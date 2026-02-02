Fabián Doman anunció que fue desvinculado de la programación de A24

El periodista, Fabían Doman, anunció que fue desvinculado del A24 y relató en redes sociales la situación laboral que se encuentra atravesando. En su descargo sostuvo que el canal incumplió con lo que se había acordado y los acusó de "no dar la cara".

"En mis años en los medios atravesé todo tipo de situaciones, pero nunca que me confirmaran en una programación con horario incluido para luego incumplir. Y no dar la cara", reprochó antes de dar las gracias al equipo del programa informativo 24 Noticias y a los televidentes.

Noticia en desarrollo...