, de decir, bueno, este no salió y le tengo que seguir poniendo. Y después el riesgo.

La mayoría, más del 90% de las compañías, sobre todo las startups, en los cinco años se mueren, no existen. Entonces, son personas que se sacrifican, que resisten el dolor, que toman el máximo riesgo. Ahora, si les sale bien, se habla de que agregaron valor. Su producto, su compañía agregó valor. ¿A quién? A usuarios, a clientes, a la sociedad. Entonces, son personas que toman todo eso y que, si sale bien, tu vida y la mía va a ser, aunque sea un poquito mejor. Entonces, para mí es al revés. Tendríamos que incentivar a que más personas se animen a tomar todos esos riesgos y sacrificios para que podamos vivir mejor.

PERFIL: ¿Cómo manejas ese nivel de estrés? Pensar en que le estás metiendo tu vida a algo que el nivel de éxito no va a depender 100% de lo que vos podés llegar a hacer y que no se trata de un laburo más, se trata de tu proyecto ¿Cómo manejas eso?

MC: Y el estrés se maneja, yo diría, manejándolo. Es decir, si tenés que ocuparte de cosas y tenés que hacerlas. A mí me sirve, a veces, cuando tengo demasiado al mismo tiempo, priorizar, hacerme listas y priorizar qué es lo más importante, porque siempre tenés infinitas cosas, sobre todo con esto que vos decís, como es algo que tiene riesgo y que es algo que está emergiendo.

Constantemente tenés desafíos ¿En dónde me concentro? ¿Qué es lo más importante que tengo que hacer? ¿Y qué puedo dejar para más adelante? Ahí me hago listas de priorización, me hago foco. El estrés se combate manejándolo, o sea, resolviendo lo que te está estresando. Yo no creo tanto en ‘me voy a hacer yoga’ o esto o lo otro; en una compañía como una startup, tenés que resolver lo que te está, lo que te está preocupando. Lo que te está preocupando es tu salida.

PERFIL: Si tenés que destacar alguna habilidad que digas, ‘esto permitió que Marcelo tenga la capacidad de liderar un grupo’, porque una cosa es arrancar en tu departamento y que sea tu oficina y ser tu propio jefe, y otra cosa es liderar ¿Qué habilidad reconoces en Marcelo como CEO de la empresa?

MC: Yo creo que en mi caso me define la resiliencia. Esto de resistir constantemente, de tirar para adelante. Si viene un desafío, pasa algo con el mundo de criptomonedas, pasa algo con el mundo financiero, pasa algo con el contexto argentino, y es seguir tirando, seguir tirando para adelante. Creo que eso me define un montón. Y después la creatividad. Desde muy chiquito tengo miles de ideas. A veces, tantas ideas, el equipo, de repente, me quiere matar un poco. (Pero) Es bueno, tantas ideas, pero creo que esa creatividad, algunas funcionan, algunas de esas ideas funcionan y sirven. Así que resiliencia y creatividad.

PERFIL: Hablaste del contexto argentino. No es lo mismo ser resiliente en Estados Unidos, en Suecia o en Argentina. En ese contexto, ¿el argentino tiene una cuota mayor de esa resiliencia como para poder superar esos desafíos que muchas veces aparecen casi de una manera media insólita, digamos, con algunas regulaciones y demás?

MC: Sin dudas, si querés, lo puedo ver en dos ejes. Con respecto a emprendedores, el calibre de los emprendedores, no solo de los emprendedores, del talento argentino, viajo a veces mucho por América Latina, nosotros estamos expandiéndonos y es muy raro ver talento o emprendedores así como sacamos en Argentina. Creo que esa resistencia a la adversidad, ese empuje, esas ganas de salir, es algo que nos distingue a nivel mundial.

Por ejemplo, nuestros usuarios, hoy tenemos, estamos llegando a 3 millones de usuarios. Yo creo que también nos dio, en esas ganas de probar cosas nuevas de las personas, de buscar nuevos productos financieros, nos dio a nosotros una ventaja para crear un producto que se va a usar en el resto del mundo, en los próximos años, en un mercado que lo necesita hoy, como si estuviéramos adelantados en el tiempo. Hablábamos hace un rato de cómo te formaste y cómo es tu liderazgo dentro de una empresa.

