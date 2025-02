De vendedora a CEO: la historia de Verónica Marcelo, la "eterna aprendiz" que hoy lidera Natura Argentina

"Si me tengo que definir, diría que soy una eterna aprendiz", dice sonriente Verónica Marcelo, la CEO de Natura en Argentina al romper el hielo de nuestra entrevista, en lo que será el Episodio N°2 de CEO Talks, el ciclo con el que nos propusimos junto a la gente de VISA conocer a los líderes de las empresas más destacadas de la Argentina de hoy. Aunque no se trata de las tradicionales entrevistas con empresarios, sino que ensayamos un abordaje más humano, una mirada al interior de la vida de estos ejecutivos con alta responsabilidad que deben aprender a lidiar más que nadie con la falta de tiempo y a encontrar el equilibrio entre la órbita privada y el entorno del trabajo.

CEO de Nvidia se reunirá con Trump en la Casa Blanca

Esta charla con Verónica Marcelo estuvo cargada de un tono intimista y humano, en parte porque nos alejamos de los números fríos de las metas económicas de la compañía que dirige para focalizarnos en ella misma, en su historia, en su recorrido. Nadie se levanta siendo CEO, sino que es un trabajo a largo plazo y de tiempo completo. En el caso de Verónica Marcelo tiene el plus del ascenso o mejor dicho es una carrera con círculo perfecto porque recorrió todos los lugares posibles hasta llegar a dirigir la compañía. Entró "por casualidad" siendo vendedora y la pasión por hacer la colocó en su rol de líder.

Sin dudas, el objetivo lo cumplió con creces. Es mamá de dos hijos, tarea que combina con la responsabilidad de liderar una empresa innovadora como Natura, que nació siendo sustentable cuando aún el mercado no hablaba de eso.

Claro que para subirse a esta ola necesitó de su espíritu batallador, fuertes convicciones y ganas de aprender siempre. "Estar acá (en la entrevista) para mí también es un desafío que me motiva y eso me define", me dice antes de arrancar la charla.

Algo de la historia de Verónica Marcelo, la CEO de Natura

No voy a develar demasiado porque quiero que la escuchen a Verónica contar su vida, su trabajo, su pasión por hacer y lo que está haciendo hoy para seguir mantenerse como parte indispensable de una empresa en constante movimiento. Pero vamos a conocer mínimamente su historia y sus comienzos.

No siempre el camino es claro. Por caso, a los 18 años empezó a estudiar turismo, pero a los 6 meses ya sabía que no era lo que la apasionaba. De todos modos, no se permitió claudicar. "Con esta vocación de siempre de terminar lo que empezaba, terminé la carrera y estuvo muy bien. Aprendí, me desafié y vi cosas distintas, pero si hoy volviera atrás me diría, ¿por qué no te animaste a decir esto no? Pero, en ese momento era el mandato terminar lo que se empezaba", dice y acepta que de todos modos le aportó valores y conocimiento.

"Para mí la educación siempre va a ser un pilar super importante, pero no por el título que obtengas, sino por el recorrido, por lo que vayas aprendiendo y por los caminos que vas andando", admite.

De todos modos, su camino de formación estaba lejos de terminar con el turismo. Ya con más edad se permitió bucear en otras áreas. "Hice millones de cursos, un MBA e incluso un posgrado en recursos humanos, es decir que siempre estuve conectada con la educación. Tiene que ver con eso que soy, que siempre quiero aprender un poquito más", puntualiza.

Hoy día el conocimiento la sorprende incorporando saberes en equipo. "No es un curso, pero estamos muy metidos con la inteligencia artificial, desarrollando habilidades con mi equipo directo porque estamos mucho más enfocados en todo lo que es la transformación digital del negocio y avanzando internamente", dice.

"Creo que cada vez que vas creciendo en la pirámide organizacional, las habilidades blandas empiezan a tener un peso mucho mayor que las habilidades más técnicas", dice y agrega que en su caso "esas habilidades blandas fueron desarrollándose a lo largo de mi recorrido. Entre ellas veo la curiosidad sin dudas, pero también la capacidad de escucha, la cercanía. Mucho se habla de empatía, pero también de resiliencia, esto de aceptar algunas cosas que suceden y ver cómo revertir o seguir adelante", admite.

De vendedora a CEO

Una de las situaciones que la destacan en su rol actual es haber empezado en el puesto más básico de la compañía y 24 años después llegar a liderarla.

"Fue un poco de casualidad y hoy agradezco mucho esa casualidad. Yo vengo de una familia de comerciantes, siempre hubo negocios en mi casa. Mi primer trabajo fue gracias a mi abuela, que una vez le dije, "quiero tener plata para comprarme algo" y me mandó a secar plantas aromáticas porque en mi casa había quinta. Yo vendía en el negocio el orégano, perejil y otras hierbas que secaba y la gente me compraba. Con lo cual, esa veta comercial, si se quiere, la tuve desde siempre"

"Cuando empecé a vender los productos fue por casualidad y también tuve que romper el mandato de: "Sos una profesional, siempre te fue bien en el colegio, en la universidad, te recibiste con súper buenas notas, ¿te vas a poner a vender cosmética? Fue un animarme a vencer inseguridades mías, a vencer los mandatos y decir por qué no. Y hoy agradezco porque me hizo mucho más cercana a un montón de personas que me enseñaron, a muchos emprendedores del día a día, que me enseñaron a tomar la venta como un trabajo, y hoy estoy muy orgullosa de eso", admite.

