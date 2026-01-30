Periodista detenido en Minneapolis: Don Lemon fue acusado de generar disturbios

El periodista fue puesto bajo custodia la noche del jueves 29 de enero, mientras participaba de la cobertura de los premios Emmy.

El hecho se dio la semana pasada, cuando Don Lemon se encontraba junto a otros manifestantes en una marcha anti-ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) que decidieron ingresar a la iglesia Cities Church en St. Paul, Minneapolis, irrumpiendo un servicio religioso y generando enfrentamientos.

“Don Lemon fue detenido anoche por agentes federales en Los Ángeles, donde cubría la entrega de los premios Grammy”, declaró su abogado, Abbe Lowell, en un comunicado publicado en la mañana de este viernes 30.

Trump y su ICE van 'aflojando' en Minneapolis

“Don ha sido periodista durante 30 años y su trabajo en Minneapolis, protegido por la Constitución, no fue diferente de lo que siempre ha hecho. La Primera Enmienda existe para proteger a los periodistas, cuya función es sacar a la luz la verdad y exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder”, agregó.

Además, apuntó contra las fuerzas policiales refiriéndose a que en lugar de investigar quienes fueron los culpables del asesinato de manifestantes pacíficos en Minnesota, el Departamento de Justicia de Trump está enfocándose en este tipo de detenciones sin sentido alguno.

“Este ataque sin precedentes a la Primera Enmienda y este intento descarado de desviar la atención de las numerosas crisis que enfrenta esta administración no quedarán impunes. Don luchará contra estos cargos con firmeza y determinación en los tribunales”, reforzó.

Trump suspendió a dos agentes de inmigración implicados en el asesinato de Alex Pretti en Minneapolis

El periodista declaró que su presencia en la manifestación era meramente laboral, ya que se encontraba cubriendo la noticia. En un video que se publicó en Youtube Lemon dice “Solo estoy aquí fotografiando, no formo parte del grupo… Soy periodista”.

Sin embargo, funcionarios del Departamento de Justicia expresaron que, a pesar de estar trabajando, Lemon no tenia derecho a estar en la propiedad privada de la iglesia y que su irrupción, junto a los otros manifestantes, podría haber infringido la ley de libre practica de la religión. Por ese motivo, según detallaron, deberá enfrentar cargos, aunque su presencia fuera laboral.

RG/fl