Mariana Schoua, una CEO que se apoya en el "liderazgo consciente" y diversifica el mundo de la energía

No es común ver CEO's de empresas energéticas que sean mujeres y en ese sentido, Mariana Schoua es una "rara avis" del mundo empresario. Pero estar en el lugar indicado en el momento oportuno, sumado a su eficiencia y a su perseverancia, le permitieron ir avanzando posiciones dentro de Aconcagua Energía Generación, para que, 3 décadas después, pueda liderarla "de forma consciente".

En plan de autodefinirse destaca entre sus habilidades ser eficiente. "Prueba de eso es que tengo mellizos", dice sonriente al comenzar a desandar los 30 años que lleva trabajando en la industria de la energía, un segmento dominado por la presencia masculina que nunca la incomodó ni le impidió crecer.

"Soy líder de personas desde hace muchos años (12 años). Me gusta mucho lo que hago, e incluso te podría decir que estoy comprometida con el desarrollo sostenible del país", comenta en esta charla que se convierte en el Episodio 3 de las Ceo Talks, el encuentro que proponemos en PERFIL en conjunto con VISA para conocer un poco más a los líderes de las empresas más destacadas de la Argentina.

Para Schoua, no hay dudas de que, lo que podemos hacer cada uno desde nuestro papel de ciudadanos o en su caso como líder de empresa de energía, ayuda a contribuir al desarrollo sostenible del país. Y reconoce de sí un compromiso con la diversidad y la inclusión. "¿Cómo ejerzo todos esos roles? Primero desde mi lugar de CEO de la empresa para la que trabajo y después como vicepresidente de Amcham, como directora de Voces Vitales, que es una organización para el liderazgo de la mujer, como miembro de WSD, como mentora y también dando charlas", admite.

Tres décadas en la compañía y siempre algo por descubrir

Mariana Schoua llegó a Aconcagua Energía Generación cuando tenía 22 años, en la que era una empresa recién privatizada allá por el '94. "La multinacional tenía los nuevos activos con gente trabajando en especial en operaciones y en mantenimiento, pero armó la compañía de cero en Buenos Aires para todo lo que no era específico del negocio, con lo cual, estaba el gerente general, una secretaria, y entré yo para hacer un poco de todo", recuerda.

Con una carrera de grado como contadora, tenía a cargo resolver todo lo que se relacionaba con la administración y las finanzas, aunque admite que también llevaba adelante cuestiones legales, comerciales e incluso de recursos humanos. "Empecé abarcando un montón de cosas y después fuimos desarrollando equipos. Así que, fueron muchos años", insiste.

Perfil - ¿Y cuándo llega esta posibilidad de estar en el rol pleno de líder de la compañía?

MS: Me promovieron a CEO en el 2012, con lo cual hace más de 12 años que ejerzo el rol. Sigo siendo CEO de los mismos activos, del mismo negocio, pero a través de distintos accionistas.

Perfil - ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo compatibilizas tu vida personal con la vida laboral?

MS: Bueno, ahora los mellizos ya son grandes, crecieron, Ya no es el arrebato de la niñez. No es lo mismo, pero es muy personal. No conozco a nadie que tenga una receta. Te puedo contar cómo la llevaba yo. Ahora es mucho más fácil, pero siempre busqué compartimentarme. Cuando trabajaba estaba full,100% en el trabajo, y cuando estaba en mi casa, 100% en mi casa. No sé si es lo recomendable, no sé si es bueno o malo, a mí me dio resultado. Además, soy muy organizada, muy planificada y eso con hijos mellizos es fundamental. Entonces, bueno, eso me ayudó a poder lograr el balance y, por supuesto, el hecho de contar con una red de contención en mi casa que lo hizo posible.

Perfil: - Además de ser organizada y eficiente ¿qué otras habilidades crees que te llevaron a este lugar de liderazgo?

