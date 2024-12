Primer año de Milei: perdió la industria y ganaron la energía y las finanzas

Se cierra 2024 y el balance económico del primer año de gestión de Javier Milei tuvo ganadores y perdedores. Los economistas consultados por PERFIL coincidieron en que los tres rubros más afectados por el programa económico del Gobierno fueron la construcción, la industria y el comercio. Mientras que el sector financiero y la energía resultaron los grandes vencedores de este año.

De acuerdo con el Indec, la industria de la construcción se derrumbó un 20% en los primeros diez meses del año, en comparación con igual período del año pasado. “A pesar de la mejora en el crédito hipotecario, el sector no recuperó los niveles previos debido al costo elevado de materiales y la baja inversión pública”, expresó a este medio Leo Anzalone, economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec).

En cuanto a la industria, el acumulado de enero-octubre de 2024 presenta una disminución del 11,6% respecto a igual período de 2023. De acuerdo con los especialistas, fue por la apreciación del peso y los costos laborales altos golpearon la competitividad.

En tanto el comercio, que a pesar de la pequeña mejora en noviembre y que se espera también un repunte en diciembre debido a las fiestas, se vio afectado por la pérdida de poder adquisitivo a lo largo de este. Según la consultora Scentia, el consumo masivo acumuló una contracción del 13,5% hasta noviembre.

Sin embargo, sobre la balanza pesa la incidencia de estos tres grupos, que en su conjunto son los que más inciden en el estimador mensual de actividad económica (EMAE), que acumula hasta noviembre una contracción del 2,7%. En ese sentido, la consultora PxQ, del economista Emmanuel Álvarez Agis, remarcó: “El año termina con una caída del PBI en el orden del 3%, que sería del 6% si no tomamos en cuenta el efecto de la normalización del agro luego de la sequía de la anterior campaña”.

Ganadores. Según los analistas, el sector bursátil junto a la energía fueron los grandes ganadores de este 2024. En relación con los mercados financieros, el riesgo país bajó a niveles mínimos desde 2019 y las acciones argentinas duplicaron su valor en dólares, con rubros como el hidrocarburífero lideraron el repunte.

“El sector financiero fue el gran beneficiado por la baja del riesgo país, el repunte del crédito y la demanda de instrumentos en pesos y dólares. Los bancos locales también aprovecharon la reactivación de la actividad económica”, expresó Anzalone. Agregó al sector de la energía como otro de grandes resultados este año, impulsados por proyecto de Vaca Muerta, y con empresas como YPF y Pampa Energía mostrando fuertes ganancias.

“Otra cosa muy positiva es la dinámica de las exportaciones y las inversiones en el sector energético, el RIGI ayudó mucho a eso. Y también la consecuencia del ordenamiento fiscal que permite que el sistema financiero empiece a ofrecer crédito al sector privado, la aparición del crédito hipotecario y la oferta de crédito del sector privado esto es algo muy positivo”, agregó María Castiglioni, economista de C&T.

En esa línea, según datos de la secretaría de Energía, el país registró en noviembre un superávit de la balanza comercial energética de más de US$ 514 millones y acumula US$ 4.806 millones en los primeros once meses del año por el crecimiento de las exportaciones y una caída de las importaciones.

Diego Giacomini, economista de la consultora Economía & Ética, en su semanario económico sintetizó el contraste de los sectores económicos: “La economía financiera y la economía real no pueden ir por callejones paralelos disociados. No puede haber economía financiera exultante y optimista con economía real escéptica y pesimista. La segunda le da sustento a la primera; y nunca es al revés, porque la primera se nutre del ahorro y el ahorro se genera produciendo antes. Ergo, la economía real va siempre por delante de la economía financiera. Nunca al revés. Si fuera al revés, el sector financiero y el sector bancario estarían inventando crédito y dinero desde la nada, lo cual en el largo plazo solo puede generar desequilibrios monetarios y cambiarios, más en Argentina”.