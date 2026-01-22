Alerta en la producción agrícola por atravesar “un momento de hostilidad en términos de temperatura”

El consultor en el mercado de granos, Germán Iturriza, comentó en Canal E que el mercado de granos atraviesa semanas decisivas marcadas por un patrón climático muy contrastante y por precios internacionales condicionados por altos stocks.

Al analizar los mapas climáticos, Germán Iturriza aclaró que, “esto es una foto de los modelos que, obviamente, los modelos van corriendo sus actualizaciones cada seis horas”, y remarcó que se trata de “una foto que es dinámica”. Sin embargo, subrayó que el patrón se repite: “Viene siendo algo recurrente, continúa apareciendo este mismo patrón ya hace prácticamente una semana”.

Las 2 caras del cima en el sector agropecuario

Según describió, “lo que estamos viendo ahí son dos zonas totalmente opuestas”. Por un lado, “seco total, sur de Brasil, litoral, Buenos Aires, Uruguay, completo”, con acumulados de precipitaciones muy bajos hasta fin de enero. En ese contexto, advirtió que esas áreas enfrentarán “un momento de hostilidad en términos de temperatura” y “lluvias por debajo de lo normal, o sea, prácticamente nada”.

En contraste, Iturriza explicó que en la zona centro-oeste “claramente, ahí estamos viendo que sí tenemos acumulados”, con lluvias que no llegan de una sola vez sino como “una recurrencia de acá hasta fin de mes”. Ese escenario climático tiene consecuencias directas sobre los cultivos. En este contexto, enfatizó que, “cada lote es un mundo”, ya que el impacto depende del manejo, del perfil hídrico y del estadio fenológico.

Aún así, anticipó que, “estos 10 días, hasta fin de mes, nos va a llevar kilos”, especialmente en maíces en floración. En particular, mencionó al maíz sembrado más tarde de lo habitual: “Es ese maíz el que está hoy en pleno momento reproductivo y que está enfrentándose a esta hostilidad de la atmósfera”.

Cuál es el panorama del mercado agrícola

En cuanto al mercado internacional, el entrevistado describió un Chicago con abundante oferta: “Tenemos un Chicago mostrando una sobreoferta, o sea, stocks abultados en el corto plazo de soja, de maíz y de trigo”. No obstante, aclaró que eso no implica un techo definitivo: “En el agro, por suerte, ninguna situación está definida, o sea, no hay sentencias finales”.

Sobre la soja, recomendó: “Quien tenga soja disponible, aproveche, por favor, los 335, los 340 dólares de este momento, aprovéchenlos, no existen en el mundo”. También explicó que la distorsión actual responde a las declaraciones juradas con derechos a cero y recordó que, “toda declaración jurada nueva que ingresa al sistema paga 24% de derecho a exportación”, lo que fija una capacidad teórica de pago más baja.