"Entonces, sí, empecé hace 24 años vendiendo productos Natura, venciendo esas barreras que yo misma me ponía. Y aprendí mucho de la gente que me rodeaba", dice.

En el camino de reconocer mentores, Verónica señala a su abuela "sin dudas", pero también a las consultoras de la marca que le dejaron grandes enseñanzas: "La gente compra a quien también genera alegría, genera motivación. Y tengo anécdotas de personas que venían con bolsos súper cargados y parecía que levantaban plumas, porque se movían con una gran actitud u otra que un día me planteó "La queja aleja". Entonces yo nunca me quejo y esa frase la tomé y la digo constantemente", comenta.

El grupo de Natura está integrado por más de 900 personas, y aquí aparece el desafío de liderar un grupo de tales dimensiones. Cómo mantener la motivación, cómo manejar estos grupos y como retener al talento son tareas que no se pueden delegar.

" No sé si hay una fórmula. Yo te puedo decir lo que trato de hacer. Natura tiene un propósito muy lindo, muy marcado, que es mucho más allá de vender cosmética, con todo el impacto positivo que se puede generar a través de la venta de estos productos. Desde ese lado, creo que es súper motivador. porque cuando podés contar el propósito, es más sencillo y además tengo mucho esto de la cercanía, porque en más de 20 años pude hacer todo el recorrido", señala Marcelo.

Y agrega: "Pasé por distintas áreas y hoy puedo decir que tengo mucha cercanía con las personas. Y le doy espacio de mi agenda muy fuerte para conocerlas, hablar con ellas. A veces sale más naturalmente y otras, me lo auto impongo. Por ejemplo, una vez por mes hacemos un desayuno de reconocimiento y pueden venir colaboradores de distintas áreas propuestos a charlar. Nada más que para eso. Estás acá por algo especial que hiciste. Y eso para mí da cercanía".

La charla abarca temas de fondo como el contexto de liderar la firma en plena pandemia, adaptarse a los cambios de la logística e incluso hacerse cargo de la Operación en la Argentina, cargo que le llegó a Verónica en el momento que menos lo esperaba. Lo bueno es escuchar cómo se adaptó y quiénes la acompañaron en el proceso.

También hablamos de los desarrollos de la marca, del triple impacto -pilar clave del negocio- y de los planes que tiene esta empresaria para el futuro. Y sin dudas nos quedó mucho por recorrer, pero vale la pena escuchar la charla completa en el video que acompaña esta nota. Es reconfortante ponerle cara a un nombre, verla expresarse y sentirla tan cercana. Verónica cree que el rol de los empresarios ha cambiado en estos años. "Cuando yo empecé hace 30 años atrás, el líder de una empresa estaba como alejado. Te enseñaban que había que poner distancia. Ese era el concepto de liderazgo", explica

"Obvio que no me gusta que haya una imagen negativa de los empresarios porque creo que las empresas tienen un rol social muy importante, son generadoras de trabajo y eso es fundamental. Entonces digo, ¿qué responsabilidad hay desde mi rol de liderazgo de acercar, de comunicar lo que se hace con acciones? Eso va mutando y creo que los que hoy tenemos este rol, tenemos la responsabilidad de romper esas barreras y de acercar", concluye.

Las preguntas Visa para Verónica Marcelo

Para el final de la charla nos guardamos la perlita de un momento clave con la “Pregunta VISA”, una consulta especial que Gabriela Renaudo, Gerente de VISA Argentina, realiza a cada uno de los entrevistados en relación con su liderazgo.

Gaby Renaudo: "- Pensa en vos cuando tenías 20 años y estabas arrancando tu carrera profesional, qué le dirías a esa persona hoy siendo CEO, qué consejo le darías para esa carrera".

Verónica Marcelo: - ¿Qué le diría? yo le diría a Vero animate, levanta tu voz, alza tu mano cada vez que lo necesites, pedí ayuda y animate a que algo no te salga bien pero no te quedes con la intriga de no hacerlo, eso animate y elegí con libertad.

Gaby Renaudo: - Te vas de viaje, llevas pasaporte, llevas tus tarjetas Visa estoy segura, ¿qué otro objeto personal siempre que viajas llevas con vos?

Verónica Marcelo: "- En ese momento no puede faltar un libro, no puede faltar un abrigo porque soy súper friolenta y no puede faltar unos anteojos de sol, porque me encanta tirarme en cualquier parque, en cualquier lugar y sentir que el sol pega en la cara pero y que lo puedo mirar".

lr