MS: A ver, no es que me propuse llegar a donde llegué porque tenía un objetivo. Siempre traté de hacer lo mejor que pude en cada puesto que me tocó o en cada rol que me tocó estar, y eso me fue llevando. Siempre profundizando en lo que tenía que hacer, pero al mismo tiempo sin perder la visión estratégica. Siempre, si era necesario, abarcando más de lo que estaba previsto para poder entender las necesidades del conjunto; y ser flexible. En especial en Argentina, ni que hablar en el mercado eléctrico, que la regulación va cambiando permanentemente. Entonces, yo creo que la flexibilidad también me ayudó. Y otra cosa que creo que tengo es un poquito de templanza, muy importante también para el momento de las decisiones. Y para surfear todas las cosas que van pasando inevitablemente.

Además, muchas veces las cosas no son como uno se las imagina, entonces, la templanza ayuda.

PERFIL: - ¿Reconoces alguien en tu historia profesional que haya sido una especie de mentor?

MS: - Cuando empecé, el único empleado de Buenos Aires -prácticamente-, era el gerente general, el CEO de la compañía. Y él, sin que nadie lo nombre como tal, fue mi mentor. Yo era muy joven, era contadora y mujer. Fue un desafío. Esta persona es muy inteligente, brillante, y además un ingeniero nuclear, que había trabajado en Europa, en Estados Unidos y tenía un modelo de liderazgo de vanguardia, para ese momento, que me marcó mucho.

PERFIL- ¿Y hay alguna de esas cosas que crees podes imprimirle a quienes trabajan con vos hoy?

MS- Sí, un liderazgo muy horizontal, o sea, no jerárquico; esto de que todos nos tratamos de igual porque lo que respetamos no son las jerarquías, sino el conocimiento. Y un liderazgo muy participativo.

Me gusta hablar del liderazgo consciente. Uno lidera y cuando lo hace es una cosa que te sale natural.

Perfil: ¿Cómo definirías ese liderazgo consciente?

MS: ¿Qué quiere decir? ¿Es este estilo de liderazgo que corresponde a esta situación o tengo que cambiarlo en función de la situación que se presenta? Suelo anotar los momentos de crear cultura. Cuando uno lidera, toma micro decisiones todo el tiempo al hablar con la gente o tomar decisiones, o en virtud de nuestras actitudes o respuestas. Y con esas micro cosas, se crea cultura. Entonces, practico el liderazgo consciente.

PERFIL: ¿Cuántas personas trabajan con vos?

Ahora Aconcagua Energía Generación, la empresa que lidero, está dentro de un grupo de energía que tiene como tres unidades de negocio. La más importante es petrolera y está integrada verticalmente. Tiene Aconcagua Servicios y Aconcagua Energía Generación. Somos toda la parte de generación de energía eléctrica y comercialización. Todo el grupo somos 750 personas diseminadas a lo largo del país.

Estamos en un momento muy particular. La energía es uno de los sectores más pujantes en la Argentina de hoy, o por lo menos en la que se está vislumbrando hacia el futuro. Hay que trabajar también con un reducido número de personas, porque no tenemos un mercado laboral enorme.

Perfil: ¿Cómo mantener motivada a la gente? ¿Qué cosas crees que ayudan?

MS: Es una de las industrias más fascinantes que puede haber. Por empezar, la energía, en general, es el motor para cualquier país. Hoy no me imagino el desarrollo de ningún país o de ninguna sociedad sin energía eléctrica. La demanda despega no solo por las mayores industrias sino por la electromovilidad o por la inteligencia artificial que necesita más capacidad de procesamiento, por ejemplo. En nuestro país, todas las industrias que están despegando y que son el motor de nuestro país (la petrolera, la de energía, el agro), todas necesitan energía eléctrica.

Te puedo hablar una hora del mundo de la energía que de por sí es fascinante. Y después, trabajo en una empresa con prácticas de mercado con las que cuidamos a las personas.

Y que puedan ser parte de la inclusión, es una de las cosas que hace que las personas no se vayan. Generar camaradería.

