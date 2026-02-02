Senadores del Chaco: cómo se conforman sus equipos de asesores y la polémica por una designación

Los tres senadores nacionales por el Chaco ya definieron la conformación de sus equipos de asesores en la Cámara Alta para el actual período legislativo, con diferencias marcadas en cantidad de colaboradores y categorías asignadas dentro de la estructura administrativa del Senado.

Se trata de Jorge Capitanich, Silvana Schneider y Juan Cruz Godoy, quienes integran distintos bloques políticos y cuentan con esquemas de asesoramiento de tamaño dispar.

El equipo más numeroso

El senador Jorge Capitanich, integrante del bloque Justicialista y electo por Fuerza Patria, es quien posee el plantel de asesores más amplio, con un total de 16 colaboradores registrados.

Su equipo está compuesto por Ariadna Evelyn Fernández Markoff, Cecilia Inés Fernández Almendra, Paula Andrea Aguilar, Fabiola Carcar, Osvaldo Guillermo Pérez Cuevas, Agustín Nicolás Zeidan El Khouri, Nadia Cecilia Paredes, Darío Abel Mantuano, Moira Evelin Pared, José Luis Cerrato, Alida Sonia Palandri, Nayla Daniela Bosch, María Guillermina Capitanich, Diego Oscar Dorper, Julián Fernando Ceballos y Julieta Marina Weller. Las categorías asignadas van desde A-1 hasta A-14.

Una estructura intermedia

En segundo lugar se encuentra la senadora Silvana Schneider, del bloque UCR – Unión Cívica Radical, quien accedió a su banca por la Alianza La Libertad Avanza. Su equipo está integrado por 9 asesores.

La nómina incluye a Matías Krauss, Elbio Daniel Herrera, Matías Ezequiel Lebrante, María Natividad Ferrari, Matías Gabriel Milanesi, Hernán Marcelo López, Lisandro Maldonado, Franco Bernardi y Sabrina Belén Antonoff, con categorías que oscilan entre A-1 y A-7.

Por su parte, el senador Juan Cruz Godoy, del bloque La Libertad Avanza, cuenta con la estructura más pequeña, integrada por 4 colaboradores: Federico Maximiliano Fernández, Eleonora Lafourcade, María Rosana Kroneberger y José Nicolás Romero, con categorías A-1, A-3 y A-4.

Hasta el momento, los tres legisladores no presentaron proyectos de ley, dado que la actividad parlamentaria aún no se inició formalmente, lo que impide trazar un perfil comparativo sobre la dinámica de trabajo de cada despacho.

Polémica por una designación

La designación de Guillermina Capitanich como asesora en el Senado, con categoría A-1, lo que generó cuestionamientos públicos. La hija del exgobernador de Chaco percibiría una remuneración superior a los dos millones de pesos mensuales. Desde el entorno del senador Capitanich señalaron que la designación se enmarca en su formación profesional, experiencia previa en el Congreso y en la relación de confianza con el legislador.