PERFIL: ¿Cómo elegís al líder que tenés que tener también en tu empresa para resolver estos problemas del futuro que tienen que ser resueltos ahora? ¿Cómo armas tu equipo?

MC: todo lo que es estructura, equipo, sea algo que en el camino de emprender vas mejorando. Nunca nadie sabe desde el momento cero, ¿no? Y fue lo que fui iterando. Hoy como mi versión actual de liderazgo, y no solo de liderazgo, sino de las personas, del equipo entero, yo las mido en dos ejes.

Un eje es el impacto y otro eje es la cultura. El impacto tiene que ver con, no el impacto en su trabajo, sino en la compañía. ¿Cuánto impacto genera esa persona en la compañía? Puede ser una persona que tenga mucho seniority, o tenga muchas habilidades, pero por ahí no tenga tanto empuje, no tenga tanta energía. Entonces por ahí el impacto no es tan alto ahí. Pero por ahí podés tener otra persona que no tiene tal vez ese nivel de seniority, pero tiene una energía que va con toda y genera más impacto. Entonces un lado es el impacto y el otro eje tiene que ver con la cultura, que es cómo es el fit cultural.

hoy en día es tan importante que todas las entrevistas de cualquier persona que entra en la compañía, no importa el nivel, no importa el rango, tiene una instancia final donde hago una entrevista cultural para ver si es un fit y digo si sí o no. O sea que para mí la cultura es de las cosas más importantes que hay.

PERFIL: Sos ingeniero y en ingeniería, generalmente, tenés procedimientos para todo, tenés que tener todo bien cuantificado, tenés que saber mucho sobre eso ¿Tenés alguna guía de procedimiento para construir lo que construiste y para organizar a tu equipo?

MC: Como una receta, decís como... Sí, sí. Decís, bueno, vamos, esto se tiene que cumplir sí o sí. Yo creo que lo vas encontrando, vas estirando. Creo que si querés como lo más importante me parece que es elegir bien lo que querés hacer y hacerle muchísimo foco. Al punto donde decís esto es lo más importante, bueno, todo lo que me traigas que no es importante, no lo miro. Creo que esa es la única receta o proceso que se adapta a prácticamente todo.

PERFIL: A ver, esta es la parte más de docente. Te voy a preguntar respuesta de un minuto, a ver que nos expliques a todos los que están del otro lado, a alguien que no sabe absolutamente nada. ¿Qué es una criptomoneda y qué es blockchain?

MC: Ok, bueno, si querés te explico Bitcoin, que es la primera criptomoneda y la primera implementación de blockchain. Dale, a ver. Bitcoin es un activo digital que tiene como dos propiedades muy importantes. Imagínatelo como una forma de dinero, pero con dos propiedades muy importantes.

La primera es que es tuyo, no hay intermediarios. Es decir, nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede confiscar y vos sos libre de usar tu dinero como vos quieras. Y la segunda es una muy buena reserva de valor porque tiene predecibilidad.

¿Qué quiere decir? En Bitcoin van a haber 21 millones de bitcoins en total, esa es la cantidad que va a existir. Y hay una emisión que está predeterminada por el protocolo. Y vos podés saber de acá, de hoy, al año 2150, cuántos bitcoins van a haber en circulación, con una precisión de cada 10 minutos, que es el tiempo de bloque.

¿Qué quiere decir? Si viene un gobierno y dice, vamos a imprimir un millón de bitcoins, bueno, no. O sea, podés hacerlo y se va a llamar Bitcoin 3 o Bitcoin 2. Bitcoin va a seguir siendo lo que te da resistencia a la política monetaria. Es esa descentralización que te permite ser dueño de tu dinero, por un lado, y que nadie te lo pueda controlar, nadie te lo pueda modificar.

Es como, si querés, para cerrarlo, es como la mejor tecnología de reserva de valor que hemos inventado en la historia de la humanidad. Digo, para un argentino esta receta es como entrar en una estabilidad que no conocemos nunca. Bueno, creo que también tiene que ver por qué la adoptamos tanto acá en Argentina y por qué Lehman también nace acá en Argentina.

Aparte es un dato que te puede interesar. Hoy, el activo en Lemon, nosotros tenemos pesos, tenemos bitcoin, tenemos monedas estables, tenemos ethereum, tenemos más de 30 activos distintos. Hoy el argentino, de todo lo que tenemos, lo que más tienen es bitcoin.

