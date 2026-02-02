Incendio en el ex edificio municipal de Barranqueras: advierten que deberá ser demolido

Un nuevo incendio se registró este domingo al mediodía en el ex edificio de la Municipalidad de Barranqueras, un inmueble que se encuentra inhabilitado por riesgo de derrumbe y que ya había sido escenario de episodios similares en los últimos meses. No se registraron personas heridas.

El intendente interino Roberto Benítez confirmó que el foco ígneo fue detectado por personal de Seguridad y Vigilancia, lo que permitió una rápida intervención de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y de los Bomberos Voluntarios, que lograron controlar la situación.

Ingresos ilegales y antecedentes

Benítez explicó que el incendio ocurrió en un contexto de ingresos ilegales reiterados al edificio. El sábado previo, la GUM había intervenido en dos oportunidades tras detectar a cinco personas que forzaron el portón de acceso.

“El edificio está totalmente vallado y no se puede ingresar porque es peligroso, hay riesgo de derrumbe. Sin embargo, hay personas que intentan entrar igual”, señaló el jefe comunal en declaraciones a Radio Libertad. En ambos casos se dio aviso a la comisaría correspondiente y los involucrados fueron retenidos.

Dónde se originó el fuego

El foco ígneo se produjo en un sector tipo sótano, donde antiguamente funcionaba un depósito del área de Desarrollo Social. Según aclaró Benítez, no había documentación administrativa de valor en el lugar.

“Todo lo importante ya había sido retirado con autorización judicial y de Bomberos luego de los incendios anteriores. Lo que quedó eran elementos deteriorados que no pudieron rescatarse por el peligro estructural”, explicó.

“Hay que demolerlo”

Consultado sobre el futuro del inmueble, el intendente interino fue contundente. “Los estudios técnicos indican que hay que demolerlo. La demolición cuesta casi lo mismo que construir un edificio nuevo”, afirmó, y adelantó que el Municipio buscará financiamiento para levantar a futuro un espacio que represente la identidad de la ciudad.

Respecto a los incendios anteriores, indicó que las causas judiciales continúan en trámite. En uno de los episodios, Bomberos determinó que el fuego se habría iniciado por una pava eléctrica encendida, mientras que en otro se investiga un posible cortocircuito en un tablero eléctrico. “No hay conclusiones definitivas todavía”, aclaró.

Un detenido por el incendio

Tras el hecho, un hombre fue detenido este lunes luego de ser denunciado por el sereno del lugar. Según informaron fuentes policiales, el cuidador advirtió que el sujeto se encontraba quemando papeles y un ropero antiguo perteneciente a un depósito del edificio.

La detención se concretó en inmediaciones de la avenida Laprida y calle Belgrano, a pocos metros del inmueble afectado. El sospechoso quedó a disposición del Equipo Fiscal N°15, en el marco de una causa caratulada como supuestos daños a bienes del Estado.

Finalmente, Benítez llevó tranquilidad a los trabajadores municipales al asegurar que el Municipio se encuentra al día con los pagos. “Pagamos aguinaldo, sueldos y refrigerios en tiempo y forma. Si Dios quiere, esta semana estaremos abonando el sueldo de enero”, sostuvo.