Mayor venta de dólares del BCRA de la era Milei

El Banco Central vendió ayer US$ 25 millones en el MULC y esa cifra asciende en la semana a US$ 803 millones, lo que implicó la mayor venta semanal en la gestión de Javier Milei. A su vez, las reservas de la autoridad monetaria retrocedieron US$ 895 millones en la última rueda y US$ 1.026 millones en las tres jornadas hábiles de esta semana.

De acuerdo al panorama económico del Banco Provincia, las ventas del BCRA se debieron a que “el fin del impuesto PAIS abarató el tipo de cambio importador, concentrando algunas compras que venían pospuestas y la autoridad monetaria quedó en terreno negativo por primera vez desde septiembre, es decir, desde que empezó el blanqueo”. “No obstante, producto del buen arranque del mes, diciembre todavía se ubica por encima de la media histórica (+US$ 870 millones y +US$ 800 millones, respectivamente)”, aclararon desde la entidad bancaria y, a su vez, alertaron por el año que viene, donde “la demanda de dólares será mayor que en 2024, a la apreciación cambiaria y cierto rebote de la demanda interna se sumarán mayores pagos de deuda, que rozarían los US$ 25 mil millones (más del 75% de las reservas brutas) entre el Estado nacional y el Banco Central, más provincias y empresas”.

Sin embargo, el día fuerte de ventas de la máxima autoridad monetaria en el mercado cambiario fue el jueves, en el cual se desprendió de casi 600 millones de dólares. La alta demanda se habría explicado por la industria automotriz, y no debería repetirse en el corto plazo. Al respecto, Portfolio Personal de Inversiones (PPI) resaltó en uno de sus informes de mercado: “No solo fue el mayor resultado negativo en la era Milei, sino también desde fines de octubre de 2019 (-US$ 812 millones), cuando ya se había reinstaurado el cepo en la gestión Macri luego de las PASO de aquel año. Bajo controles de capitales y cambiarios, es la tercera mayor venta del BCRA, solo superada por la anteriormente mencionada de octubre 2019 y una registrada a principios de octubre de 2015 (-US$ 645 millones), previo a las elecciones generales de aquel entonces. La abultada venta de ayer se suma a la del lunes de US$ 179 millones, por lo que el BCRA se deshizo de US$ 776 millones en las últimas dos ruedas”.

A su vez, ayer el Central dio a conocer el informe “Evolución del mercado de cambios y balance cambiario” del undécimo mes del año. “Las reservas internacionales aumentaron US$ 1.596 millones en noviembre, finalizando el mes en un nivel de US$ 30.214 millones. Este aumento fue explicado principalmente por las liquidaciones de compras netas del BCRA en el mercado de cambios por US$ 1.627 millones, por el aumento de las tenencias en moneda extranjera de las entidades en el BCRA por US$ 997 millones y por los ingresos netos de capital e intereses de préstamos de organismos internacionales (excluyendo al FMI) por US$ 394 millones”, detalló el documento.

Mercados. En la bolsa local, el S&P Merval cayó el 0,8%. En cuanto al panel general, las acciones que culminaron con subas fueron: Banco de Valores (+2,8%), Telecom (+2,1%) y Transportadora Gas del Sur (+1,9%). A la baja terminaron Bolsas y Mercados Argentinos (-2,8%), Transener (-2,7%), Edenor (-2,4%) y Transportadora Gas del Norte (-2,4%).

En el segmento de renta fija, la deuda soberana cerró de manera dispar. Los bonos que terminaron al alza fueron el Bonar 2028 (+1%) y el Global 2038 (+0,2%). En tanto, a la baja terminaron el Global 2030 (-0,8%) y el Global 2029 (-0,5%). Por su parte, el riesgo país cerró en los 627 puntos básicos. De esta manera, el índice que elabora el JP Morgan cedió el 0,6% y registró un nuevo mínimo desde noviembre de 2018.

Por último, en Wall Street los papeles argentinos terminaron con mayorías a la baja: Edenor (-2,1%), Cresud (-1,1%) y Globant (-1,1%). En cambio, terminaron con subas los siguientes ADR: Loma (+2,4%), Transportadora Gas del Sur (1,9%) y Telecom (1,7%).

El blue subió $ 55 por tercera semana

El dólar blue aumentó $ 55 por tercera semana consecutiva. La divisa norteamericana paralela cerró ayer a $ 1.215 y alcanzó su mayor valor nominal desde el 28 de octubre pasado.

De acuerdo a analistas de mercado, la suba del billete paralelo de los últimos días se dio luego de que, a principios de mes, el Banco Central resolviera bajar más la tasa de política monetaria hasta el 32%, desde el 35% previo, y por mayor demanda estacional debido a las vacaciones y disponibilidad de dinero tras el pago de bonos de fin de año y aguinaldo.

En tanto, el mayorista cerró a $ 1.031,50. En consecuencia, la brecha con el paralelo se ubicó en el 17,8%. Por su parte, el dólar MEP trepa hasta los $ 1.166,56, por lo que la brecha con el mayorista se ubica en el 13,1%. En tanto, el Contado con Liquidación (CCL) aumenta a $ 1.178,02 y el spread con el oficial es del 14,4%.

Por último, el dólar tarjeta quedó en $ 1.365,60, mientras que el cripto o dólar bitcoin cotizó a $ 1.205,30.