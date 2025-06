El consultor financiero Gastón Lentini, dialogó con Canal E y compartió un análisis integral sobre el contexto económico actual, las oportunidades de crédito en el sector agroindustrial, y el profundo cambio cultural que, según él, se vive en la Argentina. Desde Agroactiva, Lentini remarcó: “Las expectativas eran muy, muy amplia, era muy buenas realmente”, en referencia al ánimo de los productores y la diversidad de propuestas crediticias.

Lentini observó que, a diferencia del año pasado, este año hubo una mayor oferta de créditos de bancos provinciales y privados: “Había créditos que decían 0%, pero cuando investigué no era tan 0%, así que mucho cuidado con eso”. No obstante, destacó la aparición de créditos en pesos al 20% por parte del Banco Nación.

También hay líneas de créditos a corto plazo al 11%, muy por debajo de la inflación proyectada: “Una tasa del 11% en pesos es una tasa muy, muy, pero muy buena”.

Al ser consultado sobre si este era un buen momento para invertir en el sector, Lentini explicó: “El gobierno necesita dólares, está claro. La promesa es bajar impuestos, está claro. Y en ambos sentidos son situaciones que me parecen útiles”. Subrayó que si la baja de retenciones se sostiene, el sendero para el agro puede ser optimista, aunque reconoció el esfuerzo fiscal que esto representa para el Estado.

Realidad del productor: riesgos y desafíos invisibles

Lentini advirtió que muchas veces desde la ciudad se idealiza al productor: “Está esa idea de que el que tiene un campo está salvado. No, no. Si no llueve o llueve demasiado, el productor que se vio inundado al momento de levantar la cosecha terminó recibiendo cero pesos”. Recordó que el agro enfrenta riesgos climáticos y económicos, y que “si un productor tiene dos o tres campañas malas, queda fuera de juego. Literalmente se funde”.

Al hablar sobre el “carry trade”, Lentini recomendó alternativas flexibles: “Si el productor no quiere vender la soja pero está obligado a hacerlo, puede vender, recibir pesos y colocarlos en un fondo común de inversión que sigue el precio de la soja. Invierte en lo que conoce”. Así, invita a los productores a explorar el mercado de capitales para cuidar el valor de sus activos.

El mercado, el riesgo país y la mirada de largo plazo

Consultado sobre la caída reciente del MERVAL, Lentini contextualizó: “Desde el inicio de este gobierno, la suba fue del 200%. Ahora, esta corrección tiene que ver con variables como la política, el aumento a jubilados, y la postulación de Cristina. El mercado no reacciona bien ante la posibilidad de regreso del kirchnerismo”. Aun así, Lentini se mostró constructivo: “En el largo plazo sigo siendo positivo con el país”.

Sobre la inflación y el rol del gobierno, Lentini explicó: “El argumento es: no va a haber pesos porque de esa forma contengo cualquier posible corrida contra el dólar”. Sin embargo, advirtió que la acumulación de reservas sigue pendiente y “las reservas que tenemos son históricamente bajas. Es un paciente que todavía sigue dentro del hospital”.

Flexibilización y dólares “bajo el colchón”

Respecto a la medida oficial para permitir la utilización de dólares en efectivo, Lentini fue pragmático: “Celebro la medida, me parece que es una buena medida. Me gustaría llegar a un momento donde yo pueda ir a la verdulería y decirle, señor verdulero, tome un dólar, deme un kilo de bananas y se acabó”. Y subrayó que la cultura argentina históricamente incentivó el ahorro en dólares fuera del sistema.

Para Lentini, la Argentina enfrenta un cambio de paradigma profundo: “El empresario pyme tiene que ser más eficiente, renegociar con proveedores, cuidar los salarios, porque ya no puede trasladar a precios. El empleado, a su vez, tiene que cambiar el chip: ya no hay inflación para que cada tres meses le suban el sueldo”. Y concluyó: “Ahora como empleado vamos a tener que agregar valor realmente a nuestro jefe, al dueño de la empresa”.