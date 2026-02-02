Resistencia celebró su 148° aniversario con actos oficiales y homenaje a sus raíces inmigrantes

Con los tradicionales izamientos de banderas, la ciudad de Resistencia inició este lunes las actividades conmemorativas por su 148° aniversario, en un marco de reconocimiento a la historia, la identidad y el legado cultural que marcaron la fundación de la capital chaqueña.

Los actos protocolares se realizaron durante la mañana en el Mástil Mayor, ubicado en la intersección de avenida 9 de Julio y Güemes, y en el mástil de 9 de Julio y Pellegrini, con la participación de autoridades provinciales, municipales, legisladores, representantes institucionales y vecinos.

La ceremonia fue encabezada por el intendente Roy Nikisch, y contó con la presencia de la secretaria general de Gobierno, Carolina Meiriño; el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Julio Ferro; el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez; el ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez; y la subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra.

Durante el acto, Meiriño destacó el valor histórico y cultural de la ciudad y recordó el rol fundamental de los inmigrantes en su conformación. “Resistencia es una ciudad forjada por el esfuerzo, el sudor y el trabajo de quienes llegaron a esta tierra y aportaron su cultura, consolidando una identidad basada en el compromiso y el trabajo”, expresó. Además, valoró la presencia de una delegación italiana que acompaña los festejos y convocó a la comunidad a participar del acto central previsto para la tarde en el Parque Intercultural 2 de Febrero.

Por su parte, Ferro remarcó que el aniversario se vive como una oportunidad para fortalecer lazos internacionales. Señaló que, en el marco de la visita de autoridades italianas, se avanza en la firma de un convenio marco de colaboración, orientado a generar instancias de capacitación y formación para ciudadanos chaqueños, promoviendo el intercambio y la cooperación entre comunidades.

En tanto, Gutiérrez subrayó la importancia de mantener viva la memoria histórica. “Para saber hacia dónde vamos como sociedad es fundamental conocer de dónde venimos. Nuestra ciudad se construyó como un verdadero crisol de culturas”, sostuvo.

Domínguez, a su turno, destacó el crecimiento y la proyección de la capital provincial, al señalar que Resistencia “se consolida cada día como un faro cultural para la provincia y la región, por su ubicación estratégica, su vida cultural y el esfuerzo de su gente”.

Finalmente, el vicecónsul de Italia, Aldo Cracogna, puso en valor la fuerte impronta italiana en la historia local y destacó la participación de una numerosa delegación que llegó para compartir el aniversario. “Las raíces de aquellos inmigrantes siguen vivas en la comunidad y forman parte esencial de la identidad resistenciana”, expresó.

De las actividades también participaron los diputados provinciales Carina Botteri e Iván Gyoker, además de autoridades municipales, judiciales, representantes de instituciones y vecinos.

Los festejos continuarán durante la tarde, desde las 19.30, con propuestas culturales y recreativas abiertas a toda la comunidad, en el marco de un nuevo aniversario de la capital chaqueña.