Estamos en los récords históricos de la cantidad de bitcoin que los argentinos tienen en Lemon y cada vez más eligen el bitcoin. Más que, inclusive, las monedas cripto estables o criptodólares. Vos decís, bueno, el argentino va a comprar dólares. No, no, están comprando bitcoin.

PERFIL: ¿Hubo un salto cualitativo en Lemon? ¿Ya lo pasaron? ¿Cuántos usuarios tienen en la actualidad?

MC: Hoy estamos llegando a 2.9 millones, ya casi 3 millones de usuarios. Estamos en Argentina, nos expandimos hace poquito en Perú. En Perú, lo hacemos hace un mes y medio y nos convertimos en la aplicación con más descargas cripto del país y la aplicación con más descargas de todo el sector financiero por varias semanas en los stores. Así que también nos viene siendo muy bien en Perú.

Y como que vemos que se está replicando lo que sucedió en Argentina en Perú. Esto se decía de estar adelantado. O sea, creo que haber creado el producto en Argentina nos dio esa ventaja. Te podés decir, bueno, este producto se va a usar en el resto del mundo en los próximos años. Y ya lo estamos viendo en Perú. Ahora, también es verdad que todavía falta educación financiera y que todavía hay mucha gente que o no sabe o no confía en esto.

Digo, hubo un crecimiento exponencial, pero crees que falta un montón y por dónde viene la mano. Bueno, y totalmente justificado porque, así como tenés Bitcoin, también tenés un montón de otras cosas de cripto que agregan ruido, que se hacen pasar por cripto y son otras cosas. Entonces, obviamente que entiendo que el usuario, por un lado, esté confundido, por otro lado tenga desconfianza.

Nosotros lo que hacemos en Lemon es justamente crear un ecosistema seguro para esas personas. Donde, por un lado, los activos que encontrás en Lemon ya vienen curados y vienen con contenido educativo. Tenemos un curso cripto que ya hay más de 50 mil personas que lo hicieron. Totalmente gratuito. Donde vos podés aprender, podés entender. Por cada moneda tenemos un contenido que vos podés aprender, entender de qué se trata.

Y hacemos streams, hacemos un montón de contenido para que vos vayas creciendo. Lemon es como el lugar, si querés, donde vos, si no sabés de cripto, podés dar tus primeros pasos. A tal punto donde ni siquiera tenés que comprar Bitcoin.

Con la tarjeta Lemon, es una tarjeta Visa, la pasás en cualquier lugar del mundo. Cada vez que la pasás, te llevas Bitcoin. El 0,5% de la compra, se te va Bitcoin. Entonces podés conseguir Bitcoin ni siquiera comprándolo, solamente viviendo, usando tu tarjeta. Usando mi tarjeta ya voy a ganar Bitcoin. Es como un club de fidelidad donde vos vas teniendo algo y vas ahorrando aún sin tener que hacer ningún tipo de esfuerzo.

Claramente, Lemon es la que genera confianza en un mundo en donde hay que encontrar justamente esta necesidad de saber de dónde estoy, por qué tengo que confiar en algo. Y el nombre de la empresa, la construcción de la empresa tuvo que ver con eso.

PERFIL: ¿Cómo se te ocurrió crear Lemon? ¿Cuál era tu objetivo después de toda esa experiencia? Y para llegar a hacer justamente esto, que la gente confíe en vos.

MC: Bueno, tiene mucho que ver con lo que seguimos haciendo hoy, que es esto de sumar a las personas. Buscar la manera de que la gente que hoy no tiene, se sume a este mundo. Y arrancó por un tema de que yo conocí Bitcoin muy temprano, en 2013.

Tuve la suerte de entrar en Bitcoin, pensé que estaba cerca de los 100 dólares. Hoy un Bitcoin está 63 mil dólares más o menos. Pero no podía sumar a nadie más. Quería sumar a mis amigos. Me decían, no, es muy complicado esto. Tomá, te doy la plata, hacelo vos. A mis hermanos, a mis familiares. No podía sumar a nadie. Era muy difícil entrar. Y yo veía, si este universo, toda esta tecnología que va a cambiar el mundo, por un lado, lo que conocemos como dinero y próximamente lo que conocemos como internet, no puede ser que sea tan difícil de usar, porque nunca va a suceder si no. Entonces Lemon hace como una respuesta, como una solución, a que las personas se puedan sumar. Y especialmente los más cercanos.