PERFIL: ¿Te atribuís algún logro dentro de tus años como CEO?

MS: Logré armar equipos de alta performance. Las compañías no existen, ¿viste? En realidad existen las personas. Entonces, personas que estén comprometidas con su trabajo, que se inspiren mutuamente, que se apoyen, que logren la mayor productividad posible, que tengan un objetivo común, que se mantengan juntas a pesar de las vicisitudes y todos estos cambios e incertidumbres que se te van presentando todos los días. Yo creo que eso lo logré. Bueno, es un montón.

"Los empresarios que trabajan en un contexto de competencia, tienen que ser bien vistos: son los que generan trabajo, los que producen y asumen riesgos", afirma Mariana Schoua, CEO de Aconcagua Energía Generación al hacer un balance de la mirada que tiene la sociedad de los empresarios en este tercer episodio de Ceo Talks auspiciado por VISA, aunque no por eso deja de ver que "hay empresarios que son corruptos, que no son justos con sus empleados, y que se merecen una mirada negativa de la opinión pública".

"Mientras sea en un marco de competencia, que ganen plata, porque cuanto más ganan, reinvierten, producen desarrollo y contratan empleo genuino", asegura la empresaria, aunque no duda en señalar que en lo que no está de acuerdo es "cuando se opina mal de los empresarios por ganar plata. Para mí es todo lo contrario: los empresarios tienen que ganar plata, las empresas tienen que ganar dinero"; afirma.

"Lo que sí veo a nivel mundial es que los CEOs empezaron a hablar de temas que no son puramente comerciales, sino que empiezan a hablar de temas más globales, a tener una opinión y la comparten. Un poco esto que estamos haciendo nosotros a otra escala. Yo, en mi pequeña escala, tengo influencia en mi grupo de trabajo, entre mis pares. Si además lo que haces, lo haces para distintas organizaciones o cámaras, entre distintas empresas, si lo que decís sale en los medios, en la sociedad, entonces, tenemos una voz y me parece bueno usarla. Creo que eso sí cambió un poco y que más CEO's se atreven a hablar.

¿CEO se nace o se hace?

Le preguntamos a Schoua cuál es su concepción sobre el llegar al lugar que le toca estar hoy. ¿Nació para eso o se fue haciendo?

"Creo que CEO se hace", dice directa. "Todo se puede aprender. Si uno está bien formado, te van ayudando en el camino, te van dando feedback. Con educación formal, educación informal y entrenamiento entre pares, cualquiera puede llegar a ser CEO de una compañía", asegura.

La charla con esta empresaria es mucho más profunda y toca aristas de la actualidad, donde aprovecha para analizar el mercado energético actual, el rol del nuevo gobierno y los planes que tiene como lidera de la compañía para el futuro inmediato. Te invitamos a que la escuches en el podcast de Spotify, o que veas el video que te compartimos.

Las preguntas VISA para Mariana Schoua

Para el final de la charla nos guardamos la perlita de un momento clave con la “Pregunta VISA”, una consulta especial que Gabriela Renaudo, Gerente de VISA Argentina, realiza a cada uno de los entrevistados en relación con su liderazgo.

Gaby Renaudo: "Pensa en vos cuando tenías 20 años y estabas arrancando tu carrera profesional, qué le dirías a esa persona hoy siendo CEO, qué consejo le darías para esa carrera".

Mariana Schoua: Me diría,,, me diría que confíe en mí misma. Uno a veces, no sé si atribuírselo al género o a la juventud, tiene el síndrome del impostor. Entonces, no se la cree..Me diría que confíe y que siga haciendo lo mejor que puedo en cada oportunidad que tengo. Eso nunca falla.

Gaby Renaudo: - Te vas de viaje, llevas pasaporte, llevas tus tarjetas Visa estoy segura, ¿qué otro objeto personal siempre que viajas llevas con vos?

Mariana Schoua: Hoy es fácil. Lo que no puede faltar es el celular. En el celular tengo la tarjeta Visa.

