El secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que para el gremio la renuncia de Marco Lavagna "genera dudas sobre el futuro del INDEC".

Renuncia de Marco Lavagna

“No es casual y llama poderosamente la atención que la renuncia del director del INDEC, Marco Lavagna, se dé justo a 8 días de la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), luego de 7 meses de constante suba de la inflación", expresó en la red social "X".

"No deberíamos descartar que las nuevas autoridades del Instituto tengan la finalidad de manipular la información y establecer un mayor control sobre los datos", agregó el gremialista.

"Los trabajadores no nos vamos a prestar para ningún manoseo de las estadísticas. El deterioro en las condiciones de vida de la gente y el proceso inflacionario creciente no se pueden disimular", recalcó Aguiar.

"Reafirmamos nuestra lucha por un INDEC independiente de los gobiernos y los partidos políticos”, cerró el titular de ATE.

ATE Indec

“Nos pone en alerta la renuncia de Marco Lavagna a ocho días de la salida del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con las nuevas ponderaciones de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGHO) 2017/18", señaló Raúl Llaneza, secretario General de la Junta Interna de ATE INDEC.

" Es un escenario en el que nuestro organismo va a estar en el centro de la opinión pública. Exigimos, históricamente, un INDEC independiente del poder político”, remarcó el sindicalista.

“Nos parece un deja vu porque en una fecha parecida del 2007 se intervino políticamente nuestro organismo porque no gustaba el dato del IPC de enero 2007. Esperamos que el próximo 10 de febrero salga este indicador con las nuevas ponderaciones de la ENGHO 2017/18”, concluyó Llaneza.