Hoy, por suerte, mi papá usa Lemon, usa criptomonedas, mi mamá también, mis hermanos. Así que, de alguna forma, lo venimos haciendo bien. Me decías que, bueno, Argentina, la cuna de Lemon.

PERFIL: Ahora están en Perú ¿Cómo es el resto de la interacción de Lemon en el mundo y qué ideas tenés?

MC: Estamos expandiendo muy fuerte por toda América Latina. Nuestro objetivo es llenar de Bitcoin, llenar de cripto a toda América Latina. Esto que hicimos en Argentina, replicarlo. Y que otras personas de toda la región puedan acceder, puedan entrar, repetir este camino que venimos haciendo. No solo en Argentina, porque es un producto global.

O sea, a diferencia de por ahí otro tipo de negocio, el nuestro es un negocio digital. Lo que hacemos puede vivir en prácticamente cualquier lugar del mundo. Entonces ahora vamos a concentrar en América Latina, muy muy fuerte en la expansión. Abriendo Lemon e integrando con el sistema tradicional en muchísimos países de América Latina. Y más adelante, una vez que ya toda América Latina use criptomonedas, tenga Bitcoin, tenga Lemon, veremos qué sigue. Vamos por el mundo.

PERFIL: Y hoy, ¿cuántas personas tenés para desarrollar justamente esto? ¿Y cómo te imaginás cuando vayan en busca del mundo?

MC: Hoy somos 136 personas. Encontramos que, paradójicamente, crecer mucho el equipo no necesariamente nos da velocidad. Al contrario, yo creo que hay una cantidad que, superada esa cantidad, directamente te trae ineficiencias en la estructura. Especialmente hablando de una compañía de tecnología, donde la tecnología cada vez nos permite escalar de manera exponencial a lo que antes era de manera lineal. Entonces, creo que el equipo lo que vamos a buscar es concentrarnos en un producto global con integraciones en cada país. Por ejemplo, ya tenemos equipo en Perú.

De hecho, el equipo en Perú, justo esta semana, está de visita acá en Argentina, en la oficina. Además, hoy vamos a ir a cenar. Y así imaginamos tener pequeños equipos en cada país, pero siempre pensándolo como un producto global.

No como algo por cada país individualmente, sino como de toda la región. Ok, o sea, es una mirada distinta justamente con esto de la globalidad, ¿no? Las fintech tienen esta idea de que lo global se aplica con la identidad que tiene una empresa. O sea, vamos a encontrar la misma Lemon en cualquier parte donde está.

PERFIL: ¿Esa identidad va a ser la misma?

MC: Ese es el objetivo. Que vos puedas usar Lemon acá, en Perú, en Chile, en Colombia, en México, en Brasil, en todos lados. Y sea la misma experiencia. Y que no solo sea la misma experiencia. Que te puedas conectar con todas esas personas que tiene Lemon. Que le puedas enviar dinero o recibir con una persona en Perú, en Colombia, en México. O sea, lo que vamos a hacer es un producto y una red global. Ahora, ¿sabés qué? Una de las cosas importantes justamente para confiar en una fintech, para confiar... Hace un rato hablábamos de lo que era una inversión que tradicionalmente no se usa. Es la seguridad y la privacidad.

PERFIL: En ese contexto, ¿qué le podés decir a aquellos que no usan Lemon? ¿Qué significa para la empresa la privacidad y la seguridad?

MC: Y básicamente, si le podés explicar cómo se tiene que sentir dentro de lo que es la empresa, la aplicación. Nosotros encontramos que la confianza es la clave de nuestro negocio. Entonces empezamos a diseñar cuáles son hasta inclusive los valores que asociamos para lograr ese fin.

Y una de las cosas a la cual llegamos es la transparencia. Hoy Lemon, por ejemplo, tiene una herramienta que se llama Prueba de Reservas y Prueba de Solvencia, que es la única aplicación en el mundo que tiene una prueba de solvencia en tiempo real. Imagínate, es una... Dentro de la app, vos entras a la app y podés ver en tiempo real todos los fondos que hay depositados en todas las billeteras y podés hacer una prueba criptográfica que garantiza que eso es lo que realmente tenemos.

