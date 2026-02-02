La renuncia de Marco Lavagna al INDEC: qué dice la carta que envió a los empleados

Luego de presentar su renuncia, el ahora ex director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Marco Lavagna, envió un comunicado a los trabajadores del organismo a modo de despedida, con una carta en la que les informó su decisión de “cerrar esta etapa”.

En un correo electrónico, Lavagna su paso por el organismo, resaltándolos como “6 años de mucho trabajo y de enormes desafíos”, al mismo tiempo que destacó el mérito de haber logrado avances“en la mejora de las estadísticas públicas y el sistema estadístico nacional”.

Renunció Marco Lavagna como director del INDEC

En la misiva, Lavagna mencionó que el sistema estadístico nacional “necesita seguir adaptándose y fortaleciéndose” para adaptarse a la realidad económica y social que cambia permanentemente.

“Quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso, que estoy seguro podrán completarse y ser implementados próximamente”, dijo el ex titular de INDEC.

Lavagna manifestó que no fue una decisión sencilla, pero que cree que es momento de encarar nuevos proyectos y desafíos, “con la tranquilidad de haber compartido con ustedes una etapa intensa y valiosa”.

“Quiero agradecerles sinceramente por el trabajo diario, el compromiso y la vocación con la que sostienen al INDEC todos los días. Son el principal activo del organismo y la base para que las estadísticas públicas sigan siendo técnicas, confiables y transparentes”, expresó el economista.

En el cierre de la carta, emitió buenos deseos para lo que viene y agregó que confía “en que el INDEC va a seguir creciendo y consolidándose, y que próximamente se podrá actualizar el marco normativo que ayude a esto. Un fuerte abrazo, los voy a extrañar y el INDEC siempre podrá contar con lo que esté a mi alcance para defenderlo”, concluyó.

Lavagna, asumió el 30 de diciembre de 2019 durante la administración de Alberto Fernández y gestionó una etapa caracterizada por la continuidad en la normalización de las estadísticas públicas. Pocos días antes de asumir la presidencia en diciembre de 2023, el presidente Javier Milei anunció que Lavagna seguiría al frente del INDEC.

Su partida coincide con un momento técnico crucial: la puesta en marcha del renovado Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Esta actualización incluye la adopción de la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento (sumando "Seguros y servicios financieros"), y utiliza la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-18 para ponderar los consumos de manera más actual.

Para ATE, la salida de Lavagna genera dudas sobre el futuro del INDEC

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), emitió un comunicado de prensa en el que señalaron que "quienes elaboramos estos indicadores padecemos a

diario la pérdida de poder adquisitivo de nuestro salario y no estamos exentos del profundo ajuste que estamos sufriendo lxs trabajadorxs del Estado".

Tras la salida de Lavagna, el INDEC publica el nuevo índice de inflación

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló en una publicación en la red social X que “no es casual y llama poderosamente la atención que la renuncia del director del INDEC, Marco Lavagna, se dé justo a 8 días de la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), luego de 7 meses de constante suba de la inflación”.

"No deberíamos descartar que las nuevas autoridades del Instituto tengan la finalidad de manipular la información y establecer un mayor control sobre los datos. Los trabajadores no nos vamos a prestar para ningún manoseo de las estadísticas. El deterioro en las condiciones de vida de la gente y el proceso inflacionario creciente no se pueden disimular", agregó el gremialista.

Pocos meses atrás, ATE - INDEC informó que viene reclamando desde el 2024 la actualización de la forma de medición del dato del nuevo IPC, "que el equipo técnico de la dirección de precios viene calculando ya hace meses. Este pedido es independiente de los resultados que arroje ese nuevo índice. Así lo hemos reclamado siempre: la independencia del INDEC con respecto a los gobiernos de turno que le dé una mayor transparencia a un organismo que no es político sino técnico".

GZ