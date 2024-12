La bola de nieve del carry trade que añade riesgos al dólar 2025

El año cierra con la exposición de una debilidad en el modelo libertario: las tensiones del carry trade. Esta semana, el Banco Central debió vender US$ 803 millones para contener el dólar tras lo que el mercado sindicó como el cierre de posiciones por parte de una gran compañía. Esto implicó el mayor desembolso de divisas del año, un episodio que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las políticas de cara a 2025, aunque matizado por una baja del riesgo país.

Aprovechar las altas tasas en pesos para obtener beneficios en dólares oficia de herramienta clave para sostener la estabilidad cambiaria. Se trata de un negocio tan rentable como inestable, que el mes pasado estimaron en la Fundación Encuentro que acumulaba una bola de nieve equivalente a US$ 10.500 millones que, cuando se cierren las posiciones, sumará una demanda peligrosa al mercado cambiario.

PXQ advirtió que el esquema actual depende de un delicado equilibrio: para mantener el atractivo de la bicicleta financiera, las tasas de interés deben permanecer elevadas, lo que aumenta las tensiones sobre el sistema financiero. Por otro lado, un ajuste prematuro podría desencadenar una salida masiva de capitales, elevando la brecha cambiaria y generando un impacto inflacionario significativo.

El cierre del año deja a las reservas del BCRA en una situación delicada. Según Vectorial, si bien el Gobierno cuenta con los recursos necesarios para cubrir los vencimientos en moneda extranjera de enero, su uso llevará las reservas netas a niveles profundamente negativos, pasando de -1.390 millones de dólares actuales a -7.100 millones.

Esta dinámica refleja los límites del esquema financiero actual, que utilizó los ingresos de los US$ 22 mil millones del blanqueo para reforzar reservas y contener el tipo de cambio. Aunque estos recursos permitieron mantener una relativa estabilidad en 2024, la consultora PxQ advirtió que en un mal escenario deberá hacer frente a las obligaciones de 2025 con reservas líquidas (es decir, con depósitos privados). “Mientras la confianza en el sistema financiero local se mantenga, el esquema funciona. Por esa misma razón, el riesgo está dado por una corrida de los blanqueadores, evento que suele tener lugar en Argentina en años de elecciones generales, no de medio término”, analizó el informe que dirige Emmanuel Álvarez Agis.

La situación internacional añade un nivel adicional de complejidad. La devaluación del real brasileño, que cerrará el año con una depreciación del 27% frente al dólar, afecta directamente a la competitividad de las exportaciones argentinas. A esto se suma la debilidad de las bolsas globales y las expectativas de mayor endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que podría restringir aún más el acceso al crédito para el sector privado local.

Por otro lado, Vectorial señaló que el turismo comenzó a jugar en contra de la pax cambiaria. En noviembre, viajaron 64% más argentinos al exterior interanualmente, con un incremento notable para compras a países limítrofes. Este fenómeno presiona las reservas en un momento crítico y refuerza las expectativas devaluatorias.

Default: Los Grobo no pudo pagar

Los Grobo y su subsidiaria Agrofina, dos importantes empresas agropecuarias, anunciaron que dejarán de pagar sus deudas. Entre ambas compañías, el incumplimiento asciende a US$ 10 millones hasta el 31 de marzo de 2025.

El conglomerado, controlado en un 90% por el fondo Victoria Capital Partners (VCP) y en un 10% por el empresario Gustavo Grobocopatel y su hermana Matilde, atraviesa una crisis. El comunicado oficial firmado por Julieta Gioia, responsable de relaciones con el mercado, explicó que “la creciente iliquidez en el mercado de pagarés bursátiles para emisores del agro, sumado a la imposibilidad de cobro de ciertos créditos en favor de la sociedad y las dificultades financieras de una compañía relacionada”, fueron determinantes para el incumplimiento.

El primer impago, por US$ 100 mil, se produjo el jueves. La situación no es aislada: Agrofina, su división de agroquímicos, también declaró su incapacidad de afrontar $ 400 millones. Ambas empresas anticiparon que no podrán hacer frente a sus compromisos hasta marzo del próximo año, aunque buscarán soluciones durante enero para evitar un deterioro mayor.