O sea, que vos... La mejor forma hasta de confiar es que no necesitas ni siquiera confiar. Que vos lo puedas verificar por vos mismo. Que vos no me tengas que creer a mí lo que yo digo, sino que vos puedas ir y verificarlo.

Entonces para nosotros es como fundamental la pieza de la confianza y eso va atado a la transparencia, a la seguridad y a la privacidad. Ahora, todo esto me imagino que se habrán cruzado Lemon y todas las empresas de desarrollo tecnológico con un mundo burocrático, analógico y que está vinculado con muchas veces las regulaciones y que en parte son necesarias por este tema de la seguridad. Aparecen muchas ofertas que lo señalabas.

No todas son confiables y muchas veces terminan siendo un mal paso de parte de aquellos que se meten en este tipo de inversiones.

PERFIL: ¿Cómo se llevan con el tema de las regulaciones gubernamentales, con la relación con sus pares, los diálogos que tienen que ver justamente con el desarrollo de este tipo de emprendimientos?

MC: Yo tengo una mirada distinta de la regulación. Yo creo que esta tecnología es prácticamente imposible de regular. Es imposible. Que vos evites que haya un mal actor, justamente con la descentralización, no lo vas a poder frenar. La forma de frenarlo es con educación. Es que las personas entiendan lo que está pasando, que entiendan quiénes son los actores malos y que ellas mismas puedan discernir. O sea, darle empoderamiento al usuario, en vez de decirle, este es malo, este es bueno, esto no podés, esto sí. Entonces, por un lado, yo creo que la regulación con respecto a cripto es algo que solo va a entorpecer las cosas.

Ahora, hay una cosa que sí es importante y es que el sistema financiero tradicional está regulado. Entonces, si vos querés interactuar, por ejemplo, en Lemon, que querés comprarte algo, no sé, salís de acá, querés comprar una Coca-Cola y que podés hacerlo con cripto. Y bueno, si vos querés interactuar con el sistema que está regulado, el financiero tradicional, tenés que soportar para esa parte las regulaciones que hace el sistema.

Ahora, todo el otro mundo descentralizado es imposible de regular y para mí no es la solución. Entonces, creo que es muy importante la regulación para interactuar con el sistema financiero y nosotros estamos de lleno ahí. Nosotros trabajamos con los reguladores justamente para encontrar cuál es esa relación.

Cosa que vos quieras comprarte un auto con tus criptomonedas, lo podés hacer. Que vos quieras, por ejemplo, comprar una casa, lo podés hacer. Que vos podés constituir una sociedad, que pasó hace poquito. Que querés constituir una sociedad y que los depósitos los hagas en criptomonedas, que también lo podés hacer. Entonces, esas son las partes donde para mí sí aplica la regulación. Con la interacción entre el sistema que ya existe. No con el nuevo. El nuevo, olvídate, no se va a poder regular. No hay forma. No hay forma.

PERFIL: Ahora, ¿crees que en algún punto cómo se fue adaptando el sistema a esta nueva tecnología? ¿En algún punto ese sistema más analógico detuvo un poco lo que debería haber sido más natural?

MC: Y de algún modo, si hoy está más adaptado. Mientras que ustedes se adaptaron justamente a la lógica de pensar en regulaciones.

PERFIL: ¿Si crees que los entes reguladores se adaptaron también un poco más a los tiempos? ¿O falta mucho?

MC: No, sí, sí. Hay un entendimiento mayor. Antes, cripto y bitcoin era mala palabra. Era asociado a todas las cosas negativas, actividades ilícitas. Ahora ya se entiende que no, al revés. Que tiene que ver con el futuro. Tiene que ver con, bueno, cómo se va a desarrollar el nuevo sistema financiero. Entonces, vemos que hay un cambio total. Antes por ahí nos sentíamos como el enemigo. Como que de repente el enemigo. Y ahora es al revés. Es bueno, ¿cómo hacemos para que esto sea lo mejor? Para el usuario. Para la persona de a pie, ¿cómo hacemos para mejorar su vida? Así que hay un cambio y creo que hay que seguir trabajando en conjunto. Con la industria y con el regulador. Porque si el regulador se pone a hacer por su cuenta, yo creo que no termina bien eso.

PERFIL: Ahora vamos a ir con la pregunta VISA. Pensé en vos cuando tenías 20 años y estabas arrancando tu carrera profesional. ¿Qué le dirías a esa persona hoy siendo CEO? ¿Qué consejo le darías para esa carrera?

MC: Es que, difícil pregunta. Tantas cosas que me gustaría decirme, pero creo que lo más importante es que elija algo que crea realmente importante para mi vida y para el mundo. Creo que antes de hacer Lemon hice otras compañías que eran divertidas, pero no tenían como esta parte de una misión de algo que realmente logré hacer el mundo mejor, que era lo que más me apasionaba. Entonces creo que elegiría algo que para vos sea importante y que para vos va a ser importante para el mundo. Y concéntrate en eso.

PERFIL: Pregunta personal. ¿Te vas de viaje? ¿Llevas pasaporte? ¿Llevas tus tarjetas Visa? Estoy segura. ¿Qué otro objeto personal siempre que viajas llevas con vos?

MC: La computadora. No hay mejor sensación que abrir la compu. Es como el mejor momento del día. O sea, la computadora y puedo, si querés ir ropa, nada, con la compu estoy.

PERFIL: pensemos un poco más en el futuro. Ya hicimos todo un recorrido, llegamos hasta acá, pensamos, imaginamos y hablamos a aquel Marcelo de hace 20 años. Te pregunto, ¿qué va a pasar hacia adelante? Sos joven, pero me imagino que estás construyendo una idea, una historia ya de tu empresa, ya está construida y estás pensando en aquello que siempre decimos, el legado que le dejas a tu empresa ¿Qué estás pensando para ese futuro?

MC: Lemon nació con una misión muy concreta. Es más, nosotros tenemos una definición que es impulsar la civilización hacia el futuro del dinero de Internet. Es decir, agarrar una persona de hoy y llevarla hacia ese futuro. Creo que el legado máximo que puedo dejar es haber cumplido esa misión. Es mirar para atrás y decir, ‘lo logramos’. Ahora todos usamos esta tecnología, vivimos en un mundo que va a ser mejor. Así que creo que el mejor legado es cumplir con nuestra misión.

PERFIL: Después de ser CEO en Lemon, ¿tenés alguna meta o es pensar demasiado?

MC: No, no tengo planes por ahora. Mi pasión está en esa misión, en ejecutar esa misión. Mi foco está ahí y estamos en el mejor momento de toda nuestra historia como compañía para hacerlo en la mejor posición. Así que es como que toda la cabeza está puesta en lograr eso.

PERFIL: Hace un rato decías que te había sorprendido ver 3.000 pibes escuchando experiencias de emprendedores y ahora te van a estar mirando un montón de pibes que piensan, sueñan y que en algún punto son ese Marcelo de los 12 años. ¿Qué le podrías decir a ellos?

MC: Que los necesitamos. Que necesitamos a los emprendedores y que no solo hagan tecnología con software, sino que en un montón de otras industrias. En salud, en comunicación, en energía, hasta en el espacio. Porque si son exitosos, imagínate una compañía de biotech y por ahí vamos a vivir más años. O sea, necesitamos que existan esos emprendedores y que sean exitosos para que la vida de todos sea mejor. Así que, que se animen, que si encuentran algo que les gusta probablemente les traiga la mayor felicidad de lo que puedan encontrar, que existe. Y que se animen y que si les sale bien lo van a disfrutar.

PERFIL: La última. Hicimos todo un recorrido de la vida de Marcelo. Quiero preguntarte ahora que me contaste todo esto. ¿Quién es Marcelo y quién es Chelo? Para todos los que te están viendo.

MC: Yo soy más Chelo que Marcelo. De hecho, tengo un canal en YouTube que es Chelin Tutorials. Donde también ayudo a emprendedores. Me gusta ayudar, me gusta compartir. Pero sí, soy un builder. Como te dije en su momento, a mí me gusta construir, me gusta hacer tecnología y me gusta compartir eso. Me gusta compartir con otras personas que hacen, con otras personas que les interesa. Así que sí, soy Chelo, el builder.